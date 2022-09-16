Muốn phá cách với vest gile nhưng không biết diện thế nào để không bị quê mùa thì đây sẽ là 4 bí kíp dành cho bạn

Trong thời gian gần đây, áo gile đang dần khẳng định vị thế của mình trên đường đua thời trang khi được các tín đồ thời trang “theo đuổi” nhiệt tình. Nhờ vào độ đa dạng, chỉ với một chiếc áo gile, bạn đã có thể cho ra đời nhiều phong cách thời trang khác nhau từ lịch lãm đến cá tính, từ đơn giản đến cầu kỳ. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, bạn dễ biến mình thành "thảm họa thời trang" với item mang hơi hướng menswear khác biệt và cổ điển này. Vậy cần mix&match thế nào mới hợp? Chị em hãy cùng tham khảo nhé!

Lựa chọn an toàn và phổ biến nhất được các tín đồ thời trang ưa chuộng chính là mặc đồ theo set. Bạn sẽ không cần phải lăn tăn việc phối áo vest gile với kiểu quần gì cho phù hợp hay ngại ngần việc kết hợp màu sắc trang phục. Hơn nữa, với lựa chọn này chị em có thể diện lên người một set đồ hoàn chỉnh, các chi tiết và đường nét ăn nhập với nhau giúp vẻ ngoài của bạn thêm thời trang và sành điệu hơn. Một số mẫu vest gile mà chị em có thể tham khảo như kẻ sọc, trơn màu hoặc ''chơi lớn'' với những tông màu sáng, nổi bật như: vàng, trắng, nâu, nâu cam,... để khiến bất kỳ ai cũng phải ấn tượng.

Phối với quần jeans

Là một món đồ đậm chất bụi bặm đường phố, nếu khéo kết hợp bạn vẫn có thể mặc quần jeans cùng áo gile nha. Outfit này chắc chắn là cực kì độc lạ và đem tới luồng gió mới cho những cách kết hợp gile thông thường đó. Bí kíp ở đây là hãy chọn những em quần denim dáng dài chạm gót chân, cạp cao, ôm chân vừa phải và có độ loe nhẹ ở dưới. Né xa những dáng quần thụng hay lửng như baggy jeans nhé!

Phối với quần short

Nếu bạn hướng tới phong cách thời trang phá cách tinh nghịch, trẻ trung thì conmo áo gile vest + áo phông dài/ngắn tay phối cùng với quần short sẽ khiến bạn trở nên nổi bật, khác lạ và ấn tượng hơn trong mắt mọi người. Thêm 1 đôi sneaker họa tiết nữa là full combo trẻ trung rồi! Đây là cách phối rất được các cô nàng Hàn Quốc ưa chuộng, vì vậy chị em cứ mạnh dạn học lỏm, đảm bảo sẽ vô cùng hài lòng cho xem.

Phối với chân váy

Đây quả thực là cách mix đồ dành riêng cho những cô nàng thanh lịch hoặc đi tới những sự kiện cần lộng lẫy một chút, vì combo này đem lại sự nữ tính và sang trọng vô bờ. Cách mặc đồ như thế này vừa có được sự mạnh mẽ từ item gile vest mà vẫn giữ nguyên sự dịu dàng từ những chiếc chân váy dài. Các nàng ''nấm lùn'' nên lựa chọn chân váy ngắn để giúp ''kéo dài'' đôi chân và ''hack dáng'' hiệu quả hơn nhé. Đây sẽ là một combo khiến người khác phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện, vì nó thực sự vintage và sang trọng luôn đó!