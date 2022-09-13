Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ

Thời trang 13/09/2022 17:59

Chỉ cần diện em váy này, đảm bảo vẻ ngoài của chị em sẽ được cộng "10 điểm" thanh lịch.

Mỗi năm khi mùa thu đến, những mẫu chân váy được làm từ vải tweed luôn đem đến cho chị em sự trang trọng và quyến rũ. Đây là loại vải có vẻ đẹp cổ điển và sang trọng vô cùng. Không những thế, đây còn là chất liệu được ưa chuộng để may thành những bộ trang phục mùa thu đông đặc sắc. Chất liệu vải tweed luôn nổi tiếng với vẻ sang chảnh, yêu kiều và giúp set đồ của người diện trở nên "đắt tiền" hơn rất nhiều.

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 1

Nhờ chất vải đẹp và có nét cổ điển đầy quyến rũ, vải tweed được sử dụng để làm ra những mẫu chân váy đẹp mà đa dạng về kiểu dáng. Mặc loại trang phục này giúp cho các nàng thêm phần tự tin, quyến rũ mà vẫn toát lên sự tinh tế trong gu thời trang của mình. 

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 2

Chị em tha hồ lựa chọn được item phù hợp với sở thích để đa dạng hóa phong cách thời trang. Những khi muốn "hack" tuổi và điệu đà, các quý cô chọn mặc chân váy vải tweed dáng ngắn là chuẩn bài. Còn với những cô gái văn phòng, chân váy vải tweed dáng lửng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. 

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 3

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 4

Bạn cũng có thể phối chân váy vải tweed với những kiểu áo như áo len trắng, áo sơ mi lụa hay áo blouse cổ nơ, tay bồng đài các… Với chân váy vải tweed, bạn rất nên sơ vin chỉn chu để item này phát huy tốt nhất khả năng sang xịn hóa phong cách.

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 5

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 6

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 7

Bên cạnh đó, các tín đồ thời trang cũng hay diện chân váy vải tweed theo set đồng bộ. Tất cả những điều trên đã cho thấy rằng mẫu chân váy này có tính ứng dụng rất cao.

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 8

Bạn cũng có thể mix với với áo thun dài tay, áo blouse sẽ rất hài hòa. Bạn hòa toàn có thể đổi phong cách thời trang bằng những chân váy có họa tiết kẻ. Với những cô gái yêu thích sự nữ tính và điệu đà, thiết kế chân váy có đính thêm hàng khuy sẽ vô cùng thú ví. Các nàng sẽ dễ dàng chọn cho mình kiểu chân váy ưng ý tùy vào hoàn cảnh như đi làm, đi chơi. 

Chân váy tweed không hổ danh là 'bảo bối' của chị em, cứ diện lên là sang chảnh hết phần thiên hạ - Ảnh 9

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