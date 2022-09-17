Ai ngờ những kiểu áo đơn giản này, thậm chí trơn nhẵn, không kiểu cách lại giúp vẻ ngoài của bạn thời thượng hơn gấp 5 lần

Không phải cứ chọn những kiểu áo họa tiết rườm rà, nhiều kiểu cách thì gu thời trang mới sang chảnh, hợp thời. Hiện nay, mẫu áo càng đơn giản thì lại càng tinh tế được mọi người ưu tiên.

Phong cách tối giản không chỉ đem lại nét tinh tế, trang nhã cho người diện mà chính những chi tiết, màu sắc được tinh giản đến tối đa giúp người diện dễ dàng kết hợp chúng lại với nhau mà chẳng tốn quá nhiều công sức hay phải đau đầu suy nghĩ. Thêm một lý do để những kiểu áo này xứng đáng để sắm về đó là sự chuẩn mốt, tôn dáng và quan trọng không kém là khả năng hack tuổi. Có như thế, chị em mới dễ mix được các set trang phục trẻ trung, chứ không già nua, lỗi mốt. Bạn nên ghim ngay 4 xu hướng áo đang được hội sành điệu diện rần rần sau đây.

Áo thun trắng/đen Nói về những chiếc áo đơn giản nhưng lại không bao giờ lỗi mốt thì những chiếc áo phông mang gam màu trung tính, đặc biệt là đen – trắng kinh điển cũng là món đồ không thể thiếu. Chỉ cần diện với quần dáng suông, chân váy midi hay quần shorts… cũng loanh quanh những tông màu trung tính là các nàng đã có ngay một set đồ tối giản vừa trẻ trung, thời thượng lại không kém phần nữ tính, thanh lịch rồi!

Áo thun cổ bẻ Nhờ chi tiết cổ bẻ, áo thun polo sẽ cho người mặc vẻ ngoài kín đáo, thanh lịch. Không hề thua kém các mẫu áo thun khác, áo polo vẫn giúp "hack" tuổi tốt, và luôn toát lên vẻ thời thượng, chất chơi. Áo thun polo không hề khó diện. Càng mix&match theo cách đơn giản, chị em sẽ càng dễ có được vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Bật mí thêm là những mẫu áo polo mang tông màu xanh than, nâu, be... diện lên rất sang và tôn da tốt, chị em đừng bỏ qua nhé! Áo len tăm Áo len tăm thường có chất liệu mềm mại nên sẽ mang đến cho chị em vẻ ngoài dịu dàng và thanh lịch. Đặc biệt, áo len tăm ngắn tay thường được ưa chuộng hơn vì chúng vừa đủ mát mẻ lại còn vô cùng sành điệu. Chưa hết, mẫu áo này còn cực kỳ trẻ trung khi được phối với quần jeans nên chị em nhất định không được bỏ qua gợi ý diện đồ này nhé. Áo sơ mi oversize Dù là vào mùa nào trong năm, áo sơ mi vẫn chiếm một phần quan trọng trong tủ đồ. Cách để chọn được mẫu áo sơ mi trẻ trung rất đơn giản. Thay vì chọn áo chiết eo, chị em nên ưu tiên sơ mi dáng oversized. Kiểu áo này phù hợp với mọi vóc dáng, giúp che giấu nhược điểm. Bên cạnh đó, áo sơ mi oversized còn ghi điểm ở sự phóng khoáng, nên rất trẻ trung, thời thượng. Nếu chị em chọn áo sơ mi oversized mang gam màu nổi, màu pastel hoặc màu trung tính tông sáng, vẻ ngoài sẽ được "ăn gian" tuổi hiệu quả hơn nữa. Áo sơ mi oversized không chỉ trẻ trung, mà còn giúp chị em ghi trọn điểm thanh lịch.

Muốn phá cách với vest gile nhưng không biết diện thế nào để không bị quê mùa thì đây sẽ là 4 bí kíp dành cho bạn "Cơn sốt" vest gile gần đây đang "nổi như cồn" trong giới thời trang nhưng để có được một outfit thời thượng, hợp mốt thì không phải ai cũng biết. Sau đây là 4 cách giúp bạn "xử gọn" item này.

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