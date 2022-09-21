Niềng răng có phải nhổ răng không? Nhổ răng có đau không?

Niềng răng là phương pháp giúp nắn chỉnh lại hàm răng, di chuyển các răng ở vị trí sai lệch về đúng vị trí chuẩn trên cung hàm, thông qua việc sử dụng các khí cụ nha khoa chuyên dụng. Từ đó giúp người niềng răng có được hàm răng đều đặn, chuẩn khớp cắn và một nụ cười tươi tắn hơn.

Việc nhổ răng không chỉ tạo khoảng trống giúp răng dịch chuyển đúng vị trí mà còn giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm về bệnh lý răng miệng. Ngoài ra cũng giúp giảm thiểu xô lệch răng trong quá trình chỉnh nha sau này. Ví dụ trong trường hợp răng số 8 mọc lệch đâm vào răng bên cạnh.

Đối với một vài trường hợp răng mọc quá dày, cung hàm quá nhỏ, để tạo khoảng trống giữa các răng, giúp răng mọc lộn xộn được sắp xếp một cách đều đặn, bác sĩ sẽ có chỉ định cho nhổ răng. Việc nhổ răng nào, bao nhiêu răng sẽ được bác sĩ thăm khám cẩn thận và đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp.

Tuy nhiên không phải ai niềng răng cũng cần nhổ răng. Với những trường hợp hàm răng có đủ khoảng trống để điều chỉnh răng như răng thưa, răng mọc không dày thì bác sĩ sẽ ưu tiên các phương pháp không cần nhổ răng nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao nhất. Điều này giúp bảo toàn tối đa lượng răng ban đầu.

Như vậy câu trả lời cho câu hỏi “Niềng răng có phải nhổ răng không” là có và tùy theo từng trường hợp cụ thể. Bạn cần tới trực tiếp nha khoa để được bác sĩ thăm khám và có phương pháp điều trị sao cho phù hợp nhất.

Niềng răng cần nhổ bao nhiêu răng?

Thông thường bác sĩ sẽ cho chỉ định nhổ răng số 4, 5, 8 trong quá trình chỉnh nha. Nguyên nhân lựa chọn các răng này bởi vì những lý do sau:

Răng số 4: Răng số 4 là răng thường được chỉ định nhổ nhiều nhất. Răng có cấu trúc không quá to cũng không quá nhỏ, nằm ở vị trí ngay chính giữa cung hàm nên tạo ra khoảng trống vừa đủ trên cung răng. Về mặt chức năng, răng số 4 cũng đóng vai trò không quá quan trọng vì vậy đây là chiếc răng lý tưởng cho phương án nhổ răng. Bác sĩ thường có chỉ định nhổ răng số 4 trong các trường hợp răng bị hô vổ, móm, răng mọc chen lấn, xô đẩy nhau.

Răng số 5: Răng số 4 và răng số 5 cùng nằm trong nhóm răng tiền hàm hay còn có tên gọi khác là răng hàm nhỏ. Hai chiếc răng này có thể thay thế được chức năng cho nhau. Khi nhổ răng không làm ảnh hưởng tới chức năng ăn nhai cũng như tính thẩm mỹ của người niềng răng.

Răng số 8: Răng số 8 hay còn được gọi là răng khôn. Nó thường mọc muộn nhất và ở vị trí cuối cùng trên cung hàm. Mặc dù răng khôn thuộc hệ thống răng hàm nhưng lại không đảm nhận chức năng nhai nghiền thức ăn. Ngoài ra đây cũng là chiếc răng mọc với nhiều hình thù và tư thế kỳ lạ. Do mọc sau cùng nên chúng có ít không gian hơn, chính vì vậy chúng thường có xu hướng mọc ngầm hoặc mọc ngang, đâm vào răng bên cạnh làm ảnh hưởng tới cả quá trình niềng răng. Dựa trên tình trạng mọc răng khôn cụ thể của từng người mà bác sĩ sẽ có quyết định có nên nhổ răng khôn khi chỉnh nha hay không.

Có thể nói số lượng răng cần nhổ trước khi niềng thường không có con số chính xác. Bởi nó phụ thuộc vào tình trạng răng của mỗi người và phác đồ điều trị của bác sĩ. Nếu răng của bạn mọc quá dày và cung hàm quá nhỏ thì chắc chắn số lượng răng cần nhổ sẽ nhiều hơn một cái và ngược lại.

Nhổ răng khi niềng răng là một trong những vấn đề cần đặc biệt lưu ý. Do nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cũng như tính thẩm mỹ của răng miệng. Vì vậy hãy tới thăm khám, tư vấn niềng răng tại những địa chỉ nha khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và đưa ra phương án tốt nhất nhé!

Khi nào cần nhổ răng khi niềng răng?

Dưới đây là các trường hợp cần nhổ răng khi niềng răng:

Răng hô, móm: Đây là tình trạng răng hàm trên mọc chìa ra ngoài hoặc bị thụt vào trong so với răng hàm dưới gây ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của toàn bộ khuôn mặt. Đối với các trường hợp này bác sĩ có thể cho chỉ định nhổ từ 2 – 4 răng trên cung hàm để tạo khoảng trống kéo răng về đều đúng vị trí.

Răng mọc chen chúc, khấp khểnh: Nếu bạn có cung hàm nhỏ, răng mọc lệch hoặc chen chúc sẽ làm cho hàm răng trở nên lộn xộn. Điều này không chỉ làm mất thẩm mỹ nụ cười mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe răng miệng sau này. Chính vì thế bác sĩ thường sẽ cho chỉ định nhổ răng để tạo khoảng trống.

Răng bị sai khớp cắn: Nếu răng ở hai hàm không khớp nhau sẽ gây suy giảm chức năng ăn nhai, lâu dần sẽ dẫn tới hậu quả bị mòn răng. Nhổ bỏ răng sẽ giúp khớp cắn có thêm không gian điều chỉnh về vị trí chuẩn.

Răng mọc quá nhiều: Với các trường hợp hàm có quá nhiều răng, nguyên nhân có thể do không rụng răng sữa, răng mọc chìm, thì cần nhổ răng để có vị trí sắp xếp răng đúng chuẩn.

Trên thực tế việc nhổ răng khi niềng răng hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Tuy nhiên nhổ răng cần thực hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm, tay nghề để đảm bảo kỹ thuật nhanh, gọn, chính xác, giảm tối đa sự đau nhức, bất tiện cho người niềng răng.

Trường hợp nào không cần nhổ răng?

Theo bác sĩ tại Nha khoa Thúy Đức, chỉ có khoảng 15% trường hợp cần nhổ răng trước khi niềng. Các trường hợp còn lại không cần nhổ răng. Nếu cung hàm có đủ khoảng trống cần thiết, bác sĩ có thể dịch chuyển răng mà không cần nhổ. Điều này giúp khách hàng bảo toàn được hàm răng tự nhiên một cách tối đa. Tuy nhiên để có kết quả chính xác nhất về việc nhổ hay không nhổ răng, bác sĩ sẽ cần thăm khám và chụp X-quang cụ thể, từ đó lên phương án niềng răng phù hợp nhất.

Sau đây là các trường hợp không cần nhổ răng vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả niềng răng tốt nhất:

Răng bị thưa, vòm hàm rộng: Trong trường hợp này răng đã có đủ khoảng trống để di chuyển về đúng vị trí mong muốn. Do đó việc nhổ răng là không cần thiết.

Trẻ em trong độ tuổi niềng răng: Hàm răng của trẻ em vẫn đang phát triển, dễ nắn chỉnh nên hoàn toàn không cần nhổ răng. Bác sĩ có thể thực hiện các kỹ thuật chỉnh nha khác trước khi niềng răng mà hoàn toàn không cần nhổ bớt răng như:

Nong hàm: Đây là thủ thuật sử dụng một loại khí cụ chuyên dụng để mở rộng cung hàm, tạo ra độ hở giữa các răng trước khi niềng. Thông thường, thời gian nong rộng hàm sẽ kéo dài từ 3 – 6 tháng.

Mài kẽ răng: Phương pháp này được sử dụng đối với các trường hợp răng bị sai lệch nhẹ. Việc mài kẽ răng giúp nới rộng khoảng cách giữa các răng. Ngoài ra nó còn giúp thu nhỏ kích thước răng đối với một số trường hợp có kích thước răng quá lớn.

Niềng răng tại Nha khoa Thúy Đức – Địa chỉ niềng răng uy tín 16 năm

Hiện nay ngày càng có nhiều người niềng răng. Điều này kéo theo nhiều cơ sở nha khoa niềng răng được mở ra nhưng không đảm bảo chất lượng. Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn cần tìm được địa chỉ nha khoa có đội ngũ bác sĩ giỏi nhiều năm kinh nghiệm, phòng khám có công nghệ máy móc hiện đại.

Nha khoa Thúy Đức là địa chỉ niềng răng đã có 16 năm hoạt động, đã điều trị thành công cho hơn 4000 khách hàng, được nhiều người tin tưởng.

Tại sau nên niềng răng tại Nha khoa Thúy Đức?

Bác sĩ Đức được hãng Invisalign đánh giá là bác sĩ TOP 3 tại Đông Nam Á và TOP 1 về kinh nghiệm, chuyên môn tại Việt Nam

Bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam đạt thứ hạng Black Diamond Invisalign Provider 2022

Bác sĩ có số lượng khách hàng niềng Invisalign nhiều nhất Việt Nam năm 2021

Bác sĩ duy nhất tại miền Bắc thuộc Hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ AAO

Bác sĩ thuộc Hiệp hội nắn chỉnh răng thế giới IAO, Hiệp hội chỉnh nha thế giới WFO

Dịch giả của những cuốn sách chỉnh nha nổi tiếng như 1001 bí kíp lâm sàng trong chỉnh nha (2015), Các ca lâm sàng trong chỉnh nha (2015), Cơ sinh học trong chỉnh nha (2016),…

Bác sĩ Đức đã có kinh nghiệm điều trị hơn 4000 ca chỉnh nha, được coi là một trong những bác sĩ có số lượng KH niềng răng lớn nhất Hà Nội.

Là người đầu tiên đưa phương pháp Niềng không nhổ răng F.A.C.E từ nước ngoài về ứng dụng tại Việt Nam, giúp hạn chế tối đa việc nhổ răng thậm chí không cần nhổ răng mà vẫn mang lại hiệu quả điều trị cao nhất.

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam sở hữu máy quét dấu răng toàn hàm iTero 5D hiện đại nhất thế giới.

Phòng khám chỉ sử dụng mắc cài cao cấp Ormco Hoa Kỳ – Thương hiệu mắc cài lâu đời và uy tín nhất thế giới.

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Tìm hiểu về giải pháp niềng không nhổ răng tại Nha khoa Thúy Đức

Hiểu một cách đơn giản thì niềng không phải nhổ răng là phương pháp sử dụng các khí cụ tác dụng lực lên các răng mọc sai lệch không đúng vị trí. Từ đó đưa răng về đúng chỗ trên cung hàm mà hoàn toàn không cần phải nhổ răng lấy khoảng trống cho răng dịch chuyển.

F.A.C.E (Functional and Cosmetic Excellence) là một chương trình đào tạo sau đại học được giảng dạy tại Mỹ và Châu Âu dành riêng cho các bác sĩ chỉnh nha. Sau này, F.A.C.E phát triển thành một kỹ thuật niềng răng chuyên sâu, giúp thực hiện những ca niềng khó mà không cần nhổ răng hoặc hạn chế tối đa việc nhổ răng.

Cùng với việc áp dụng các phương tiện chuẩn đoán hình ảnh tiên tiến bao gồm: chụp kết cấu xương 3 chiều CBCT, quét khớp cắn răng 3D để đưa ra các chẩn đoán kỹ lưỡng, F.A.C.E đã giúp cho bác sĩ chỉnh nha có thể lựa chọn phương án điều trị phù hợp nhất để xử lý tất cả những vấn đề về thẩm mỹ và khớp cắn của khách hàng khi niềng răng; làm cho hàm răng của bạn không chỉ ăn nhai tốt mà gương mặt trở nên đẹp hơn sau điều trị.

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BÁC SĨ PHẠM HỒNG ĐỨC – NGƯỜI KẾT TINH RA PHƯƠNG PHÁP NIỀNG RĂNG F.A.C.E DÀNH RIÊNG CHO CẤU TRÚC RĂNG – HÀM – MẶT NGƯỜI VIỆT NAM

Bác sĩ Phạm Hồng Đức là bác sĩ chỉnh nha đầu tiên tại Việt Nam được học về chương trình đào tạo này. Cùng với kinh nghiệm thực tiễn và kỹ thuật chuyên sâu của mình, bác sĩ đã kết tinh ra phương pháp niềng răng F.A.C.E – hạn chế việc phải nhổ răng hoặc không phải nhổ răng dành riêng cho cấu trúc Răng – Hàm – Mặt của người Việt Nam.

Hiện nay, bác sĩ Đức đã điều trị thành công trên 4000 ca niềng phức tạp như hô, khấp khểnh… mà không cần nhổ răng/hạn chế việc nhổ răng.

Đặc biệt với các bạn nhỏ đang ở độ tuổi từ 11 – 16 tuổi, ba mẹ thường đưa con đi thăm khám tại các nha khoa và lo lắng khi nghe phải nhổ răng cho con mới niềng được. Những đến với bác sĩ Phạm Hồng Đức tại Nha khoa Thúy Đức, ba mẹ hoàn toàn yên tâm các bé có thể sẽ không phải nhổ bất kỳ chiếc răng nào mà hiệu quả chỉnh nha đem lại vẫn cao nhất.

Ưu điểm của niềng răng không cần nhổ răng F.A.C.E

Bảo tồn được hàm răng nguyên vẹn

Tránh làm ảnh hưởng tới các dây thần kinh quan trọng

Không phải trải qua cảm giác đau đớn khi nhổ răng

Thời gian niềng răng nhanh hơn 6 – 9 tháng

Trên đây là giải đáp về thắc mắc niềng răng có phải nhổ răng không. Như đã nói ở trên, nhổ răng không hề đáng sợ nếu được thực hiện tại nha khoa uy tín có kinh nghiệm. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tránh được việc nhổ răng với phương pháp niềng không nhổ răng F.A.C.E của bác sĩ Phạm Hồng Đức tại nha khoa Thúy Đức.