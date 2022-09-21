Gội đầu quá thường xuyên thậm chí còn là tác dụng ngược vì những nguy hại cho da đầu này

1. Bạn nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường

Có lẽ "ít hơn thì nhiều hơn" khi gội đầu. Những dấu hiệu cảnh báo này cho thấy tóc của bạn có thể đang yêu cầu bạn ngừng gội đầu.

Mặc dù việc rụng tóc khi tắm là hoàn toàn bình thường, nhưng gội đầu quá thường xuyên và sử dụng quá nhiều dầu gội có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc và cuối cùng có thể dẫn đến rụng. Gội đầu quá thường xuyên làm mất đi lượng dầu tự nhiên do da đầu tiết ra, ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật.

Khi da đầu của bạn mất cân bằng, nó sẽ ngăn không cho tóc mới mọc lên, làm cho tóc của bạn mỏng manh hơn và có thể dẫn đến rụng tóc. Để giữ cân bằng hệ vi sinh vật trên da đầu, bạn nên sử dụng các loại dầu gội dịu nhẹ, không chứa sulfat và gội đầu.

2. Bạn thấy tóc bị chẻ ngọn rất nhiều

Cắt tỉa tóc thường xuyên có thể giúp bạn hạn chế tình trạng tóc chẻ ngọn, nhưng thói quen gội đầu hàng ngày có thể phá hỏng tác dụng tốt của việc cắt tóc. Tóc ướt rất mỏng manh và dễ gãy rụng, vì vậy bạn càng gội đầu nhiều, tóc càng dễ bị chẻ ngọn. Gội đầu quá nhiều và dùng khăn khô lau mạnh, hơi ẩm từ tóc của bạn có thể biến mất dẫn đến tóc quá khô và thô ráp.

3. Tóc của bạn trông nhờn hơn bình thường

Mặc dù dầu gội đầu được cho là giúp tóc bạn sạch dầu, nhưng nó thực sự có thể khiến tóc bết dầu hơn. Khi bạn gội đầu quá thường xuyên sẽ khiến da đầu tiết quá nhiều dầu để bù nước. Gội đầu ít thường xuyên hơn thực sự là chìa khóa để giữ tóc sạch lâu hơn và bạn có thể "huấn luyện" các tuyến dầu của mình tiết ra ít dầu hơn bằng cách dần dần đợi lâu hơn giữa các lần gội đầu.

4. Tóc của bạn trông kém bóng hơn

Nếu bạn bắt đầu nhận thấy rằng tóc của bạn trông rất khô và mất đi độ bóng, rất có thể tóc bạn cần nghỉ ngơi khỏi gội đầu. Thiếu ẩm liên tục có thể ảnh hưởng đến kết cấu của tóc, khiến tóc trở nên xỉn màu và thiếu sức sống. Ngoài việc loại bỏ dầu trên tóc, gội đầu quá thường xuyên cũng có thể dẫn đến tích tụ cặn, khiến tóc bạn trông kém bóng mượt.

5. Màu tóc của bạn nhanh phai

Nếu bạn có tóc nhuộm, việc chú ý đến thời gian giữ màu sắc rực rỡ thường có thể cho biết liệu bạn có gội quá nhiều hay không. Gội đầu quá thường xuyên có thể làm xỉn màu và làm tóc phai nhanh hơn. Bạn nên tập cho tóc gội đầu 2-3 ngày một lần và sử dụng các sản phẩm dành riêng cho tóc đã qua xử lý màu.

6. Tóc của bạn trông xoăn

Nếu tóc bạn vẫn bị xoăn, đây có thể là một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang gội đầu quá thường xuyên. Tóc xoăn thường bị hư tổn do nhuộm màu hoặc nhiệt, việc gội đầu quá nhiều sẽ khiến tóc dễ gãy hơn. Để khắc phục tình trạng xoăn cứng, bạn nên giới hạn gội đầu chỉ 2-3 lần một tuần và sử dụng keo xịt phục hồi tóc.

7. Tóc của bạn dễ bị rối

Gội đầu hàng ngày khiến lớp biểu bì của tóc bị hở, khiến tóc trở nên khô và dễ gãy hơn. Do đó, điều này dẫn đến các nút và rối trên tóc của bạn, và khi bạn chải, lược có thể bị kẹt, làm hỏng tóc của bạn nhiều hơn.

Theo Brightside