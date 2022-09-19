Chẳng lo "viêm màng túi" vì bạn chỉ cần sử dụng loại củ tự nhiên này đủ để sở hữu mái tóc mượt mà óng ả

Làm đẹp 19/09/2022 11:59

Ai lại không thích tóc mình dài ra và khỏe mạnh phải không nào? Nhưng nó không dễ dàng như vậy. Di truyền, lối sống không lành mạnh, thói quen ăn uống không tốt, nước bẩn và tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm, hóa chất là một vài yếu tố được cho là hủy hoại chất lượng tóc của chúng ta. 

Chẳng lo 'viêm màng túi' vì bạn chỉ cần sử dụng loại củ tự nhiên này đủ để sở hữu mái tóc mượt mà óng ả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều cảm thấy xót xa khi chi hàng triệu để mua các sản phẩm tóc mà hầu như không tốt. May mắn thay, nhà bếp của chúng ta là một kho các biện pháp tự nhiên có tác dụng như một sự quyến rũ và hầu như không tốn kém cho mái tóc của bạn! 

Một số nguyên liệu này luôn có sẵn trong hầu hết các căn bếp gia đình, không chỉ giúp tóc bạn khỏe mạnh mà còn giúp tóc mọc dài hơn. Một trong những thành phần như vậy là loại rau chủ yếu của chúng ta, khoai tây! Khoai tây là một loại củ có quanh năm và được sử dụng trong ẩm thực rất nhiều. Nước ép của loại củ đa năng này là một thần dược mạnh mẽ cho sự phát triển của tóc mà không nhiều người biết đến. 

Chẳng lo 'viêm màng túi' vì bạn chỉ cần sử dụng loại củ tự nhiên này đủ để sở hữu mái tóc mượt mà óng ả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép khoai tây có tác dụng gì đối với tóc của chúng ta và nó giúp tóc dài ra như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Nước ép khoai tây giúp mọc tóc

Chẳng lo 'viêm màng túi' vì bạn chỉ cần sử dụng loại củ tự nhiên này đủ để sở hữu mái tóc mượt mà óng ả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép khoai tây là một trong những cách tự nhiên và rẻ tiền nhất để kích thích mọc tóc. So với các sản phẩm chăm sóc tóc mua ở cửa hàng, có thể chứa các hóa chất có thể gây hại cho tóc về lâu dài, thì sử dụng nước ép khoai tây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên phù hợp với hầu hết mọi người.

Chẳng lo 'viêm màng túi' vì bạn chỉ cần sử dụng loại củ tự nhiên này đủ để sở hữu mái tóc mượt mà óng ả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép khoai tây bao gồm các loại vitamin thiết yếu khác nhau giúp tăng lượng oxy, có tác dụng sửa chữa và phục hồi collagen. Collagen là một loại protein được tìm thấy trong da và các mô liên kết khác. Khi đó, collagen được cải thiện có thể giúp tóc phát triển tốt hơn.

Mát xa nhẹ nhàng với nước ép khoai tây giúp kích hoạt các tế bào da đầu khỏe mạnh, giúp kích thích mọc tóc.

Tóc tiết nhiều dầu có thể khiến tóc gãy rụng. Lượng tinh bột cao trong nước ép khoai tây có thể hút hết dầu thừa có trong da đầu và nang lông, giúp tóc phát triển bình thường.

Da đầu bị khô có thể gây ra gàu, dẫn đến tóc mỏng và gãy rụng. Nước ép khoai tây trộn với nước cốt chanh là một giải pháp hữu hiệu để chữa khô da, giúp cho tóc phát triển khỏe mạnh.

Chẳng lo 'viêm màng túi' vì bạn chỉ cần sử dụng loại củ tự nhiên này đủ để sở hữu mái tóc mượt mà óng ả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng rụng tóc, hãy mang theo nước ép khoai tây để cứu nguy cho bạn. Nó liên kết với oxy và hoạt động trên các rễ tóc yếu, giúp tăng cường khả năng bám của chúng.

Cách sử dụng nước ép khoai tây để mọc tóc

Chẳng lo 'viêm màng túi' vì bạn chỉ cần sử dụng loại củ tự nhiên này đủ để sở hữu mái tóc mượt mà óng ả - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ bạn đã biết về các đặc tính nuôi dưỡng của nước ép khoai tây cho mái tóc của bạn, đã đến lúc tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng loại thần dược làm đẹp này để có được mái tóc dài và khỏe mạnh. 

Tất cả những gì bạn cần làm là thoa nước ép khoai tây lên da đầu và tóc đúng cách. Xoa bóp chúng bằng đầu ngón tay của bạn trong ít nhất 15 phút. Việc xoa bóp kỹ có thể kích thích tuần hoàn máu, giúp tóc mọc tốt hơn. Rửa sạch da đầu và tóc lại bằng nước ấm. Lặp lại biện pháp khắc phục ít nhất ba lần một tháng để thấy kết quả hiệu quả.

Cách làm nước ép khoai tây tại nhà để kích thích mọc tóc

Chẳng lo 'viêm màng túi' vì bạn chỉ cần sử dụng loại củ tự nhiên này đủ để sở hữu mái tóc mượt mà óng ả - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
  • Rửa khoai tây thật sạch.
  • Bóc vỏ và bào chúng.
  • Lấy khoai tây nghiền và ép hết nước ra khỏi chúng. Sử dụng nước ép này.
  • Một cách khác để lấy nước là cắt khoai tây thành từng miếng và cho vào máy ép trái cây.
  • Lấy một miếng vải muslin và lọc bã rồi thoa nước ép lên tóc và da đầu của bạn.

Hãy lưu lại phương pháp tự nhiên này để sử dụng và đạt được mái tóc dài và khỏe mạnh mà không làm bạn bị "thủng lỗ túi tiền" nhé.

Theo NDTV

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