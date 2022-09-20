7 loại thực phẩm hỗ trợ mọc tóc nhanh bạn nên ăn hàng ngày

Mỗi sợi được tạo thành từ các tế bào có chứa một loại protein cứng gọi là keratin và chúng cần được nuôi dưỡng liên tục với các khoáng chất và vitamin để giúp tóc bạn dài và chắc khỏe. Một số loại thực phẩm giúp mọc tóc sau đây bạn nhất định phải bổ sung trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Tóc của bạn được tạo thành từ protein, do đó, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn có đủ protein trong chế độ ăn uống của mình. Protein là thành phần cấu tạo của tóc và trứng là một trong những nguồn protein tự nhiên phong phú nhất.

Sắt là một khoáng chất thiết yếu mà tế bào tóc của bạn cần. Trên thực tế, sự thiếu hụt sắt trong cơ thể có thể gây ra rụng tóc. Khi cơ thể bạn thiếu sắt, oxy và chất dinh dưỡng không được vận chuyển đầy đủ đến chân tóc và nang tóc, điều này có thể ức chế sự phát triển và làm cho các sợi tóc của bạn yếu đi.

3. Trái cây có múi để cung cấp lượng vitamin C

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Cơ thể bạn cần Vitamin C để hấp thụ sắt, bạn cần thêm trái cây họ cam quýt vào chế độ ăn uống của mình. Các nhà dinh dưỡng khuyên rằng một quả chanh mỗi ngày là đủ để cung cấp lượng Vitamin C.

Bạn cũng có thể chọn cam. Vitamin C cũng cần thiết cho việc sản xuất collagen làm cho các mao mạch kết nối với các sợi tóc chắc khỏe, đảm bảo cung cấp thường xuyên các chất dinh dưỡng và giúp tóc mọc nhanh.

4. Các loại hạt và hạt cho axit béo Omega-3

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Axit béo omega-3 nuôi dưỡng tóc và hỗ trợ làm dày tóc. Vì cơ thể bạn không thể sản xuất những chất béo lành mạnh này, bạn cần phải lấy chúng từ chế độ ăn uống của mình. Hạnh nhân và quả óc chó thực sự chứa nhiều axit béo Omega-3. Tương tự, hạt lanh có thể dùng như một bữa ăn nhẹ lành mạnh giữa bữa ăn đồng thời cung cấp chất béo cần thiết cho tóc của bạn.

5. Ngũ cốc nguyên hạt để thu được Biotin

Ngũ cốc nguyên hạt rất giàu biotin cùng với sắt, kẽm và vitamin B. Biotin cần thiết cho sự tăng sinh tế bào và đóng một phần quan trọng trong việc sản xuất các axit amin (protein) cần thiết cho sự phát triển của tóc.

6. Cà rốt rất giàu vitamin A

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Uống nước ép cà rốt mỗi ngày để tóc mọc nhanh. Tóc chứa các mô phát triển nhanh nhất trong cơ thể và vitamin A cần thiết cho sự phát triển của mọi tế bào. Nó cũng giúp da đầu sản xuất dầu bã nhờn tự nhiên, giúp chân tóc khỏe mạnh để thúc đẩy sự phát triển của tóc.

7. Quả bơ cung cấp vitamin E

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin E cải thiện lưu thông máu và giúp các nang tóc hoạt động hiệu quả hơn để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Nó cũng duy trì sự cân bằng của dầu trên da đầu và độ PH, nếu vượt quá có thể làm tắc nghẽn các nang tóc và làm tóc ngừng phát triển.

Quả bơ là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời và nó cũng rất giàu chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch. Bạn có thể thêm nó vào bữa sáng của bạn hoặc xay một ly sinh tố hấp dẫn.

Theo NDTV