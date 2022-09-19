Nói có với mái tóc khỏe mạnh, mượt mà ngay cả với mùa hẻ oi ả cùng những mẹo chăm sóc đơn giản này

Tuy nhiên, có một số điều chúng ta có thể làm để giữ cho mái tóc của mình luôn hạnh phúc và khỏe mạnh trong mùa hè này.

Mùa hè đặc biệt khó khăn đối với mái tóc của chúng ta và có những hậu quả bất lợi lâu dài khi tia UV trở nên mạnh hơn và độ ẩm tăng cao. Nhiệt và tia UV, cùng với gió khô, nóng có thể làm tóc và da đầu mất nước, khiến tóc khô và dễ gãy.

Vì ánh nắng mặt trời có thể cướp đi độ ẩm của tóc, khiến tóc đặc biệt khô, nên điều quan trọng là bạn phải luôn dưỡng tóc trong những tháng hè đầy niềm vui đó. Để tránh điều này, hãy tìm các phương pháp điều trị giúp phục hồi các sợi khô. Nếu bạn đi bơi, hãy sử dụng mặt nạ dưỡng để ngăn nước clo thấm vào tóc. Các liệu pháp dưỡng sâu cũng có thể được kết hợp với các loại dầu và thoa lên da trong khi phơi nắng để đạt được độ ẩm mạnh.

Tránh xa nhiệt

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Tránh sử dụng các thiết bị tạo kiểu tóc có tác dụng thổi nhiệt trực tiếp lên tóc bất cứ khi nào có thể, vì điều này làm hỏng các kết nối protein và làm suy giảm sức khỏe tổng thể của tóc. Khi sử dụng các dụng cụ làm tóc, hãy kết hợp chúng với các phương pháp điều trị sẽ giúp giảm lượng protein rụng trên tóc. Bạn cũng nên thoa keo xịt tóc bảo vệ tóc bằng nhiệt để tránh bị hư hại bởi những thiết bị tạo kiểu tóc hữu ích nhưng gây hại cho tóc.

Không nên gội đầu thường xuyên

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Gội đầu quá thường xuyên có thể gây hư tổn, đặc biệt là nếu tóc nhuộm màu, đã qua xử lý hóa chất, tóc khô hoặc xơ tự nhiên. Gội đầu hàng ngày có xu hướng làm mất đi lượng dầu tự nhiên và protein mà tóc và da đầu của chúng ta cần để duy trì sự khỏe mạnh.

Ngay cả khi chúng ta tắm và gội đầu thường xuyên hơn vào mùa hè, thì việc gội đầu cũng nên hạn chế ở ba lần mỗi tuần. Trong thời gian ngắn, dầu gội khô tự nhiên với khả năng hấp thụ dầu lâu dài có thể giúp giảm bớt tình trạng bết tóc do dầu tự nhiên gây ra.

Dưỡng ẩm chuyên sâu cho da đầu và tóc

Nếu bạn có mái tóc khô và chẻ ngọn, một điều bạn có thể thử là đắp mặt nạ dưỡng sâu cho phần đuôi tóc. Ngoài ra, những kiểu tóc buông xõa, thoải mái sẽ được ưu tiên hơn những kiểu cắt tóc bóng mượt, cột chặt, điều này có thể gây bất lợi vì chúng kéo mạnh tóc.

Ưu tiên uống đủ nước

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Vào mùa hè, hãy nhớ uống đủ nước để tóc mới bắt đầu khỏe mạnh từ bên trong. Bạn có thể tăng cường dưỡng ẩm cho tóc bằng cách sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm sâu cho tóc phù hợp từ bên ngoài, bên cạnh việc nhâm nhi nước suốt cả ngày để cung cấp nước cho các tế bào tóc đó từ bên trong.

Theo Indiatoday