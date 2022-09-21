Dù đã sử dụng kem chống nắng nhưng da vẫn đen sạm, vì 3 lý do dưới đây

Làm đẹp 21/09/2022 08:20

Phạm phải 3 lý do dưới đây thì có sử dụng kem chống nắng thì da vẫn đen sạm, chị em lưu ý nhé

Liệu bạn đã thoa kem chống nắng đúng cách?

Dù đã sử dụng kem chống nắng nhưng da vẫn đen sạm, vì 3 lý do dưới đây - Ảnh 1

Hãy duy trì cho mình thói quen thoa kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ đơn giản là mở nắp và thoa ngay kem lên da, là đã hoàn thành xong bước bảo vệ da đâu. Bất cứ quá trình làm đẹp nào cũng đều có qui định riêng của chúng.  

Hãy duy trì cho mình thói quen thoa kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài và sau khi hoạt động ngoài trời từ

2-3 tiếng/lần để làn da được bảo vệ tốt nhất.

Đừng chỉ thoa kem cho vùng da mặt không thôi, mà hãy thoa rộng ra những vị trí khác của cơ thể như cổ, tay, vai… với các sản phẩm kem chống nắng dành riêng cho vị trị đó nhé.

Không dặm lại kem chống nắng thường xuyên

Dù đã sử dụng kem chống nắng nhưng da vẫn đen sạm, vì 3 lý do dưới đây - Ảnh 2

Sau mỗi 2–3 giờ bạn sẽ thoa lại kem chống nắng để làn da được bảo vệ đạt hiệu quả tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, hiệu quả của kem chống nắng chỉ duy trì trong một thời gian nhất định. Và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số SPF tương đương với 10 phút kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da dưới ánh nắng.

Nếu chúng ta dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 thì nghĩa là nó sẽ bảo vệ da trong 5 giờ. Như vậy, sau mỗi 2–3 giờ bạn sẽ thoa lại kem chống nắng để làn da được bảo vệ đạt hiệu quả tốt nhất.

Tuy nhiên, không ít người thường “ỷ lại” vào kem chống nắng. Hoặc quên bôi kem chống nắng nhiều lần trong ngày. Điều này chính là sai lầm tai hại đấy mọi người.

Vì thế, để không phải mắc sai lầm khi dùng kem chống nắng khiến da ngày càng đen sạm. Thì mọi người hãy chăm chỉ bôi kem chống nắng lại sau 2–3 tiếng nhé.

Khi nào trời nắng mới dùng kem chống nắng

Dù đã sử dụng kem chống nắng nhưng da vẫn đen sạm, vì 3 lý do dưới đây - Ảnh 3

Cụ thể, 90% tia cực tím có thể xuyên qua các đám mây (khi trời râm, âm u) để tấn công làn da của của chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng khi ở trong nhà hoặc khi trời râm mát thì không cần thoa kem chống nắng vì không có tia UV. Tuy nhiên đây là quan niệm sai lầm bởi theo các chuyên gia, tia UV vẫn xuất hiện khi trời râm hoặc khi ở trong nhà.

Cụ thể, 90% tia cực tím có thể xuyên qua các đám mây (khi trời râm, âm u) để tấn công làn da của của chúng ta. Còn khi ở trong nhà, tia UV vẫn có thể xuyên qua cửa sổ, kính, rèm… Do đó, khi ngồi trong phòng có ánh sáng chiếu vào, làn da vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi tia UV một cách gián tiếp.

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