Rửa mặt ít nhất 60 giấy có thể thay đổi bứt phá "cuộc chơi" làm đẹp và mang lại lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe của bạn

Làm đẹp 21/09/2022 08:17

Rõ ràng, một khuôn mặt sáng mịn không phải lúc nào cũng cần đến các sản phẩm và dụng cụ chăm sóc da đắt tiền. Và giống như nhiều thứ thiên tài khác ngoài kia, bí quyết để có ngoại hình đẹp rất đơn giản và phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn rửa mặt. Hóa ra, chúng ta nên bắt đầu chú ý hơn đến vấn đề này và kết quả tuyệt vời sẽ sớm theo sau.

Chúng ta có thể dành quá ít thời gian để rửa mặt

Rửa mặt ít nhất 60 giấy có thể thay đổi bứt phá 'cuộc chơi' làm đẹp và mang lại lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe của bạn - Ảnh 1

Trung bình, chúng ta không làm sạch da đủ lâu. Thay vì 15 giây thông thường chúng ta dành để rửa mặt và vùng cổ, chúng ta nên làm trong ít nhất 60 giây.

Để sữa rửa mặt thẩm thấu vào da là điều cần thiết 

Rửa mặt ít nhất 60 giấy có thể thay đổi bứt phá 'cuộc chơi' làm đẹp và mang lại lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe của bạn - Ảnh 2

Trong ngày, rất nhiều vi khuẩn có thể tích tụ trên da cùng với lớp trang điểm có thể chui sâu vào lỗ chân lông. Rửa mặt sạch lâu dài cho phép các thành phần trong sữa rửa mặt bắt đầu hoạt động tích cực, phá vỡ và loại bỏ bụi bẩn hiệu quả hơn. Điều này giúp vẻ ngoài được cải thiện, làn da mềm mại hơn và làm tan tắc bã nhờn.

Chất tẩy rửa dạng dầu phù hợp nhất với phương pháp này, nhưng những thứ như bọt, kem và gel rửa mặt cũng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, cần tránh những loại sữa rửa mặt có tính ăn mòn như tẩy tế bào chết, vì chúng có thể gây hại cho da nếu sử dụng quá lâu.

Mọi khu vực trên khuôn mặt đều được chăm sóc cẩn thận hơn theo cách này 

Rửa mặt ít nhất 60 giấy có thể thay đổi bứt phá 'cuộc chơi' làm đẹp và mang lại lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe của bạn - Ảnh 3

Quy trình này có thể hữu ích, đặc biệt là đối với lỗ chân lông của bạn. Khi các tế bào da chết và vi khuẩn trên da mặt trộn lẫn với dầu tự nhiên của da mặt, các nút bã nhờn bít lỗ chân lông có thể xuất hiện. Sau đó chúng có thể dẫn đến mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Trong trường hợp này, làm sạch da mặt cẩn thận hơn có thể giúp giảm bớt chúng.

Cách bạn rửa mặt cũng đóng một vai trò quan trọng 

Rửa mặt ít nhất 60 giấy có thể thay đổi bứt phá 'cuộc chơi' làm đẹp và mang lại lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe của bạn - Ảnh 4

Các chuyên gia thẩm mỹ nhấn mạnh rằng mọi thứ chỉ nên được thực hiện bằng cách sử dụng ngón tay của bạn. Không sử dụng bàn chải, bọt biển hoặc khăn rửa mặt mà thay vào đó hãy tự mát xa cho da. Bằng cách này, bạn cũng có thể cải thiện tuần hoàn, cũng có tác động tích cực đến da mặt, như giảm nếp nhăn và cải thiện vẻ ngoài của da.

Điều này có thể có những lợi ích khác cho da mặt của bạn

Rửa mặt ít nhất 60 giấy có thể thay đổi bứt phá 'cuộc chơi' làm đẹp và mang lại lợi ích tuyệt vời này cho sức khỏe của bạn - Ảnh 5

Bạn có thể coi quy tắc này như một cơ hội để sống chậm lại và cho bản thân thêm thời gian thư giãn. Hãy nghĩ về những vùng xung quanh mắt, mũi, trán và cổ của bạn và mát xa chúng thật tốt. Để làm cho quy trình trở nên dễ chịu hơn và theo dõi thời gian, bạn có thể nhẹ nhàng xoa mặt trong khi nghe các bài hát yêu thích và hát theo nhé.

Theo Brightside

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