3 loại dầu gội tự nhiên giúp tóc dày, bóng và sẫm màu hơn nhất định bạn nên thử

Làm đẹp 05/12/2022 07:10

Vào thời cổ đại, người ta rất chú trọng đến dầu gội đầu vì họ coi mái tóc rất quan trọng. Dầu gội của họ không chỉ làm sạch tóc mà còn giúp tóc đẹp và đen hơn, thúc đẩy sự phát triển và ngăn ngừa rụng tóc.

3 loại dầu gội tự nhiên giúp tóc dày, bóng và sẫm màu hơn nhất định bạn nên thử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 loại dầu gội tự nhiên sẽ nuôi dưỡng mái tóc của bạn

1. Nước vo gạo là một trong những loại dầu gội đầu tốt nhất

Nước vo gạo là loại dầu gội đầu tốt nhất, nó không chỉ làm sạch tóc tốt mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển và làm cho tóc đen, bóng và dày.

 

Nước vo gạo có thể ngăn tóc rụng và nó cũng thúc đẩy các tế bào sắc tố của bạn sản xuất melanin, nhờ đó tóc bạn trở nên sẫm màu và bóng mượt hơn. Nước vo gạo cũng rất giàu tinh bột, protein và axit amin. Sau khi lên men, nó dễ dàng hấp thụ hơn và khả năng làm sạch của nó được tăng cường.

3 loại dầu gội tự nhiên giúp tóc dày, bóng và sẫm màu hơn nhất định bạn nên thử - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Để dành nước vo gạo trong hộp có nắp đậy kín. Bạn có thể thêm nước vo gạo hàng ngày. Sau hai ngày, bạn có thể sử dụng nó để gội đầu.
  • Làm ấm nước vo gạo trước khi sử dụng và mát xa da đầu và tóc nhiều lần trong 5-10 phút, sau đó gội sạch da đầu và tóc bằng nước ấm.

Nếu thấy mùi quá trình lên men khó chịu, bạn có thể thêm một số mùi thơm vào nước, chẳng hạn như vỏ chanh, mùi hương thảo, dứa, hoa oải hương hoặc hoa cúc dại. Chỉ cần vắt lấy nước cốt và thêm vào nước vo gạo. Nó không chỉ cải thiện mùi của nước gạo mà còn tăng cường tác dụng bổ dưỡng của nó.

2. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng không chỉ có tác dụng làm sạch tóc mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất giúp mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc, giúp tóc đen mượt, bóng đẹp.

3 loại dầu gội tự nhiên giúp tóc dày, bóng và sẫm màu hơn nhất định bạn nên thử - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Sử dụng 1-3 lòng trắng trứng tùy theo lượng tóc của bạn.
  • Làm ướt tóc rồi thoa lòng trắng trứng lên da đầu. Massage nhẹ nhàng da đầu và tóc trong 5-10 phút, sau đó gội sạch bằng nước ấm.
  • Nhiệt độ nước không được quá cao, nếu không, protein có thể đông đặc lại trên tóc và khó gội sạch.

3. Giấm gạo

Giấm gạo không chỉ loại bỏ dầu và bụi bẩn trên tóc mà còn có thể kích hoạt tuần hoàn máu, tiêu sưng và giải độc, cải thiện lưu thông máu da đầu, hết ngứa và rụng tóc, loại bỏ gàu.

Pha loãng giấm với 2-3 lần nước, nhỏ lên da đầu và tóc, mát xa nhẹ nhàng trong 5-10 phút rồi gội sạch bằng nước ấm.

Dầu xả tự nhiên

Nếu bạn muốn gội đầu như kiểu cổ xưa, bạn cũng có thể sử dụng lòng đỏ trứng hoặc giấm trái cây làm dầu xả.

Đối với tóc khô, lấy một lượng vừa đủ lòng đỏ trứng gà thoa lên tóc đã gội sạch và dùng màng bọc thực phẩm bọc lại trong 5-10 phút trước khi xả sạch.

3 loại dầu gội tự nhiên giúp tóc dày, bóng và sẫm màu hơn nhất định bạn nên thử - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đối với tóc dầu, pha loãng giấm trái cây với 3-5 lần nước và thoa đều, dùng màng bọc thực phẩm hoặc khăn bọc lại trong 5-10 phút trước khi xả sạch.

Thêm một vài giọt tinh dầu chanh hoặc tinh dầu oải hương vào lòng đỏ trứng gà hoặc giấm sẽ làm cho mái tóc của bạn thơm, mềm mại và bóng mượt.

Theo Nspirement

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