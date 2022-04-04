Bạn đã biết phương pháp bảo quản trứng luộc chưa?

Nói chung có rất nhiều thực phẩm sẽ bảo quản được lâu hơn khi được làm chín. Vậy còn đối với trứng thì sao?

Trứng luộc hay trứng sống sẽ để được lâu? Ảnh minh họa: Onnela Thời điểm bảo quản tốt nhất của trứng sống khi mua ở siêu thị là khoảng 2 tuần vào mùa hè và 3 tuần vào mùa đông, còn tùy thuộc vào mùa, khu vực và điều kiện bảo quản. Theo cách nghĩ thông thường thì một quả trứng luộc thì sẽ không thể để được hai ba tuần. Nói cách khác, trứng sống sẽ để được lâu hơn trứng đã được luộc chín. Bảo quản trứng luộc trong bao lâu là tốt nhất? Bảo quản trong tủ lạnh là cách tuyệt đối Nếu bảo quản trứng luộc ở nhiệt độ phòng thì trong khoảng vài giờ đến nửa ngày là trứng sẽ hỏng ngay. Trứng luộc xong phải bảo quản trong tủ lạnh.

Thời hạn sử dụng trứng luộc thay đổi tùy thuộc thời gian luộc trứng Trứng luộc bao gồm cả luộc chín lòng đỏ và chưa chín lòng đỏ. Nếu bạn muốn ăn ngay thì món trứng luộc với lòng đỏ còn chưa đặc lại sẽ rất ngon nhưng nếu bạn chưa muốn ăn ngay thì hãy luộc trứng chín thật kĩ nhé! Thời gian đun sôi Cho nước vào chảo vừa đủ ngập trứng rồi cho trứng sống vào. Nếu muốn ăn trứng lòng đào thì đun lửa vừa khoảng 10 phút, nếu luộc chín thì đun sôi khoảng 13 phút. Trong khi nấu nên dạo trứng một vòng để tránh lòng đỏ bị lệch khi luộc.

Bóc vỏ trứng có ảnh đến thời gian bảo quản Ảnh minh họa: Onnela Trứng luộc sẽ để được lâu hơn nếu chúng được bảo quản mà không bóc vỏ. Nếu có vết nứt trên vỏ cũng làm trứng có thời hạn sử dụng ngắn hơn. Điều này là do vi trùng có nhiều khả năng bám vào những phần vỏ trứng bị bong tróc hoặc nứt. Khi bảo quản trứng luộc trong tủ lạnh, thời hạn sử dụng tiêu chuẩn là 3 ngày nếu chưa bỏ vỏ, 2 ngày nếu trứng có vết nứt và 1 ngày với trứng đã bóc vỏ. Cách bảo quản trứng luộc để được lâu Tóm lại ở trên trứng đã luộc giữ được lâu nhất là bảo quản trong tủ lạnh còn nguyên vỏ. Mẹo giúp trứng luộc bảo quản được lâu hơn Ảnh minh họa: Onnela Trứng luộc bỏ vỏ có hạn sử dụng ngắn chỉ trong một ngày nhưng trên thực tế, việc chế biến chúng thành món trứng luộc sẽ khiến hạn sử dụng kéo dài hơn. Cách thực hiện rất đơn giản. Cho xì dầu, nước, mirin và đường vào chảo theo tỷ lệ 4: 3: 2: 1, khi sôi thì cho một quả trứng luộc vào. Sau khi đun sôi khoảng 2 phút, bạn cho toàn bộ nước dùng vào hộp bảo quản, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Vì vậy, thời gian bảo quản sẽ kéo dài trong 4-5 ngày. Nếu vẫn không ăn hết bạn hãy bỏ trứng đã luộc vào trong ngăn đá tủ lạnh có thể bảo quản khoảng một tháng. Trứng luộc nghiền nát và nêm với dầu ô liu, nước cốt chanh và muối tiêu. Chia liều lượng từng phần nhỏ, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cho vào túi bảo quản, buộc kín, để vào tủ đông. Theo Onnela

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