Dầu gội hết hạn vứt đi thì tiếc? Đừng lãng phí, hãy tận dụng chúng vào các việc sau

Các gia đình thường mua nhiều dầu gội về dự trữ khi có đợt giảm giá và sau đó dùng không hết. Khi đó, bạn có xu hướng sẽ bỏ đi, tuy nhiên sẽ rất lãng phí nếu chỉ vứt nó đi, bạn hãy thử tham khảo những cách tận dụng dầu gội hết hạn sau nhé!

1. Lau gương

Nếu bạn sử dụng dầu gội khi lau gương hoặc kính, các vết bẩn sẽ dễ dàng bị loại bỏ và hình thành một lớp màng giúp ngăn bụi bám vào. Trong trường hợp lau gương, bạn cần thấm dầu gội vào khăn khô chứ không phải khăn ướt rồi mới lau nhé.

2. Phục hồi quần áo bị rút vải

Một vài bộ quần áo sẽ co lại nếu giặt không đúng cách. Lúc này, bạn có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu của chúng bằng cách hòa tan dầu gội vào nước ấm rồi ngâm quần áo. Sau khi ngâm khoảng 15-20 phút rồi lấy ra, dùng tay kéo giãn và phơi khô.

3. Thông bồn cầu

Nếu bồn cầu bị tắc đột ngột thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có cây hút bồn cầu? Trong trường hợp này, bạn đừng lo, hãy xịt dầu gội vào bồn cầu và để trong khoảng 10 phút, sau đó xả nước, bồn cầu sẽ thông lại.

4. Tẩy vết ố vàng trên áo sơ mi

Nếu quần áo của bạn bị ố vàng do mồ hôi hoặc bã nhờn từ cơ thể, hãy hòa tan baking soda và dầu gội trong nước rồi ngâm quần áo. Dầu gội có tác dụng tẩy rửa tốt hơn bột giặt, sau một khoảng thời gian, bạn hãy lấy quần áo ra, giặt lại trong máy giặt là đã có một chiếc sơ mi như mới rồi.

Theo Zum News

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