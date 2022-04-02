Đây là những lý do tại sao bạn nên làm sạch vòi hoa sen của nhà mình bằng Baking Soda

Kiến thức hay 02/04/2022 22:06

Được tắm sạch sẽ là một điều tuyệt vời! Nhưng vòi hoa sen của bạn thường xuyên bị đóng cặn dơ, bụi bẩn. Điều này làm cho chúng ta cảm giác khi tắm sẽ không được sạch sẽ hoàn toàn nữa.

Đây là những lý do tại sao bạn nên làm sạch vòi hoa sen của nhà mình bằng Baking Soda - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thấy những điều kỳ diệu của tự nhiên thông qua baking soda. Nó không chỉ dùng để làm phồng bánh quy tự làm, loại bỏ mùi không mong muốn trong nhà bếp của bạn mà còn có thể giúp phòng tắm của bạn sạch sẽ hơn. Phương pháp làm sạch vòi hoa sen bằng baking soda rất hiệu quả, bạn hãy đọc lý do là sau đây.

Vệ sinh vòi hoa sen

Bạn có vệ sinh vòi hoa sen định kỳ không? Nếu không, bạn sẽ cần phải vệ sinh nó. Với nhiều cặn vôi bên trong vòi hoa sen, nó có thể bị tắc nghẽn theo thời gian. Vệ sinh xong bạn có thể làm cho dòng nước từ vòi hoa sen của bạn chảy mạnh đến mức gây đau đớn! Và những khu vực ẩm ướt trong phòng tắm là nơi trú ẩn tốt cho các vi khuẩn và nấm mốc. Đó là lý do tại sao phòng tắm cần vệ sinh sạch sẽ!

Đây là những lý do tại sao bạn nên làm sạch vòi hoa sen của nhà mình bằng Baking Soda - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao phải sử dụng Baking Soda?

Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch vòi hoa sen ờ nhà bạn bằng baking soda. Đó là do thành phần có trong baking soda. Thành phần hóa học này dễ dàng phá vỡ chất vôi. Nếu muốn vòi hoa sen sạch hoàn toàn, bạn cũng có thể dùng giấm, đây là người bạn tốt nhất của baking soda. Giấm là có tính axit mạnh, nếu kết hợp hai thành phần lại với nhau thì sẽ tạo ra chất tẩy rửa hoàn hảo để loại bỏ cặn bẩn và các chất bẩn khác.

Chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào đây? Bây giờ chúng ta cùng xem cách thực hiện nhé! Có nhiều cách để làm sạch vòi hoa sen của bạn bằng baking soda và giấm.

Nhiều nhà sẽ có vòi hoa sen có thể tháo ra khỏi tường.

Đây là những lý do tại sao bạn nên làm sạch vòi hoa sen của nhà mình bằng Baking Soda - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp này:

  • Chúng ta hãy tháo ra và đặt vòi sen trong một cái xô.
  • Đổ đầy 1/3 cốc baking soda và một cốc giấm vào xô.
  • Hỗn hợp này sẽ bắt đầu sủi bọt. Hỗn hợp này có thể được sử dụng để làm sạch vòi hoa sen.
  • Bạn phải để vòi hoa sen ngập hoàn toàn trong hỗn hợp.

Vậy còn vòi hoa sen cố định vào tường hay trần nhà thì sao?

Đây là những lý do tại sao bạn nên làm sạch vòi hoa sen của nhà mình bằng Baking Soda - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp này:

  • Bỏ đầy baking soda và giấm vào túi nhựa với tỷ lệ bằng nhau.
  • Sau đó trùm túi vào vòi hoa sen, bạn phải đảm bảo rằng hỗn hợp đã đụng tới vòi hoa sen.
  • Tiếp đến bạn phải phải lấy dây chun cố định nó lại bằng cách buộc chặt nó.
Đây là những lý do tại sao bạn nên làm sạch vòi hoa sen của nhà mình bằng Baking Soda - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Với hai trường hợp trên, bạn có thể để vòi hoa sen trong xô nước hỗn hợp qua đêm hoặc buộc túi chứa hỗn hợp lên vòi hoa sen và để qua đêm. Và sau đó, chỉ cần rửa sạch bằng nước ấm trước khi sử dụng!

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