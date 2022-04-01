Điều gì xảy ra khi bạn thoa dầu ô liu lên tóc?

Bôi dầu ô liu lên tóc có thể giúp tóc bạn tạo độ bóng và độ đàn hồi. Người dân ở lưu vực Địa Trung Hải đã sử dụng dầu ô liu cho không chỉ cho mục đích ăn uống hằng ngày mà còn sử dụng cho mục đích thẩm mỹ từ hàng nghìn năm trước.

Ảnh minh họa Các thành phần như Axit oleic, Axit palmitic và Squalene trong dầu ô liu giúp làm mềm tóc. Dầu gội và dầu xả được sản xuất tại các nhà máy cũng có chứa các thành phần đó. Chỉ khác ở chỗ nó là phiên bản được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Dù có tóc gì thì thoa dầu ô liu cũng tốt à? Nếu vậy thì một lần phải thoa bao nhiêu? Tờ ‘Healthline’ của Mỹ đã đăng tải lời khuyên của các chuyên gia.

Số lượng: Phụ thuộc vào độ ẩm bạn muốn cung cấp cho tóc và nơi bạn muốn cung cấp cho tóc. Ví dụ, bạn sẽ cần ít nhất 1/4 cốc dầu ô liu để thoa lên toàn bộ tóc. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ thoa trên đầu ngọn thì 1-2 muỗng canh là đủ. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thử, hãy lấy một thìa và thử lên ngọn tóc. Tùy thuộc vào kết quả, có thể tăng số lượng và phạm vi lên. Nếu da đầu khô, bạn cũng có thể thoa dầu ô liu lên da đầu. Ảnh minh họa Phương pháp: Mát xa trong vài phút để dầu ô liu thấm vào tóc, sau đó gội sạch. Để có tác dụng tốt hơn, hãy thoa dầu ô liu, sau đó đội mũ tắm và giữ nguyên như vậy trong ít nhất 15 phút trước khi gội sạch. Khi gội đầu bằng dầu ô liu, trước tiên hãy chải tóc bằng lược thưa. Sau đó, bạn cần gội đầu để dễ dàng chăm sóc. Nếu lỡ lấy nhiều ô liu, bạn có thể gội hai lần.

Chu kỳ: Nên thoa dầu ô cách nhau mấy ngày? Khuyến nghị mỗi tuần một lần hoặc ít hơn trừ khi bạn có mái tóc khô đến mức cần điều trị dưỡng ẩm hàng ngày. Ảnh minh họa Đối tượng: Dầu ô liu hữu ích nhất cho những người có mái tóc dày và khô. Vì nó làm cho tóc nhẹ và ẩm. Nếu tóc bạn bị hư tổn do nhuộm hoặc uốn thường xuyên, bạn cũng có thể thoa dầu ô liu. Tuy nhiên, phải có xài cách nhau ít nhất 72 giờ so với sản phẩm điều trị ban đầu mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn đã tẩy tóc, hãy thử thử trên một vài sợi tóc trước. Bởi vì dầu ô liu có thể gây ra vết ố. Dầu ô liu cũng có thể giúp ích nếu tóc bạn bị xơ và chẻ ngọn.

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