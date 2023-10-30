Nên chọn tủ quần áo gỗ công nghiệp nào cho mùa "săn sale" cuối năm?

Top các mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp đẹp, thịnh hành nhất hiện nay

Mùa mua sắm, lễ hội đang đến gần, bên cạnh việc ăn mặc thời trang , đẹp mắt, đừng quên nâng cấp, lựa chọn một chiếc tủ quần áo gỗ công nghiệp thật đẹp và phù hợp cho gia đình. Sau đây là những gợi ý thiết thực từ thương hiệu Nội Thất Viva nhằm giúp bạn chọn đúng tủ áo gỗ công nghiệp bền đẹp, giá rẻ nhất.

Vật liệu sản xuất hàng đầu vẫn là gỗ công nghiệp MDF dày dặn, chất lượng, không lo cong vênh, xuống cấp, bạc màu.

Được ưu ái lắp đặt phổ biến trong các căn hộ chung cư, nhà phố ngày nay, tủ áo cửa lùa kéo đẩy trên hệ ray trượt trơn tru, dễ sử dụng.

Kích thước tủ quần áo gỗ công nghiệp cửa lùa khá đa dạng, có đủ các size dành cho mọi đối tượng người dùng.

Tủ áo gỗ công nghiệp kịch trần, có kệ trang trí đa năng

Tối ưu diện tích và thẩm mỹ, tủ quần áo gỗ ép kịch trần, có kệ góc trang trí vừa đẹp, vừa đa năng, hữu dụng.

Dù diện tích thực tế nhà bạn rộng rãi hay hạn hẹp, các đơn vị uy tín, chuyên nghiệp như Nội Thất Viva luôn có đủ mẫu mã, từ tủ quần áo gỗ công nghiệp 4 cánh đến 3 cánh, 2 cánh kịch trần kèm kệ góc theo nhu cầu.

Tủ áo gỗ công nghiệp cánh kính sang chảnh

Nằm trong top tủ áo gỗ công nghiệp “hot trend” cũng không thể thiếu mẫu tủ quần áo sang trọng, hiện đại này.

Bạn có thể chọn khung tủ quần áo MDF lõi thường hoặc lõi xanh, cánh kính cường lực hay lắp đèn LED theo sở thích, ngân sách của mình.

Tủ áo gỗ công nghiệp âm tường tiện nghi

Tủ quần áo gỗ ép âm tường được lắp đặt cố định theo cấu trúc có sẵn.

Ngoại hình tủ âm tường không giới hạn kiểu cánh mở, cánh lùa hay cánh kính. Phong cách thiết kế tân cổ điển hay hiện đại, pha trộn nhiều màu sắc đều được.

Tủ áo gỗ công nghiệp “may đo” riêng

Nếu danh sách mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp thiết kế sẵn khó vừa vặn với không gian thực tế hay thiếu cá tính riêng, hãy chọn phương án đặt hàng thiết kế, thi công tủ áo gỗ công nghiệp theo ý mình.

Mua tủ quần áo gỗ công nghiệp ở đâu uy tín, chất lượng, giá tốt nhất?

Giữa rất nhiều lựa chọn, Nội Thất Viva là ứng cử viên sáng giá, là nơi sản xuất – cung ứng nội thất gỗ nổi tiếng tại TPHCM.

Viva có xưởng sản xuất riêng, không qua trung gian nên giá rẻ đi đôi với chất lượng. Nguồn gỗ được Viva chọn lọc làm tủ áo gỗ công nghiệp đều là gỗ MFC nhập khẩu hoặc gỗ MDF phủ Melamine cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nếu các mẫu có sẵn chưa đáp ứng được hết mong muốn, bạn có thể đặt hàng gia công riêng.

Hiện giá tủ quần áo gỗ công nghiệp Viva chỉ từ 3 – 4 triệu đồng. Nếu đặt hàng thiết kế, báo giá tủ quần áo MDF tiết kiệm như sau:

Gỗ MDF thường: 2.300.000 VNĐ/m2

Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm: 2.700.000 VNĐ/m2

Hơn nữa, Nội thất Viva cam kết chế độ bảo hành lên đến 2 năm và hỗ trợ trọn đời tất cả mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp tại đây.