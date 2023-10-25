Những bức tranh sơn thủy tuy đơn giản nhưng khiến cho ai nhìn thấy cũng không khỏi rung động trong lòng. Nhưng có lẽ bạn không biết rằng bức tranh phong thủy này sẽ mang đến tài lộc cho mình đâu.

Núi thể hiện sự vững vàng, chắc chắn, nước chảy thể hiện sự bình an, cũng là dấu hiệu của tài lộc. Nước vây quanh núi, được thế núi vững vàng bảo trợ nên tiền bạc không lo cạn kiệt, chẳng sợ thất thoát. Theo phong thủy phòng khách, đây sẽ là bức tranh may mắn lý tưởng đó.

Từ xưa tới nay, chim công luôn được xem là loài chim quý và được coi trọng, mọi người rất chú ý đến bộ lông đuôi sặc sỡ của nó.

Từ xa xưa, con người đã biết đến những ý nghĩa tốt lành của chim công, và chúng đã trở thành một phần quan trọng trong nghệ thuật trang trí và phong thủy của nhiều nền văn hóa khác nhau. Chim công còn được coi là một biểu tượng của sự hồi sinh và phục hưng, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Ngoài ra, chim công còn được xem là một linh vật hữu hiệu trong việc xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may mắn.

Nhiều chuyên gia phong thủy khuyên rằng, việc treo tranh chim công hoặc đặt tượng chim công trong nhà sẽ giúp hấp thu những nguồn năng lượng tích cực và mang lại bình an cho gia đình.

Đặc biệt, khi bài trí chim công ở phòng khách hoặc văn phòng làm việc, chúng sẽ giúp thu hút tài lộc, may mắn và tạo nên một môi trường sống làm việc đầy năng động, sáng tạo.

Tranh cá chép

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường thấy bức tranh “Cửu ngư quần hội” hay bức tranh “Lý ngư vọng nguyệt” từ thời xa xưa đã được treo trong nhà, điều này cho thấy rằng tranh cá chép phú quý được ưa chuộng từ rất lâu.

Tranh “Cửu ngư quần hội”

Trong phong thủy, cá tượng trưng cho sự ấm no, đầy đủ, sung túc. Tranh phong thủy cá chép với mong muốn mang đến sự dư dả, sung túc cho gia chủ. Cuối năm treo tranh trong nhà với mong muốn đầu năm mới lúc nào cũng tiền bạc đủ đầy, không lo túng thiếu.

Bên cạnh đó, cá chép còn là biểu tượng của lòng kiên trì, sự quyết tâm thay đổi số phận, giúp cho gia chủ trong gia đình học hành tấn tới, sự nghiệp đạt được nhiều thành công.

Tranh thư pháp

Tranh thư pháp với lời chúc nguyện sẽ đem lại những điều may mắn cho mọi thành viên trong gia đình. Hơn thế nữa, những lời chúc nguyện cầu tốt đẹp này sẽ khiến bạn luôn ấp ủ tâm nguyện, điều đó thôi thúc bạn chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nó.

Nội dung và kích cỡ tranh, chữ của bức thư pháp, câu đối, hành phi phải tương xứng, cân đối với căn phòng. Đồng thời nó cũng cần phù hợp với thân phận, địa vị của gia chủ.

Tranh thư pháp nên được treo ở những phương vị cát lợi trong nhà, thường thích hợp treo ở phương vị Văn Xương trong thư phòng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm