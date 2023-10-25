Ra đường thấy 3 thứ này dù đẹp, giá trị đến mấy cũng đừng đem về nhà kẻo vô tình rước vận xui cả năm

Tất nhiên cũng có trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc, vàng bạc hay tiền bạc, nhưng cũng có thể đó là tiền hoặc vàng người ta cố tình bỏ lại trên đường để giải hạn, giải xui.

Những vật dụng trên đều tiềm ẩn những năng lượng tiêu cực, khả năng mang lại những điều xấu là rất lớn, vì vậy bạn nên cân nhắc và tuyệt đối không nên đưa những vật này về nhà để mang lại xui xẻo cho gia đình bạn, hãy nhắc nhở cả người thân nữa nhé.

Nếu bạn đem thứ đó về nhà mình chẳng khác gì rước xui xẻo của người khác, sẽ gặp điều không hay, đây là điều có thật nên hãy đề phòng, nhặt được thì nên đem tiền hoặc vàng đó đi làm công đức, bạn nên hiểu ở đời này không có gì là miễn phí cả.

Quần áo cũ

Ảnh minh họa: Internet

Một số người hay mua quần áo hàng thùng vì thi thoảng sẽ vớ được những chiếc còn đẹp, hợp mốt. Tuy nhiên, nguồn gốc của những bộ đồ này không rõ ràng, có thể là của người đã qua đời.

Nếu vậy thì cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới vận khí của người mặc. Không những thế, khi mặc lại quần áo cũ của người khác sẽ có nguy cơ lây nhiễm các bệnh về da.

Bóp, ví cũ

Tiền rơi vãi trên đường có thể là của ai đó vô tình làm rơi hoặc người ta cố tình bỏ lại vì đó là tiền mua may mắn để giải hạn, giải xui.

Nếu chúng ta nhặt số tiền đó sẽ đồng nghĩa với việc gánh xui xẻo cho người khác, không những ảnh hưởng đến bản thân mà là cả gia đình.

Gương cũ

Ảnh minh họa: Internet

Gương chính là vật có khả năng phản xạ, hút tài khí và cũng là cầu nối giữa 2 cõi âm - dương.

Gương cũ có thể ẩn chứa cả vía của người từng sử dụng trước hoặc thế lực cõi âm, dễ mang đến điều xui rủi. Chúng ta không nên tùy tiện nhặt gương ở ngoài đường về nhà, cho dù nó vẫn còn mới.

Vật trang trí làm từ lông, tóc

Hiện nay có khá nhiều đồ trang trí được làm từ chất liệu lông và tóc trông rất bắt mắt. Dù là chất liệu giả đi chăng nữa, nhưng cũng không thích hợp để bài trí trong nhà. Quan điểm phong thủy cho rằng điều đó sẽ đưa tới nhiều xui xẻo cho gia đình.

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