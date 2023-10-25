2 vật "nhỏ những có võ" nếu dưới gầm giường để tiền bạc ào ào đổ về nhà, cuối năm giàu sụ

Không gian sống 25/10/2023 10:12

Nhanh tay chuẩn bị ngay cho nhà mình 2 vật nhỏ này rồi để dưới gầm giường để “cầu được ước thấy” nhé.

Chiếc hộp kho báu

2 vật 'nhỏ những có võ' nếu dưới gầm giường để tiền bạc ào ào đổ về nhà, cuối năm giàu sụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phong thủy cho hay, người xưa cho rằng nếu dưới gầm giường nhà bạn để chiếc hộp kho báu thì sẽ thúc đẩy vận trình tài lộc của gia chủ. Nếu bạn chưa biết để gì dưới gầm giường thì hãy nhanh tay sắm nhanh một chiếc hộp này nhé.

Nếu đường tình duyên của bạn không được thuận lợi, hay đơn giản là bạn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì có thể đặt những cây nến thơm hay tinh dầu có hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng quyến rũ dưới gầm giường nhà mình, đào hoa sẽ nở rộ, đường tình khởi sắc, tránh họa đào hoa.

Nếu bạn muốn cầu mong sức khỏe cho cả gia đình, cũng có thể sử dụng hộp kho báu, chỉ là thay thế những thứ bên trong bằng quả đào hay các loại ngọc có hình rùa hoặc hươu.

Song khi đã để hộp kho báu dưới gầm giường thì đừng bỏ quên nó ở đó mãi nhé. Tầm 3 tháng một lần, bạn hãy lấy hộp ra lau rửa sạch sẽ và phơi dưới nắng. Đây là thuật phong thủy nhằm thanh tẩy những năng lượng xấu, ảnh hưởng không tốt đến vận trình của gia chủ.

Gạo và muối

2 vật 'nhỏ những có võ' nếu dưới gầm giường để tiền bạc ào ào đổ về nhà, cuối năm giàu sụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Việc đặt gạo và muối dưới gầm giường còn là nhằm mục đích “hối lộ Thần Tài” để cầu tài lộc, bình an. Các chuyên gia phong thủy chia sẻ rằng, do gạo và muối là biểu tượng của sự ấm no, đầy đủ. Vì vậy, nếu đặt chúng dưới gầm giường thì sẽ giúp gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào. 

Tuy nhiên, khi muốn cầu tài lộc cách đặt gạo và muối ở dưới gầm giường sẽ khác khi cầu con cái. Trong trường hợp này, gạo sẽ được đặt ở hướng Tây hoặc Đông Bắc dưới gầm giường. Sở dĩ như vậy là bởi gạo mọc lên từ đất, thuộc hành Thổ và hướng Tây, Đông Bắc cũng thuộc hành này.

Muối được tạo nên từ nước biển, là một loại khoáng chất, có tác dụng làm sạch. Từ xa xưa, ông cha ta đã hay rải muối ở góc nhà, gầm giường rồi quét sạch nhằm xua đi những nguồn năng lượng xấu, tiêu cực từ trong nhà ra ngoài.

Đĩa chanh muối

2 vật 'nhỏ những có võ' nếu dưới gầm giường để tiền bạc ào ào đổ về nhà, cuối năm giàu sụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu năm vừa qua, gia đình bạn gặp nhiều đen đủi, ốm yếu, bệnh tật liên miên, bạn có thể thử dùng cách này để hút sạch năng lượng xấu. Tất cả những gì bạn phải làm là đặt 1 hoặc 3 quả chanh cắt làm bốn trên 1 cái đĩa và rắc thêm ít muối vào trong. Lưu ý bạn phải đặt số lẻ bởi số lẻ đại diện cho dương khí giúp lấn át âm khí. Tiếp đó, bạn hãy đặt dưới gầm gường vào lúc nửa đêm khi cả nhà đã đi ngủ hết.

Sáng sớm hôm sau, bạn hãy bỏ chúng vào túi nilon và lặng lẽ ném chúng đi. Bạn nên làm liên tục trong ba ngày để giúp thanh tẩy vận xui, đem lại may mắn, tiền tài bất ngờ cho gia đình. Ngoài ra, mùi thơm của chanh sẽ giúp ích cho giấc ngủ. Muối hút khuẩn đem đến không khí trong lành, thanh lọc cơ thể tốt cho gan phổi của bạn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   phong thủy không gian sống Phong thủy nhà đẹp

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