Do đó, khi sắp xếp nội thất phòng ngủ, cần nghiên cứu kỹ về cách sắp xếp đồ đạc sao cho chuẩn phong thủy nhất để mang đến những điều tốt đẹp, tránh những điều tối kỵ.

Tủ quần áo được xem là nội thất quan trọng không thể thiếu trong không gian phòng ngủ. Khi sử dụng tủ quần áo, bạn cần lưu ý bố trí sao cho hợp phong thủy , đúng vị trí để mang đến những điều may mắn, tốt đẹp nhất.

Theo phong thủy, những chậu hoa hay lọ hoa không thật sự phù hợp để bày biện trên nóc tủ quần áo.

Đặc biệt là những chậu hoa cần được tưới nước thường xuyên, nếu đặt trên tủ quần áo, nước trong chậu hoa chảy ra có thể rỉ vào tủ làm ướt quần áo, sinh nấm mốc trong tủ. Mặc những bộ quần áo như vậy không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn có thể mang lại xui xẻo cho bạn.

Thứ hai, tủ quần áo thường tương đối cao, chậu/lọ hoa nếu không được đặt chắc chắn, nếu chẳng may rơi trúng người rất có thể sẽ gây nguy hiểm.

Đồ cũ

Để giữ cho phòng ngủ sạch sẽ và gọn gàng, nhiều người có thói quen chất đống một số đồ lặt vặt không cần thiết lên nóc tủ, nhưng các chuyên gia phong thủy khuyên bạn không nên làm như vậy.

Nếu những món đồ lặt vặt hay đồ cũ này này thực sự không được sử dụng nhiều, tốt hơn là nên xử lý chúng càng sớm càng tốt, điều này cũng có thể giải phóng một số không gian trong nhà.

Ngoài ra, tủ quần áo còn mang ý nghĩa là kho của cải của mỗi người, nếu nó luôn bị bao phủ bởi sự bẩn thỉu thì sẽ làm ô uế tài khí, gia đình có thể gặp nhiều trắc trở trên con đường làm giàu, thu nhập bấp bênh.

Ảnh minh họa: Internet

Vật sắc nhọn

Các loại vật dụng có góc sắc nhọn cũng không thích hợp để đặt trên tủ quần áo, đặc biệt là những vật dụng như dao, kéo. Những vật dụng như thế này được coi là hung khí sắc bén, không chỉ dễ làm người ta bị thương mà còn dễ làm xáo trộn luồng khí trong phòng ngủ.

Bạn biết đấy, phòng ngủ là nơi mọi người ngủ nghỉ, nơi đây cần được giữ trong một bầu không khí ấm áp và tạo được cảm giác an toàn, bình yên.

Những loại đồ vật sắc bén có tính hàn, nếu đặt phía trên tủ quần áo sẽ làm nhiễu loạn khí của phòng ngủ, dễ khiến người ta bồn chồn, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Đồ dễ vỡ

Những món đồ này khi được đặt quá cao trên nóc tủ sẽ gây bất tiện khi lấy chúng ra sử dụng, hơn nữa nếu chẳng may làm rơi và đập xuống đất thì việc dọn dẹp sẽ rất phiền phức và có thể bị thương.

Đặc biệt, việc rơi vỡ những món đồ này còn được coi là điềm xui, dễ gây ra những điều đen đủi cho người trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Những điều kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo trong phòng ngủ Không đặt tủ quần áo cuối giường Tủ quần áo đặt cuối giường là một trong những điều kiêng kỵ cần phải tránh. Bố trí tủ quần áo theo cách này sẽ tạo ra cảm giác nặng nề cho người nằm ngủ trên giường. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đối với những tủ quần áo có gương soi, nếu đặt ở cuối giường, rất dễ tạo nên những cơn ác mộng. Tránh đặt tủ quần áo đối diện giường Đặt tủ quần áo đối diện giường sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến bản mệnh của gia chủ. Tránh đặt tủ quần áo đầu giường Tủ quần áo để đầu giường cũng là một trong những điều đại kỵ trong phong thủy phòng ngủ. Bố trí tủ quần áo đầu giường sẽ tạo cho người ngủ cảm giác bức bối và bị đè nặng. Tủ quần áo để đầu giường dễ tạo ra cảm giác bức bối, khó chịu. Vậy cách bố trí phòng ngủ hợp phong thủy là gì? Không đặt tủ quần áo quay ra cửa Tủ quần áo được dùng để cất quần áo, đồ dùng riêng tư. Do đó, bạn không nên để tủ quần áo quay ra cửa. Điều này sẽ không tốt và gây cản trở tài lộc và vượng khí vào nhà. Không đặt tủ quần áo trong phòng bếp Nhà bếp tượng trưng cho hỏa, là nơi sinh ra nhiều khí nóng nhất. Nếu đặt tủ quần áo trong phòng bếp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bản mệnh của gia chủ. Do đó, khi bố trí tủ quần áo cần tránh vị trí này. Không đặt tủ quần áo đối diện bếp Cũng không nên đặt tủ quần áo đối diện bếp vì sẽ khiến cho tài vận của gia chủ xấu đi. Chẳng những vậy, sẽ tạo ra thế đối diện trực tiếp nhau, khiến khu vực xung quanh tủ quần áo tiếp nhận mọi luồng khí xấu trong bếp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm