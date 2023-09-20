Vị trí đặt bình uống nước như thế nào là ĐÚNG CHUẨN để thúc vượng tài vận cho gia đình?

Nếu xét về phương vị đơn thuần, có thể đặt bình uống nước ở phía Bắc để nâng cao vận thế cho gia chủ. Ngoài ra, có thể đặt ở phía Tây Nam, có lợi cho phụ nữ, phía Đông Nam hoặc Đông mang lại nhiều may mắn cho đàn ông trong nhà. Chỉ có phía Nam, lúc tốt lúc xấu, không phù hợp đặt đồ vật này.

Dưới đây là một vài lưu ý về vị trí đặt bình uống nước phong thủy, làm đúng sẽ kích hoạt tài lộc dồi dào, trái lại sẽ gây phản tác dụng.

Theo quan điểm phong thủy, bình uống nước thuộc tính Thủy, có liên quan đến tài lộc. Vị trí đặt bình uống nước đúng chuẩn góp phần thúc vượng tài vận cho gia đình.

Nên đặt bình uống nước ở nơi yên tĩnh trong phòng khách, vừa tiện cho việc uống nước trong lúc nghỉ ngơi hoặc pha trà mời khách lại đảm bảo tác dụng chiêu tài hút lộc vào nhà.

Vị trí đặt bình uống nước đúng chuẩn góp phần thúc vượng tài vận cho gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Đặt bình nước song song với cửa ra vào

Tuy là vật bé nhỏ, nhưng không nên coi thường tác động về mặt phong thủy của bình uống nước. Có thể đặt ở hướng song song với cửa ra vào, tức Minh Đường vị hoặc bên cạnh ghế sofa.

Cũng giống như các vật dụng khác trong nhà, cây nước nóng lạnh hoặc bình nước cũng cần bố trí hợp với phong thủy để thu hút tài lộc, tránh xung khắc.

Bình uống nước không nên đặt trong phòng ngủ

Để việc uống nước dễ dàng hơn, nhiều bạn đặt bình uống nước trong phòng ngủ, tuy nhiên điều này không hề hợp lý.

Đầu tiên, phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, đồ điện đặt càng ít càng tốt, như vậy mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng không tốt của tia bức xạ của điện tới con người.



Không để bình uống nước ở phòng bếp

Không để bình uống nước ở phòng bếp. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là gần ngay bếp lửa vì như thế Thủy Hỏa xung khắc, không thể tạo ra từ trường phong thủy tốt.

không nên đặt quá gần máy lạnh, điều hòa, quạt gió...

Máy lạnh, điều hòa, quạt gió... đều có khí lưu rất mạnh tản ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng tới nước của máy uống nước, khiến tài vận không ổn định, cho nên cách xa thì tốt hơn.

Không để bình uống nước gần cửa ra vào



Đồng thời, cũng không nên đặt bình uống nước ở nơi hỗn loạn, ô uế, nhiều người qua lại như cửa ra vào, tủ giày dép, thùng rác... vì như vậy rất bất lợi cho tài vận.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm