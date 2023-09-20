Cây tre trong phong thủy là biểu tượng về công danh, tài vận, nhưng tại sao không nên trồng 4 cây trong một chậu?

Không gian sống 20/09/2023 14:11

Số 4 là số tử và bản thân nó luôn ẩn chứa những điều xui xẻo, chính vì vậy, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bốn thân tre ở bất cứ đâu.

 

Cây tre may mắn này là vật phẩm phong thủy biểu tượng cho một cuộc sống mạnh mẽ, tràn đầy sự thịnh vượng. Các doanh nghiệp phất lên như diều gặp gió, tìm kiếm được nhiều đối tác, ký kết được nhiều hợp đồng làm việc, doanh thu cũng từ đó mà nâng cao. Nó sẽ được coi là một điều đặc biệt may mắn khi cây tre này nở hoa.

Nhiều người tặng loại cây này để làm quà tặng tân gia, sinh nhật, ngày kỷ niệm, khai trương, giải thưởng, thành tích và các dịp tốt lành khác. Nhận cây này làm quà tặng làm tăng may mắn của bạn. 

Cây tre trong phong thủy là biểu tượng về công danh, tài vận, nhưng tại sao không nên trồng 4 cây trong một chậu? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phần lớn sự may mắn liên quan đến tre đến từ số thân tre được bó lại với nhau hoặc đan vào nhau thành một cụm. Số thân tre may mắn quyết định các loại năng lượng mà cây may mắn thu hút vào ngôi nhà và cuộc sống của bạn. Càng nhiều thân tre trong nhà, phước lành của may mắn càng lớn.

Tuy nhiên khi 4 thân tre được trồng trong 1 chậu sẽ sinh ra năng lượng tiêu cực. Số 4 là số tử và bản thân nó luôn ẩn chứa những điều xui xẻo, chính vì vậy, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bốn thân tre ở bất cứ đâu. 

Bên cạnh vị trí phong thủy, số lượng cây tre là yếu tố quan trọng khác mà bạn cần quan tâm khi quyết định trồng tre phong thủy.

Cây tre trong phong thủy là biểu tượng về công danh, tài vận, nhưng tại sao không nên trồng 4 cây trong một chậu? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Số lượng cây tre sẽ tương ứng với những ý nghĩa phong thủy khác nhau như sau:

1 cây tre biểu tượng cho cuộc sống mạnh mẽ

2 cây tre tượng trưng cho tình yêu

3 cây tre tượng trưng cho may mắn

4 cây tre tạo ra năng lượng tiêu cực

5 cây tre mang lại cuộc sống khỏe mạnh và tươi vui

6 cây tre thu hút sự thịnh vượng

7 cây tre là biểu tượng cho sức khỏe

8 cây tre thúc đẩy sự tăng trưởng

9 cây tre tượng trưng cho may mắn và những điều tốt lành

10 cây tre đại diện cho sự hoàn hảo

21 thân tre chúc sức khỏe bền bỉ

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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