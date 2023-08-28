Vu Lan 2023: Lời yêu thương có khó nói đến thế?

Nhìn và nghe những đứa trẻ thơ nói những lời yêu thương “‘con yêu bố, con yêu mẹ” ôi sao thật dễ. Ta cũng chợt nhớ lại những ngày còn thơ bé, cũng ngây ngô, cũng vụng dại mà tình cảm chân thật đều có thể nói ra. Ấy vậy mà, khi lớn lên, khi không còn trong vòng tay ôm ấp của bố mẹ, ta trưởng thành hơn, cuộc sống dạy ta phải kiểm soát cảm xúc và cũng vì thế mà dần dần… những lời yêu thương với bố mẹ cũng vắng mặt như một lẽ thường tình “ai cũng thế”. Thật ngại khi nói lời yêu thương với những người sinh ra mình!

Khác với phương Tây, người Á Đông được dạy dỗ nên thể hiện tình cảm theo hướng nhẹ nhàng, từ tốn và có phần kín đáo. Tình cảm có thể bộc lộ không chỉ qua lời nói mà còn có thể là việc làm, hành động. Nếu người Tây phương được dạy nói “con yêu bố” thì họ không chỉ nói, họ có thể chạy đến người bố của mình, ôm và hôn. Còn người Á Đông có phần nào khiêm tốn và dè dặt hơn. Đặc biệt, với những người thân trong gia đình thì việc bày tỏ tình cảm thật khó thể hiện.

Vu Lan này chính là dịp tốt nhất để bạn thể hiện yêu thương với người thân yêu

Vu Lan mùa hiếu hạnh năm nay, bằng một cách nào đó, bạn hãy dành tặng cho đấng sinh thành của mình một món quà để bày tỏ sự hiếu kính và tình yêu thương.

Đó có thể là một bữa cơm tươm tất mà ở đó bạn là đạo diễn

Đó có thể là một bó hoa do bạn tự tay chọn lựa

Đó cũng có thể là một bộ quần áo mà mẹ đã thích từ lâu

Hay cũng có thể là một chai rượu thơm mà bố cứ mãi đắn đo

Hộp thuốc bổ, hộp sữa canxi hay một chiếc ghế massage thay bạn xoa bóp cơ thể cho bố mẹ mỗi khi trái gió trở trời

Tặng quà cũng là một cách báo hiếu đầy ý nghĩa để thay lời muốn nói

Thật khó để biết rằng bố mẹ có thể sống với mình cho đến khi nào. Bạn càng lớn cũng đồng nghĩa với bố mẹ ngày càng già yếu đi. Nếu chần chừ thì bạn sẽ chậm trễ, thậm chí là bỏ lỡ mà hối hận khi đã không báo hiếu với hai đấng sinh thành của mình để rồi… nuối tiếc và hối hận.

Yêu là phải nói nhưng đâu phải không nói là không yêu! Bằng cách này hay cách khác, hãy thể hiện sự hiếu kính với bố mẹ ngay trong mùa Vu Lan năm nay bạn nhé! Vu Lan 2023 chính là THỜI ĐIỂM ĐÚNG để bày tỏ sự biết ơn, hiếu kính với bố mẹ. Đừng chần chừ, hãy làm ngay!

Với mong muốn lan tỏa thông điệp thể hiện yêu thương tới các đấng sinh thành, Toshiko - Thương hiệu ghế massage của gia đình Việt đang phát động cuộc thi “Yêu thương đúng lúc - Thay ngàn lời chúc” thu hút rất nhiều người tham gia. Cuộc thi là dịp để bạn chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương cùng gia đình, nhắn gửi đến bố mẹ những lời yêu thương. Đồng thời, bạn cũng có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn như xe máy điện, chỉ vàng 9999,...

Chia sẻ bức ảnh bên gia đình để có cơ hội nhận nhiều quà tặng với Toshiko

Lời yêu thương không khó nói, bằng một cách nào đó, bạn vẫn có thể trao gửi tình cảm yêu thương đến với bố mẹ của mình trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu ý nghĩa này. Tham gia cuộc thi Toshiko để chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương với các đấng sinh thành bạn nhé!