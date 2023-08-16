THÁNG CÔ HỒN nên cúng hoa gì? 3 loại hoa nên đặt lên bàn thờ vào mùng 1 giúp gia đạo bình an, rước may mắn, tiền bạc đổ về chất đầy nhà

Nhà đẹp 16/08/2023 06:50

Rằm 7 được không chỉ là một ngày rằm như thường lệ mà nó còn là dịp để tiến hành nhiều nghi lễ quan trọng khác.

 

Đặt hoa cúc

Trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai", cúc được chọn là loài hoa dâng cúng Thần Phật. Loài hoa này mang ý nghĩa thịnh vượng, rực rỡ. Khi bạn đặt hoa cúc trên bàn thờ vào đúng ngày mùng 1 tháng cô hồn, mọi vận xui rủi trong nhà sẽ nhanh chóng biến mất, đồng thời mang may mắn, giàu có cho gia đạo của mình.

THÁNG CÔ HỒN nên cúng hoa gì? 3 loại hoa nên đặt lên bàn thờ vào mùng 1 giúp gia đạo bình an, rước may mắn, tiền bạc đổ về chất đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặt hoa cát tường

Hoa cát tường mang ý nghĩa, may mắn, thuận lợi. Nếu đặt loài hoa này trên bàn thờ Thần Tài, ông Địa, bạn sẽ chiêu tài thành công. Không những vậy, công việc của mỗi thành viên trong gia đình cũng được thuận lợi, tiền bạc đổ về như nước, không còn thiếu trước hụt sau.

Đặt hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền mang ý nghĩa may mắn về sức khỏe. Không chỉ giúp gia chủ có một tháng bình an, may mắn mà còn có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc. Thế nên hãy đặt lọ hoa đồng tiền trên bàn thờ ngày mùng 1 tháng cô hồn để đánh thức mỏ vàng, chiêu tài lộc thành công. Bên cạnh đó cũng đừng quên những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn để có vận trình suôn sẻ hơn.

Cách bày trí đĩa hoa quả cúng Rằm tháng 7

THÁNG CÔ HỒN nên cúng hoa gì? 3 loại hoa nên đặt lên bàn thờ vào mùng 1 giúp gia đạo bình an, rước may mắn, tiền bạc đổ về chất đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy khuyên rằng, hãy lựa chọn những loại quả mang ý nghĩa may mắn để đảm bảo tiền tài, an yên gia đạo, sức khỏe dồi dào. Chọn những loại quả có mùi thơm nhẹ, thoang thoảng để bày biện vừa đẹp mắt, vừa thanh sạch.

Trong các loại hoa quả nên chọn ở trên hãy chọn mua 3-5 loại quả để sắp xếp. Có nơi dựa theo số bát hương có trong nhà (có 3 bát hương chọn 3 loại quả, có 5 bát hương chọn 5 loại quả). Và có một nguyên tắc căn bản khi thờ cúng là chỉ cúng số lẻ như 1,3,5,...

Trước khi dâng cúng lên ban thờ nên làm các việc sau:

- Rửa hoa quả thật sạch sẽ. Không có nước thì dùng khăn giấy ẩm để lau hoa quả.

- Quả to nhất, đẹp nhất đặt chính giữa.

- Sắp xếp cân đồi những quả còn lại đặt theo các hướng khác nhau vây quanh quả chính giữa.

- Có thể cuốn tiền thật, hoặc cài hoa thật trang trí cho đĩa hoa quả đẹp mắt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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