Tháng cô hồn đang cận kề, để hóa giải vận xui đeo bám, gia chủ đừng nên bỏ qua 6 cách

Một trong những cách giúp con người may mắn đó chính là làm việc thiện, suy nghĩ thiện, nói lời thiện. Có thể bỏ qua những ân oán, thị phi, không nói lời cay nghiệt, làm tổn thương người khác là một cách đơn giản để bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn.

Việc tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn cũng giúp cải thiện tâm trạng, mang lại một cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Theo quan niệm dân gian, muối có thể xua đuổi ma quỷ nên trong mâm lễ cúng thường có một đĩa gạo, muối. Sau khi cúng xong, người ta thường bốc một nắm muối trắng ném qua vai trái mình (đàn ông nắm muối bằng tay phải, phụ nữ nắm bằng tay trái) để xua đuổi những điều xui xẻo.

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Sử dụng đồ vật có màu sắc tươi sáng

Những đồ vật có màu sắc tươi sáng thường mang lại năng lượng dương, những nguồn năng lượng tích cực. Để xua đuổi luồng âm khí trong tháng cô hồn gia chủ nên trang trí lại nhà cửa với gam màu ấm, nóng hơn. Ví dụ có tông màu chủ đạo là: đỏ, vàng, cam, hồng,...



Một lưu ý nhỏ đó là, rèm cửa đóng vai trò quan trọng nhất trong công cuộc thay đổi diện mạo ngôi nhà trong tháng 7, một chiếc rèm màu cam bắt mắt sẽ giúp ngăn chặn những luồng tà khí không cho chúng xâm nhập vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Mua hoa tươi tặng bản thân

Mua hoa tươi tặng bản thân là một cách đem đến nguồn năng lượng tích cực cho bản thân cũng như cho căn nhà. Giữ hoa tươi và thay mới khi chúng tàn úa là cách giúp bạn xua đuổi xui xẻo, giúp cuộc sống thêm rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Đi lễ chùa cầu bình an

Trong tháng này, nhiều người thường lên chùa cầu bình an, mang những vật phẩm được khai quang để mang theo bên mình như một món bùa hộ mệnh, đó có thể là các loại vòng tay, dây đeo ổ làm từ đá phong thủy,…

Dùng bột trừ tà

Tháng 7 âm lịch mang nhiều âm khí đến ngôi nhà của bạn, bởi vậy sau khi cúng cô hồn thì 1 ngày sau đó hoặc cuối tháng 7 bạn nên dùng bột trừ tà tiêm khử.

Tránh trường hợp các âm hương linh phảng phất vào nhà mình tụ ở lại. Đồng thời vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng bột tẩy uế mà tẩy hoàn toàn trong căn nhà mình để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.