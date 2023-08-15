Tháng cô hồn đang cận kề, để hóa giải vận xui đeo bám, gia chủ đừng nên bỏ qua 6 cách

Nhà đẹp 15/08/2023 15:23

Để luôn gặp nhiều may mắn, được bình an, tránh xa những xui xẻo có thể ập tới bất ngờ, gia chủ có thể thực hiện những điều này trong tháng cô hồn.

Làm việc thiện, nói lời dễ nghe

Một trong những cách giúp con người may mắn đó chính là làm việc thiện, suy nghĩ thiện, nói lời thiện. Có thể bỏ qua những ân oán, thị phi, không nói lời cay nghiệt, làm tổn thương người khác là một cách đơn giản để bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn.

Việc tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn cũng giúp cải thiện tâm trạng, mang lại một cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Rải muối, gạo

Theo quan niệm dân gian, muối có thể xua đuổi ma quỷ nên trong mâm lễ cúng thường có một đĩa gạo, muối. Sau khi cúng xong, người ta thường bốc một nắm muối trắng ném qua vai trái mình (đàn ông nắm muối bằng tay phải, phụ nữ nắm bằng tay trái) để xua đuổi những điều xui xẻo.

Tháng cô hồn đang cận kề, để hóa giải vận xui đeo bám, gia chủ đừng nên bỏ qua 6 cách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đồ vật có màu sắc tươi sáng

Những đồ vật có màu sắc tươi sáng thường mang lại năng lượng dương, những nguồn năng lượng tích cực. Để xua đuổi luồng âm khí trong tháng cô hồn gia chủ nên trang trí lại nhà cửa với gam màu ấm, nóng hơn. Ví dụ có tông màu chủ đạo là: đỏ, vàng, cam, hồng,...
 

Một lưu ý nhỏ đó là, rèm cửa đóng vai trò quan trọng nhất trong công cuộc thay đổi diện mạo ngôi nhà trong tháng 7, một chiếc rèm màu cam bắt mắt sẽ giúp ngăn chặn những luồng tà khí không cho chúng xâm nhập vào nhà.

 

Tháng cô hồn đang cận kề, để hóa giải vận xui đeo bám, gia chủ đừng nên bỏ qua 6 cách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mua hoa tươi tặng bản thân

Mua hoa tươi tặng bản thân là một cách đem đến nguồn năng lượng tích cực cho bản thân cũng như cho căn nhà. Giữ hoa tươi và thay mới khi chúng tàn úa là cách giúp bạn xua đuổi xui xẻo, giúp cuộc sống thêm rực rỡ.

Tháng cô hồn đang cận kề, để hóa giải vận xui đeo bám, gia chủ đừng nên bỏ qua 6 cách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đi lễ chùa cầu bình an

Trong tháng này, nhiều người thường lên chùa cầu bình an, mang những vật phẩm được khai quang để mang theo bên mình như một món bùa hộ mệnh, đó có thể là các loại vòng tay, dây đeo ổ làm từ đá phong thủy,…

Dùng bột trừ tà

Tháng 7 âm lịch mang nhiều âm khí đến ngôi nhà của bạn, bởi vậy sau khi cúng cô hồn thì 1 ngày sau đó hoặc cuối tháng 7 bạn nên dùng bột trừ tà tiêm khử.

 

Tránh trường hợp các âm hương linh phảng phất vào nhà mình tụ ở lại. Đồng thời vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng bột tẩy uế mà tẩy hoàn toàn trong căn nhà mình để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Không muốn rước xui xẻo vào nhà, gặp vận hạn đen đủi thì phải ghi nhớ ngay 7 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn

Không muốn rước xui xẻo vào nhà, gặp vận hạn đen đủi thì phải ghi nhớ ngay 7 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn

Rằm ngày “âm khí xung thiên” nên trong dân gian lưu truyền rất nhiều điều cần kiêng kỵ, nhất là những đại kỵ dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy nhà ở hóa giải vận xui tháng cô hồn

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 3 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành