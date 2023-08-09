Nhà giàu nào cũng thích trồng 4 loại cây ngoài ban công: Chiêu tài hút lộc, hóa giải vận xui, chẳng mấy chốc GIÀU SỤ

Thu hải đường là cây cảnh có kích cỡ vừa phải, lá màu xanh tươi mát mắt, bóng đẹp và giàu sức sống nên phù hợp để trồng ở ban công. Vì loại cây này không cần nhiều đất trồng nên bạn chẳng cần chuẩn bị quá cầu kỳ cũng không cần mua chậu quá to để trồng chúng trong nhà. Bạn có thể trồng thu hải đường bằng cách giâm cành vì cây cảnh này rất dễ bén rễ.

Không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt, dễ trồng và chăm sóc, thu hải đường còn được nhiều người dùng như một vị thuốc giúp giải độc, điều trị đau họng, làm tan vết bầm, điều trị mụn nhọn và thanh nhiệt…

Nở hoa từ xuân đến hè, dù thời tiết có nóng bức đến mấy thì bạn vẫn có thể ngắm những chậu thu hải đường nở hoa rực rỡ. Màu sắc của hoa cũng rất đa dạng, tươi sáng nên chỉ cần đặt một chậu nhỏ ở bậu cửa sổ hay ban công, không gian sống của gia đình bạn đều thay đổi tích cực. Tuy nhiên thu hải đường ưa đất chậu hơi khô ráo, không ưa nóng và sợ đọng nước nên bạn có thể đặt ở ban công hướng Bắc vào mùa hè.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa giấy

Cây hoa giấy có nhiều màu sắc tươi sáng, rạng rỡ vì vậy loại hoa này mang ý nghĩa sum vầy, hạnh phúc. Bên cạnh đó hoa mọc thành từng chùm nên nó mang ý nghĩa của sự đầy đủ, bao bọc che chở giúp cho gia chủ luôn may mắn, phát tài, phát lộc.

Khi trồng hoa giấy, nếu hoa nở càng nhiều thì gia chủ càng gặp nhiều may mắn, tốt lành. Hơn nữa, vận xui xẻo cũng sẽ được đẩy lùi. Tuy nhiên, nếu hướng ban công tốt thì không nên trồng hoa giấy mà nên chọn cây thân gốc to, vững chắc, mang ý nghĩa tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Cây phong lộc hoa

Nếu đang muốn tìm một loại cây có hoa nổi bật thì phong lộc hoa là lựa chọn vô cùng hợp lý cho ban công của bạn. Cây phong lộc hoa rất được ưa thích vì cảm giác sống động và tươi mới mà chúng mang lại khi mới nhìn vào. Loại cây này cũng có thể trưng trong không gian nhà để tạo nguồn năng lượng tích cực, mang lại tiền tài và thành công trong công việc.

Cây lan hạt dưa cẩm thạch

Lan hạt dưa cẩm thạch là loại cây thuộc dạng thân rũ, cong và nhỏ nên thường được treo trên các chậu cây nhỏ. Loại cây này có khả năng sinh trưởng tốt và không tốn quá nhiều công sức chăm chút của gia chủ. Cây càng xanh tươi, thân mọc càng dài thì càng mang đến nhiều điều lành cho chủ nhà. Nhiều người quan niệm, cây lan hạt dưa cũng có biểu trưng cho ý chí, sức mạnh và quyết tâm của con người.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.