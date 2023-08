Làm nóng nhanh – Lạnh sâu chỉ trong 1 phút với máy lọc nước nóng lạnh Mutosi

Công nghệ làm nóng nhanh đến 100 độ C tiết kiệm điện

Công nghệ làm nóng tức thì bằng cách đun trực tiếp cho phép máy lọc nước Nóng Lạnh Mutosi tạo nước nóng đến 100 độ C trong vòng chưa đầy 1 phút. Người dùng sẽ được cấp nước nóng lạnh thuận tiện, an toàn ngay khi đặt chế độ lấy nước. Đây cũng được xem là ưu thế tuyệt đối của máy lọc Mutosi so với các dòng máy lọc nóng lạnh thông thường trên thị trường vốn chỉ có thể cấp nước nóng sau khoảng 2 - 3 phút.