Làm nóng nhanh – Lạnh sâu chỉ trong 1 phút với máy lọc nước nóng lạnh Mutosi

Công nghệ làm nóng tức thì bằng cách đun trực tiếp cho phép máy lọc nước Nóng Lạnh Mutosi tạo nước nóng đến 100 độ C trong vòng chưa đầy 1 phút. Người dùng sẽ được cấp nước nóng lạnh thuận tiện, an toàn ngay khi đặt chế độ lấy nước. Đây cũng được xem là ưu thế tuyệt đối của máy lọc Mutosi so với các dòng máy lọc nóng lạnh thông thường trên thị trường vốn chỉ có thể cấp nước nóng sau khoảng 2 - 3 phút.

Máy lọc nước Nóng Lạnh Mutosi trang bị chức năng tùy chỉnh nhiệt độ thông minh cho nước đầu ra từ 25 – 100 độ C. Người dùng có thể chủ động thiết lập mức nhiệt phù hợp theo từng nhu cầu sử dụng cụ thể để sử dụng ngay.

Máy lọc nước Mutosi MP-100HIC có khả năng cấp nước nóng đến 100 độ C, cho phép người dùng tùy chỉnh nhiệt độ nước theo yêu cầu

Sử dụng máy lọc nước Nóng Lạnh Mutosi tiết kiệm hơn nhờ thiết kế công tắc nóng lạnh riêng biệt và công nghệ làm nóng tức thì. Máy có thể ngắt chế độ cấp nước Nóng hoặc Lạnh khi được yêu cầu để giảm bớt điện năng tiêu thụ như khi bật liên tục cả 2 công tắc.

Bên cạnh đó, công nghệ làm nóng tức thì thiết lập tính năng đun trực tiếp chỉ khi người dùng mở vòi nước nóng. So với các dòng máy tương đương áp dụng phương pháp trữ nước nóng bằng cách cấp nhiệt để duy trì, thiết bị của Mutosi có thể tiết kiệm đến 84% điện năng tiêu thụ.

Làm lạnh sâu tới 6 độ C cùng công nghệ tiên tiến

Các dòng máy lọc nước Nóng Lạnh của Mutosi thường sử dụng các công nghệ làm lạnh hiện đại nhất như Block hoặc Dual chip. Việc lựa chọn công nghệ cải tiến giúp tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tạo nước lạnh của thiết bị.

Công nghệ làm lạnh bằng Block hay còn gọi là máy nén sử dụng pittong, dàn nóng, dàn lạnh và môi chất lạnh để duy trì nhiệt độ thấp cho nước. Ưu điểm của công nghệ này chính là khả năng làm nước lạnh nhanh, lạnh lâu và lạnh sâu hơn đến 6 độ C.

Công nghệ làm lạnh bằng Dual chip hay còn gọi là chip kép trong máy lọc Mutosi tích hợp gấp đôi chip điện tử so với các dòng máy cùng công nghệ trên thị trường. Việc gia tăng số lượng chip giúp thiết bị nâng cao đáng kể hiệu suất làm lạnh để tạo nước lạnh nhanh hơn, sâu hơn và ổn định hơn.

Ở thời điểm hiện tại, có 3 giải pháp công nghệ tạo nước nóng – lạnh đang được ứng dụng trong máy lọc nước của Mutosi. Cụ thể:

Công nghệ Block kết hợp chế độ làm nóng cực nhanh tích hợp trong model Mutosi 100HIC hiện đang được đánh giá là vượt trội nhất. Với Block hoạt động bền bỉ, đi cùng khả năng tạo nước nóng tức thì, sản phẩm có thể cấp nước nóng – lạnh nhanh chóng ở mức nhiệt lý tưởng.

Mutosi MP-100HIC trang bị Block làm lạnh kết hợp tính năng làm nóng tức thì mang đến giải pháp cấp nước vượt trội nhất

Công nghệ Block kết hợp tốc độ làm nóng bình thường là giải pháp mà các dòng máy lọc phổ thông như Mutosi MP692 hay MP-F1021 lựa chọn.

Công nghệ Dual chip cải tiến có thể nâng cao hiệu suất làm lạnh nước cao đến 2 lần so với chip đơn. Công nghệ này đang được ứng dụng trong Model MP-C102-MHC của Mutosi.

Mutosi MP-C102-MHC ứng dụng công nghệ Dual Chip với khả năng làm lạnh nhanh và ổn định gấp 2 so với máy dùng chip đơn

Ngoài 3 công nghệ làm lạnh hiện đại kể trên thì còn có công nghệ chip đơn với chức năng làm lạnh tương tự dual chip nhưng tốc độ và tính ổn định thấp hơn đáng kể. Hiện tại, công nghệ này không được ứng dụng trong sản phẩm của Mutosi mà chỉ xuất hiện ở các dòng máy lọc giá rẻ trên thị trường.

Ngoài những ưu thế về công nghệ, máy lọc nước Nóng Lạnh Mutosi còn lựa chọn phương án thiết kế an toàn, thân thiện, dễ sử dụng đi cùng hệ thống lọc hiệu quả đến 99.99%. Nhờ đó có thể mang đến cho người dùng nguồn nước uống trực tiếp tiện lợi, góp phần bảo vệ và nâng tầm sống khỏe chuẩn Nhật.