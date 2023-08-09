Đừng dại mà phạm phải 5 đại kỵ trong phòng ngủ: Dễ gây ra VẬN XUNG, lành ít dữ nhiều, tình cảm vợ chồng lục đục, sức khỏe tuột dốc không phanh

Với vị trí kê giường này, giấc ngủ của bạn sẽ luôn có luồng gió thổi trên đầu, nếu đầu giường kê vào cửa sổ đang mở. Chưa kể ánh sáng tự nhiên bên ngoài dễ làm ta khó ngủ. Để hóa giải bạn cần luôn đóng cửa sổ và che rèm kín khi ngủ.

Khi đặt giường ngủ bạn không nên đặt giường ngủ không nên đặt đối diện cửa chính bởi điều này làm ảnh hưởng tới phong thủy trong nhà bạn dễ gây hao tài tán lộc.

Bên cạnh đó, nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa chính phòng ngủ thì không gian này không có cái gọi là riêng tư cần thiết khiến bạn không cảm thấy thoải mái khi ngủ.

Kỵ xà ngang đặt phía trên giường ngủ

Trong phong thủy phòng ngủ, khi bạn nằm ngủ phía dưới xà ngang có thể tạo cho bạn cảm giác không thoải mái, đè nén, áp lực. Ngoài ra, chứng khó ngủ, mất ngủ, đau đầu triền miên có thể xuất phát từ đây.

Đồng thời thanh xà ngang cũng đè nén những nguồn năng lượng trong phòng, khiến chúng không thể lưu thông, gây ảnh hưởng đến quan vận của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Kị điều hòa, đèn chùm phía trên giường ngủ

Theo phong thủy, bất kể vật nặng nào treo trên giường ngủ cũng đều không tốt. Nếu như thi công không đảm bảo thì sẽ gây nguy hiểm cho người nằm phía dưới. Bên cạnh đó, đèn chùm dễ gây chói khi ngủ. Còn điều hòa đặt trên giường ngủ dễ gây đau đầu và bất tiện khi bị sự cố chảy nước.

Cách hóa giải là gắn các thiết bị này ở vị trí khác, tránh nơi đặt giường ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Kỵ bể cá trong phòng ngủ

Quan niệm phong thủy cho rằng, việc đặt bể cá trong phòng ngủ dễ gây hiểu lầm, bất hòa, ngủ không yên giấc... Không những thế, sự hiện diện của bể cá trong phòng ngủ sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vì khi ngủ, nhịp sinh học giảm đến mức thấp nhất để mọi cơ quan trong cơ thể nghỉ ngơi.

Nhưng do thiết bị tạo bọt của bể cả thường không ngừng vận hành, nước trong bể cá luôn luân chuyển, làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học của bạn khiến bạn dễ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.