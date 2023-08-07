3 Lý Do Nên Chọn Nội Thất Văn Phòng MyChair

Thành lập vào năm 2011, đến nay đã hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực nội thất MyChair đã và đang có những phát triển mạnh mẽ. Với hơn 10.000 khách hàng trong và ngoài nước cùng với đó là hàng nhìn dự án đã hoàn thiện, hợp tác cùng các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam tạo nên tầm ảnh hưởng và sức hút không hề nhỏ.

Với xu hướng phát triển và sự bùng nổ của mạng mã hội và các nền tảng online, rất nhiều thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường cung cấp nhiều mẫu mã sản phẩm với chất lượng và giá thành khác nhau. Chính vì thế, MyChair đang không những nỗ lực hoàn thiện và phát triển hơn cả về sản phẩm và dịch vụ. Với tiêu chí “khách hàng được sử dụng những sản phẩm tốt với giá cả tốt nhất” để đội ngũ MyChair luôn ghi nhớ và thực hiện.

Dù là dự án lớn hay nhỏ, dù là khách mua hàng hay tham khảo sản phẩm cũng đều được đội ngũ tư vấn, chăm sóc một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Đội ngũ chuyên viên luôn tham khảo mong muốn của khách hàng cùng với những kinh nghiệm, kiến thức mà mình đã có để đưa ra những gợi ý sản phẩm làm sao phù hợp nhất với tiêu chí của khách hàng

Đặc biệt, sau mỗi mỗi đơn hàng MyChair luôn tham khảo và ghi nhận những đóng góp ý kiến khách hàng để có thể thay đổi cũng như hoàn thiện hơn trong tương lai. Đây là điều MyChair đã học được và ghi nhớ để chinh phục được mọi khách hàng khi đến với thương hiệu. Hầu hét các khách hàng khi đã “chọn mặt gửi vàng” tại MyChair đều cảm thấy an tâm và hài lòng.

Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu

Hiện nay, với chất lượng cuộc sống ngày càng cao không chỉ dừng ở mức đủ mà phải chất lượng cao, an toàn và thân thiện với người dùng. Nắm bắt được xu thế này MyChair đã nâng cấp sản phẩm của mình vượt trội hơn các thương hiệu trong nước bằng cách kiểm định sản phẩm trước khi đưa ra thị trường với tiêu chuẩn Châu Âu để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hiện nay.

Tất cả sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu

Các sản phẩm đều được nhập khẩu trực tiếp đã qua kiểm định chất lượng đạt các tiêu chuẩn như ISO 9001, BIFMA, SGS, TVU và tiêu chuẩn chống cháy CA117 đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Chính nhờ sự thấu hiểu, cùng dịch vụ tận tâm mà đơn vị đã chinh phục được nhiều khách hàng có gu thẩm mỹ tinh tế và thời thượng.

Chính sách bảo hành và hậu mãi tốt

Với tinh thần và trách nhiệm cao, các sản phẩm của MyChair có thời gian bảo hành từ 24 - 32 tháng, ngoài ra để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất thương hiệu còn mang đến chính sách bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm, thời gian 6 tháng 1 lần khi được khách hàng yêu cầu.

Chính sách hậu mãi tận tâm

Định hướng phát triển trong tương lai của thương hiệu chính là xây dựng được chuỗi hệ thống showroom trưng bày sản phẩm trên khắp các tỉnh thành, để ai cũng được sử dụng và trải nghiệm các sản phẩm nội thất tốt nhất với giá thành phù hợp nhất và trở thành thương hiệu nội thất văn phòng số 1 trong lòng mọi người.

MyChair rất hân hạnh trở nếu được trở thành là đối tác đồng hành cùng bạn kiến tạo nên những không gian làm việc hiện đại - ấn tượng - chuyên nghiệp!