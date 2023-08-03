4 vị trí trong nhà càng sạch sẽ gia chủ càng TỤ HỶ TỤ TÀI, tiền bạc đề huề, tài lộc sáng rực rỡ

Nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp, nếu không được dọn dẹp sạch sẽ thường xuyên thì rất dễ sinh ra mùi hôi khó chịu, gây bệnh cho các thành viên trong gia đình.

Ngày nay, theo quan niệm của khoa học hiện đại, nhà vệ sinh là nơi ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn, có thể gây ra bệnh tật cho con người. Do đó, nhà vệ sinh cần được dọn dẹp thường xuyên để ngăn chặn mầm bệnh phát tán. Ngoài ra, nhà vệ sinh sạch sẽ sẽ ngăn chặn mùi hôi phán tán, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả gia đình.

Theo phong thủy, nhà vệ sinh bẩn thỉu sẽ mang lại nhiều khí xấu, xua đuổi may mắn, tài lộc và sự giàu có của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách

Phòng khách luôn là bộ mặt chính của ngôi nhà. Khu vực phòng khách được coi là vị trí tụ tài, vô cùng quan trọng trọng trong phong thủy nhà ở. Chính vì thế phòng khách luôn phải được sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng mới có thể chiêu dẫn tài lộc đến với gia đình bạn.



Bạn có thể treo tranh hay đặt cây phong thủy hợp với bản mệnh tại phòng khách để tăng thêm cát khí cho căn nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngủ

Nhiều gia đình đang tận dụng không gian ở dưới gầm giường để tích trữ đồ đạc giúp tiết kiệm diện tích. Nhiều người dọn phòng ngủ nhưng rất hiếm khi quét dọn gầm giường. Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy, sự hỗn loạn dưới gầm giường, tủ hay bàn đầu giường là điều tối kỵ.

Nó tạo ra nguồn năng lượng xấu, mang đến cảm giác tù túng, bế tắc khiến gia chủ không thể phất lên được.

Vì vậy, ngoài việc lau dọn phòng ngủ thông thường, gia chủ nên chú ý đến việc làm sạch dưới gầm tủ, gầm giường. Nếu muốn tận dụng không gian bên dưới giường để cất trữ đồ đạc thì phải xếp thật gọn gàng, không được để đồ bừa bộn.

Lối vào

Lối vào của một căn nhà, hay còn gọi là Minh Đường là vị trí vô cùng quan trọng trong phong thủy. Đây là không gian kết nối cửa chính và căn nhà, cũng là nơi cần được giữ gìn gọn gàng, sạch sẽ.



Lối vào là nơi đón Quý nhân, là những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc, cuộc sống. Có thể nói, vị trí này trong căn nhà ảnh hưởng lớn tới tài lộc của gia đình.



Trong phong thủy nhà ở quan niệm rằng vận may chủ yếu đến từ ngoài cửa. Khi lối vào không gọn gàng, sẽ cản trở tài lộc vào trong gia đình bạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.