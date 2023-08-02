Điểm danh 5 đồ vật không được đặt lên bàn thờ tổ tiên: Cứ cố chấp bảo sao làm ăn thất bát, tiền mất tật mang, tài lộc 'bỏ nhà ra đi'

Đồ giả ở đây có thể là hoa giả, quả giả và tiền giả. Theo quan niệm xưa, việc bày biện đồ giả trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên hay bất cứ một loại bàn thờ nào cũng sẽ phạm tội bất kính với bề trên. Điều này thể hiện thái độ không thành tâm, hời hợt của gia chủ trong việc chăm lo hương khói.

Đồ giả để được rất lâu, ít phải lau dọn, thậm chí nhiều gia đình còn để từ năm này qua năm khác và không thay mới. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng và tổn hại đến phúc khí của gia đình.

Tuyệt đối không được tự tiện cắm chân hương vòng vào bát hương trên bàn thờ. Bởi từ trước tới nay, chỉ ở các nơi thờ tự đền chùa, đình, phủ mới cho cắm que sắt vào bát hương để thắp hương vòng thôi.

Theo các nhà tâm linh thì các đồ kim loại như lư đồng, chân nến, que sắt... khi cắm vào bát hương hay đặt trên bàn thờ thì không hề tốt cho sức khỏe của gia chủ. Do đó, nếu muốn thắp hương vòng thì hãy đốt ở ngoài bát hương, đặt trên đĩa là được.

Ảnh minh họa: Internet

Cành vàng lá ngọc/đồ lễ ở chùa chiền

Theo các chuyên gia phong thủy, bàn thờ là nơi tâm linh, thanh tịnh nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói như: bày bán chỗ có sạch không, có bị ô uế hay không, cất giữ thế nào,… Không nên đi bất cứ đến chùa chiền, đền phủ nào cũng xin lộc về đặt lên bàn thờ, cũng không nên tùy tiện đặt các thứ đó lên bàn thờ. Muốn bài trí thì cần biết rõ gốc tích của vật đó.

Ảnh minh họa: Internet

Những loại hoa tối kỵ

Như đã nói ở trên, dâng lên bàn thờ hoa giả là điều cấm kỵ nhất. Xong dù là hoa tươi cũng cần phải lưu ý bởi chẳng phải loại hoa nào cũng có thể dâng lên bàn thờ.

Loại hoa cấm kỵ nhất mang lên bàn thờ đó là hoa ly bởi màu sắc rực rỡ và hương thơm gay gắt của nó không phù hợp với sự thanh tịnh chốn tâm linh. Ngoài ra, hoa ly còn tượng trưng cho sự ly tán trong gia đình.

Không nên thờ 3 họ trên bàn thờ

Như đã nói ở trên, bàn thờ chỉ nên thờ quan thần linh, thổ công, táo quân trong gia đình và thờ hai bên họ nội, ngoại, ngoài ra không nên thờ thêm. Họ nội đặt ở bên trái còn họ ngoại thì đặt ở bên phải.

Một số gia đình có thể lập thêm bàn thờ phụ để thờ bà cô hoặc ông mãnh (người mất lúc còn trẻ) điều này hoàn toàn bình thường và sẽ giúp mọi thứ được tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.