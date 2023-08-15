Không muốn rước xui xẻo vào nhà, gặp vận hạn đen đủi thì phải ghi nhớ ngay 7 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn

Nhà đẹp 15/08/2023 11:15

Rằm ngày “âm khí xung thiên” nên trong dân gian lưu truyền rất nhiều điều cần kiêng kỵ, nhất là những đại kỵ dưới đây.

Không đi chơi đêm

Trong quan niệm xưa cũ, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn là tháng ma quỷ hoạt động nhiều. Không nên đi chơi đêm để tránh gặp những điều xui xẻo không mong muốn.

Không muốn rước xui xẻo vào nhà, gặp vận hạn đen đủi thì phải ghi nhớ ngay 7 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tránh treo chuông gió cạnh giường

Để thay đổi phong thủy trong gia đình, nhiều người sẽ thay đổi từ trường trong nhà bằng cách treo chuông gió để thu hút vận may.

Ngoài ra những chiếc chuông gió đẹp còn có thể tô điểm thêm màu sắc cho ngôi nhà, đặc biệt là khi gió thổi tiếng chuông kêu leng keng thật dễ chịu.

Chuông gió tuy tốt nhưng lại cấm kỵ treo trong ngày rằm tháng 7 bởi vì chuông gió còn có tác dụng chiêu vong. Theo dân gian truyền lại, khi mở Quỷ môn vào rằm tháng 7, nếu treo chuông gió trong nhà có thể có thể dụ quỷ hồn vào nhà.

Đặc biệt kiêng kỵ treo chuông gió ở đầu giường, vì đầu giường là nơi ngủ của con người. Khi ta ngủ sâu vào ban đêm là lúc sức khỏe yếu nhất, nếu treo chuông gió ở đầu giường vào ngày rằm tháng 7 thì người đang ngủ sẽ dễ bị những thứ không sạch sẽ xâm nhập.

Vì vậy để tránh rước những điều xui xẻo vào mình, bạn không treo chuông gió trên đầu giường khi rằm tháng 7 đến. Giải thích theo khoa học vì tiếng chuông có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, làm mất giấc ngủ sâu và khiến con người mệt mỏi, uể oải vào ngày hôm sau và không tốt về lâu dài.

Không muốn rước xui xẻo vào nhà, gặp vận hạn đen đủi thì phải ghi nhớ ngay 7 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng câu cá, bơi lội ngày Rằm tháng 7

Theo quan niệm tâm linh của người Việt, hành động câu cá vào ngày rằm sẽ mang lại cho người đó vận hạn đen đủi. Chính vì điều này, vào ngày rằm người ta thường không đi câu cá. Ngoài ra, theo dân gian cũng không nên bơi lội, vì ma quỷ sẽ cùng đùa với bạn, nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chúng làm trẹo chân.

Không nên phơi quần áo vào ban đêm

Theo quan niệm dân gian, ban đêm là thời gian hoạt động của thế giới khác. Việc bạn phơi quần áo nhiều vào ban đêm sẽ được cho là cơ hội để ma quỷ ‘ám’ vào những bộ quần áo này.

Không muốn rước xui xẻo vào nhà, gặp vận hạn đen đủi thì phải ghi nhớ ngay 7 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chải tóc, soi gương nửa đêm rằm

Nhiều người có thói quen chải tóc, soi gương trước khi đi ngủ. Nhưng trong dân gian vẫn lưu truyền kiêng kỵ việc chải tóc hay soi gương vào đêm khuya.

Các cụ quan niệm đó là khi giao thời giữa đêm và ngày, các cô hồn hay lang thang tìm chỗ nương náu, chải tóc vào đêm khuya, nếu tóc rụng ra, có nghĩa là phần dương khí theo tóc toát ra nhiều, âm khí mạnh lên, tạo điều kiện cho cô hồn xâm nhập hoặc quậy phá. Hành động này đặc biệt nguy hiểm trong đêm Rằm tháng 7, lúc cửa dịa ngục mở, trên dương thế có nhiều ma quỷ.

Không cắm đũa lên bát cơm

Trong quan niệm của người Việt, việc cắm đũa lên bát cơm giống như bạn đang cúng người đã mất. Điều này sẽ khiến ma đánh hơi thấy và dùng cơm chung, mang âm khí vào nhà bạn.

Không nhặt tiền bạc rơi vãi

Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, vì có thể đó là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa, nếu người nào phạm kỵ, có thể sẽ gặp tai họa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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