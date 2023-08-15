7 món ăn "ĐẠI KỴ" trong tháng cô hồn, để vận đen không đeo bám, chớ dại ăn những món này

Nhà đẹp 15/08/2023 13:08

Ngoài kiêng ăn một số món, người ta còn kiêng cả việc cắt tóc, móng tay, ăn tỏi khi lễ chùa, làm đổ vỡ đồ vật, nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, đi chơi đêm mùng 1, vay mượn tiền, xuất tiền, đi thăm phụ nữ mới sinh con, quan hệ nam nữ, nói bậy, chửi tục, nói tới điều rủi ro,...

Thịt chó

7 món ăn 'ĐẠI KỴ' trong tháng cô hồn, để vận đen không đeo bám, chớ dại ăn những món này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù là món khoái khẩu của rất nhiều người nhưng thịt chó vẫn là món ăn mà chúng ta cần kiêng kỵ trong tháng 7 cô hồn. Thông thường vào cuối tháng, người ta mới ăn thịt chó, xem như một món ăn "giải đen".

Ngoài những món ăn trên, một số người còn kiêng sầu riêng, chuối vì đây là những loại quả được quan niệm là không mang lại may mắn. 

Tôm

Tôm khá giàu chất đạm và canxi, nhưng vì là loài động vật dưới nước lại bơi giật lùi nên nhiều người thường kiêng trong ngày đầu tháng. Bởi vì người ta cho rằng, nếu ăn tôm thì trong cả tháng đó mọi công việc sẽ khó lòng mà “đầu xuôi đuôi lọt” được. Để mong muốn mọi sự bình yên đến với mình và người thân, rất ít người sử dụng tôm trong tháng cô hồn.

Mực

7 món ăn 'ĐẠI KỴ' trong tháng cô hồn, để vận đen không đeo bám, chớ dại ăn những món này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bình thường người Việt Nam chúng ta có câu "đen như mực". Trong những ngày đầu tháng, chúng ta thường kiêng ăn mực vì cho rằng ăn mực thì cả tháng ấy sẽ xui xẻo. Chính vì vậy, vào tháng cô hồn, mực trở thành món ăn bị "thất sủng" trong mâm cơm Việt. 

 

 

Cháo trắng

Thông thường, người ta thường dùng cháo trắng để cúng cô hồn, chúng sinh. Vì lý do này nên nhiều người quan niệm, nếu như nấu cháo trắng vào tháng 7 âm lịch, các vong hồn sẽ đeo bám gia đình ấy, đồng thời sẽ cản trở sự may mắn đến gia chủ. 

Thịt vịt

Cũng giống như mực, vào đầu tháng, người miền Bắc và miền Trung thường không ăn thịt vịt. Họ cho rằng, món ăn này không đem lại sự may mắn, thậm chí còn rước xui vào người. Trong tháng 7 âm lịch, người ta càng kiêng món vịt hơn. Chỉ có những ngày cuối tháng, một số gia đình muốn đổi bữa mới chế biến thịt vịt. 

Sầu riêng

7 món ăn 'ĐẠI KỴ' trong tháng cô hồn, để vận đen không đeo bám, chớ dại ăn những món này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sầu riêng là loại đặc sản của Việt Nam nói chung và các tỉnh Nam Bộ nói riêng. Tuy thơm ngon, giàu dinh dưỡng nhưng đây cũng là loại quả mà rất ít người sử dụng trong ngày đầu năm cũng như trong tháng 7 Âm lịch. Vì hai chữ sầu riêng vốn dĩ đã mang một hàm nghĩa không tốt, là phiền muộn, tủi hổ riêng.

Cam, lê, chuối

Tưởng đùa mà thật, các loại trái cây cam, lê, chuối được người xưa truyền tai nhau nên kiêng ăn trong tháng cô hồn - tháng 7 theo lịch âm. Những loại quả này mang ý nghĩa "quýt làm cam chịu, lê lết, trượt vỏ chuối". Cả ba đều ám chỉ đến những điều bết bát, gây ra sự thất bại.

Ngoài kiêng ăn một số món, người ta còn kiêng cả việc cắt tóc, móng tay, ăn tỏi khi lễ chùa, làm đổ vỡ đồ vật, nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, đi chơi đêm mùng 1, vay mượn tiền, xuất tiền, đi thăm phụ nữ mới sinh con, quan hệ nam nữ, nói bậy, chửi tục, nói tới điều rủi ro,...

 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

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