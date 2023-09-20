Thấy nhà giàu thường rắc muối vào khe cửa ai cũng ngạc nhiên, khi biết CÔNG DỤNG thì gật gù thán phục

Nhà nào cũng có muối, đó là điều chắc chắn bởi đây là nguyên liệu nấu ăn rất quan trọng. Chưa kể đến, muối còn phát huy được tác dụng trong việc làm đẹp , hay dọn dẹp nhà cửa, thông tắc cống. Và bây giờ, bạn sẽ biết đến một công dụng cực hay khác của muối mà thiết nghĩ, bạn nên áp dụng ngay sau khi đọc bài này.

Khi đủ 5 phút chị em có thể lấy lớp khăn giấy kia ra và dùng khăn giấy sạch lau nhẹ nhàng khe cửa. Với cách này, muối ăn ở dạng hạt có tính ma sát mạnh, baking soda lại có khả năng khử trùng, còn giấm trắng lại có thể làm mềm vết bẩn hiệu quả.

Đầu tiên chị em hãy rắc một ít muối lên khe cửa, sau đó đổ thêm baking soda lên trên, rồi tiếp tục đổ thêm một ít giấm. Vì baking soda và giấm trắng sẽ tạo phản ứng hóa học và có khả năng khử độc vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, chị em chỉ cần phủ một lớp khăn giấy lên trên và để trong vòng 5 phút.

Do đó, khi kết hợp với nhau sẽ giúp chị em làm sạch khe cửa dễ dàng mà rất hiệu quả.

Đánh bóng xoong nồi, chảo

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài công dụng làm gia vị thì muối ăn còn có thể làm sạch các dụng cụ nhà bếp như xoong, nồi, chảo… rất tốt. Đối với xoong, nồi, chảo bằng gang chị em chỉ cần đun nóng sau đó cho vài giọt dầu ăn và muối ăn vào. Sau đó, rang muối như thế khoảng 10 đến 15 phút. Cuối cùng chị em chỉ cần tắt bếp và đem xoong, nồi, chảo đi rửa sạch là được.

Trong trường hợp xoong, nồi, chảo bị gỉ sét thì sau mỗi lần nấu ăn xong chị em có thể dùng muối ăn để cọ rửa mặt ngoài. Cách làm này sẽ khiến các vết gỉ sét không còn xuất hiện nữa.

Nếu trong lúc nấu ăn mà bị cháy sẽ khiến cho việc chùi rửa xoong, nồi, chảo trở nên khó khăn vô cùng. Lúc này, chị em chỉ cần cho muối vào ngâm khoảng 20 phút. Sau đó có thể dễ dàng rửa sạch vết cháy bám trên đó.

"Thần dược" trong bếp

Ảnh minh họa: Internet

Luộc rau xanh hơn: Để rau không bị vàng, khi nước sôi, bạn cho rau vào và nhớ thêm một chút muối, như vậy chắc chắn rau của bạn sẽ xanh và ngon hơn đây.

Kiểm tra trứng mới: Thả trứng vào trong nước muối, trứng mới sẽ chìm và trứng cũ, trứng hỏng sẽ nổi lên.

Giữ trái cây không bị thâm: Những loại quả như lê, táo gọt xong để ngoài không khí rất dễ bị thâm, mất ngon, để tránh hiện tượng này bạn hãy cho ngay trái cây vào nước muối loãng, vừa không bị thâm mà lại ngọt giòn hơn.

Khử mùi hành tỏi: Sau khi cắt hành, tỏi tay bạn bị dính mùi, đừng lo, bạn có thể xoa tay với hỗn hợp muối và giấm để khử mùi nhé.

Bảo quản pho mát lâu hơn: Nếu muốn pho mát giữ được lâu, bạn có thể bọc nó trong miếng vải tẩm nước muối loãng trước khi cho vào tủ lạnh.