Cất tiền ở đâu để tài lộc sinh sôi, tiền bạc dồi dào, muốn nghèo cũng khó

Khi tiền bạc dư dôi chớ nên nghĩ tới chuyện tiêu sao cho hết mà nên có kế hoạch sử dụng hợp lý. Một khoản dành cho đầu tư sinh lời, một khoản để tiết kiệm phòng khi thất bát, đây là hai khoản tiền lúc nào cũng nên có trong nhà.

Tuy nhiên theo thói quen, chúng ta chỉ nghĩ tới việc tiết kiệm tiền ra sao, để tiền ở đâu cho an toàn, cho lời lãi được nhiều chứ không mấy quan tâm đến phong thủy tài lộc. Kỳ thực, vị trí bạn đặt tiền trong nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của bạn. Vậy đặt tiền ở đâu cho tài lộc càng ngày càng tăng tiến?

Tiết kiệm tiền cũng là một trong những cách mà người Việt chúng ta hay áp dụng để tăng tài lộc. Khi số tiền tiết kiệm đủ lớn thì còn có thể đem ra bù vào khoản vốn đầu tư kinh doanh nữa.

Két sắt

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc gửi ngân hàng, nhiều gia đình chọn cách mua két sắt về nhà để tiền. Nhưng nếu bạn biết và áp dụng mẹo phong thủy tài lộc này thì tiền trong két sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Cung tài lộc là nơi gia chủ nên cất trữ tiền bạc.

Trong phong thủy bát trạch, cung tài lộc nằm ở hướng Đông Nam, chính vì thế mà gia chủ muốn tăng tài vận, hút tài lộc thì nên xem hướng nhà còn để tiền tiết kiệm ở vị trí này trong nhà.

Cung tài lộc sẽ thu hút dương khí cùng những trường khí tốt, tiền bạc đặt ở đây cũng được hưởng cát khí nên không ngừng sinh sôi nảy nở, giúp gia chủ ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào, tài vận tăng cao như diều gặp gió. Nghèo khó chẳng còn bởi đã bị bỏ lại phía sau, đổi vận trở thành đại gia.

Để tiền trong ví

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình sử dụng ví, bạn nên lưu ý lau chùi cẩn thận, giữ cho ví luôn sạch sẽ và bền đẹp. Khi đó, vận may sẽ đổ ào ào vào túi, tiền đẻ ra tiền.

Nếu chiếc ví bị hư hỏng, nó giống như một lỗ thủng trong kho tiền của bạn, làm cho của cải liên tục thất thoát ra ngoài. Còn trong trường hợp ví quá cũ và bẩn, có nghĩa là kho tiền bị ô uế, cũng sẽ khiến tiền bạc hao hụt vì nhiều nguyên do.

Theo quan điểm của phong thủy, vận may của một chiếc ví là khoảng ba năm, và sau ba năm, của cải về cơ bản sẽ cạn kiệt. Do đó, một vài ý kiến cho rằng, khi chiếc ví đã được sử dụng trong 3 năm, tốt nhất bạn nên thay nó bằng một chiếc ví mới, để tạo điều kiện cho dòng tài sản mới liên tục chảy vào.

Những vị trí không nên để tiền

Chôn trong vườn

Chôn tiền mặt trong vườn không phải là ý tưởng hay bởi rất nhiều lý do đơn giản như: có thể bị hàng xóm bắt gặp, bị vật nuôi trong nhà đào xới hoặc dễ bị mục nát vì điều kiện ẩm ướt.

Cất tạm dưới nệm

Đây là cách phổ biến nhiều người áp dụng khi muốn cất ít tiền trong nhà. Tuy nhiên, nếu có trộm hay người lạ ghé qua, đây sẽ là nơi đầu tiên bị phát giác.

Để trong các túi đồ mua sắm

Kể cả khi kẻ trộm không nhòm ngó những túi đồ mua sắm của bạn, chúng vẫn có thể vô tình cần các túi xách để mang theo món đồ đánh cắp. Và hẳn bạn càng không muốn “tặng” thêm chúng bất ngờ thú vị chứ?

Để phía sau các bức ảnh

Đây lại là một cách giữ tiền cổ điển khác kém an toàn. Khi có kẻ gian đột nhập, vị trí này cũng sẽ bị chúng kiểm tra đầu tiên. Và bạn cũng không muốn chúng làm hỏng những bức hình kỷ niệm của mình chứ?

*Thông tin mang tính tham khảo