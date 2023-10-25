Cất tiền ở đâu để tài lộc sinh sôi, tiền bạc dồi dào, muốn nghèo cũng khó

Không gian sống 25/10/2023 10:34

Vị trí bạn đặt tiền trong nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của bạn. Vậy đặt tiền ở đâu cho tài lộc càng ngày càng tăng tiến?

Khi tiền bạc dư dôi chớ nên nghĩ tới chuyện tiêu sao cho hết mà nên có kế hoạch sử dụng hợp lý. Một khoản dành cho đầu tư sinh lời, một khoản để tiết kiệm phòng khi thất bát, đây là hai khoản tiền lúc nào cũng nên có trong nhà.

 

Tiết kiệm tiền cũng là một trong những cách mà người Việt chúng ta hay áp dụng để tăng tài lộc. Khi số tiền tiết kiệm đủ lớn thì còn có thể đem ra bù vào khoản vốn đầu tư kinh doanh nữa.

Tuy nhiên theo thói quen, chúng ta chỉ nghĩ tới việc tiết kiệm tiền ra sao, để tiền ở đâu cho an toàn, cho lời lãi được nhiều chứ không mấy quan tâm đến phong thủy tài lộc. Kỳ thực, vị trí bạn đặt tiền trong nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của bạn. Vậy đặt tiền ở đâu cho tài lộc càng ngày càng tăng tiến?

Két sắt

Cất tiền ở đâu để tài lộc sinh sôi, tiền bạc dồi dào, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc gửi ngân hàng, nhiều gia đình chọn cách mua két sắt về nhà để tiền. Nhưng nếu bạn biết và áp dụng mẹo phong thủy tài lộc này thì tiền trong két sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Cung tài lộc là nơi gia chủ nên cất trữ tiền bạc.

Trong phong thủy bát trạch, cung tài lộc nằm ở hướng Đông Nam, chính vì thế mà gia chủ muốn tăng tài vận, hút tài lộc thì nên xem hướng nhà còn để tiền tiết kiệm ở vị trí này trong nhà.

Cung tài lộc sẽ thu hút dương khí cùng những trường khí tốt, tiền bạc đặt ở đây cũng được hưởng cát khí nên không ngừng sinh sôi nảy nở, giúp gia chủ ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào, tài vận tăng cao như diều gặp gió. Nghèo khó chẳng còn bởi đã bị bỏ lại phía sau, đổi vận trở thành đại gia.

Để tiền trong ví

Cất tiền ở đâu để tài lộc sinh sôi, tiền bạc dồi dào, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình sử dụng ví, bạn nên lưu ý lau chùi cẩn thận, giữ cho ví luôn sạch sẽ và bền đẹp. Khi đó, vận may sẽ đổ ào ào vào túi, tiền đẻ ra tiền.

 

Nếu chiếc ví bị hư hỏng, nó giống như một lỗ thủng trong kho tiền của bạn, làm cho của cải liên tục thất thoát ra ngoài. Còn trong trường hợp ví quá cũ và bẩn, có nghĩa là kho tiền bị ô uế, cũng sẽ khiến tiền bạc hao hụt vì nhiều nguyên do.

 

Theo quan điểm của phong thủy, vận may của một chiếc ví là khoảng ba năm, và sau ba năm, của cải về cơ bản sẽ cạn kiệt. Do đó, một vài ý kiến cho rằng, khi chiếc ví đã được sử dụng trong 3 năm, tốt nhất bạn nên thay nó bằng một chiếc ví mới, để tạo điều kiện cho dòng tài sản mới liên tục chảy vào.

Những vị trí không nên để tiền

Chôn trong vườn

Chôn tiền mặt trong vườn không phải là ý tưởng hay bởi rất nhiều lý do đơn giản như: có thể bị hàng xóm bắt gặp, bị vật nuôi trong nhà đào xới hoặc dễ bị mục nát vì điều kiện ẩm ướt.

Cất tạm dưới nệm

Đây là cách phổ biến nhiều người áp dụng khi muốn cất ít tiền trong nhà. Tuy nhiên, nếu có trộm hay người lạ ghé qua, đây sẽ là nơi đầu tiên bị phát giác.

Để trong các túi đồ mua sắm

Kể cả khi kẻ trộm không nhòm ngó những túi đồ mua sắm của bạn, chúng vẫn có thể vô tình cần các túi xách để mang theo món đồ đánh cắp. Và hẳn bạn càng không muốn “tặng” thêm chúng bất ngờ thú vị chứ?

Để phía sau các bức ảnh

Đây lại là một cách giữ tiền cổ điển khác kém an toàn. Khi có kẻ gian đột nhập, vị trí này cũng sẽ bị chúng kiểm tra đầu tiên. Và bạn cũng không muốn chúng làm hỏng những bức hình kỷ niệm của mình chứ?

*Thông tin mang tính tham khảo

Ra đường thấy 3 thứ này dù đẹp, giá trị đến mấy cũng đừng đem về nhà kẻo vô tình rước vận xui cả năm

Ra đường thấy 3 thứ này dù đẹp, giá trị đến mấy cũng đừng đem về nhà kẻo vô tình rước vận xui cả năm

Nhặt những thứ như vậy có thể mang lại sự bất hòa, bệnh tật và các vấn đề vật chất cho gia đình bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   không gian sống nhà đẹp phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản