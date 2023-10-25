3 loại cây cảnh nhỏ bé nhưng thu hút tài lộc cực kỳ lớn, loại thứ 2 làm thuốc chữa bệnh, hút khí độc, thu hút tiền tài

Không gian sống 25/10/2023 13:59

Trong văn hóa Á Đông, nếu trồng những cây xanh này trong nhà sẽ có ý nghĩa tốt, may mắn về đường học tập, công danh.

Cây hạnh phúc

3 loại cây cảnh nhỏ bé nhưng thu hút tài lộc cực kỳ lớn, loại thứ 2 làm thuốc chữa bệnh, hút khí độc, thu hút tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo khía cạnh phong thủy, việc trồng cây hợp mệnh sẽ giúp gia chủ thêm phần may mắn, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Riêng đối với cây hạnh phúc thì hợp với hầu hết tất cả mọi người. Do đó, ai cũng nên sở hữu loại cây này trong nhà để gia tăng sung túc.

Với màu xanh đậm bao phủ, cây hạnh phúc đặc biệt rất hợp với người mệnh Mộc, Hỏa nếu họ trồng cây này trong nhà sẽ cân bằng lại được cuộc sống, giúp họ thư thái và có nhiều động lực làm việc hơn.

Cây cũng phù hợp với những người mang mệnh Kim vì màu xanh của lá cây hạnh phúc là màu sắc giải hạn cho người mang mệnh này. Vì thế, ai mệnh Kim nên trồng cây giúp giải hạn, cải thiện sức khỏe.

Cỏ lan chi

3 loại cây cảnh nhỏ bé nhưng thu hút tài lộc cực kỳ lớn, loại thứ 2 làm thuốc chữa bệnh, hút khí độc, thu hút tiền tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây cỏ lan chi có nhiều tên gọi khác nhau như dây nhện, thảo lan chi, lục thảo trổ, cây mẫu tử, cây điếu lan, cây lan móc,... Cây thuộc giống cây bụi nhỏ, có chiều cao trung bình từ 20 - 40 cm. Có 2 loại cơ bản thường thấy: Lan chi lá dài và lan chi lá sọc. Trong đó loại lá sọc phổ biến hơn. Phần lá và thân dùng để làm thuốc thanh nhiệt giải độc, dưỡng âm nhuận phổi, tiêu sưng tán viêm,… Bạn có thể giã nát thân cây, đắp ngoài vết thương có tác dụng làm lành vết thương. Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng mà phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Ngoài ra cỏ lan chi nổi bật với khả năng lọc không khí và đây cũng là một trong những loại cây trồng trong nhà bếp giúp khử mùi độc. Ngoài ra cây cũng rất thích hợp để trong phòng ngủ

Cỏ lan chi có một màu xanh mướt bao phủ cây lan chi nên nó được xem là cây hợp mệnh Thủy và mệnh Kim. Để gia tăng tác dụng của cây, bạn nên chọn chậu trồng phù hợp với phong thủy sẽ giúp mang đến thành công, tài lộc.

Tuy nhiên, nếu cây lan chi trồng thủy sinh chỉ phù hợp với người mệnh Thủy mà thôi.

Cây trúc cảnh

3 loại cây cảnh nhỏ bé nhưng thu hút tài lộc cực kỳ lớn, loại thứ 2 làm thuốc chữa bệnh, hút khí độc, thu hút tiền tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trúc là cây thân cao, thẳng, thích nghi tốt với môi trường. Hơn nữa, dù trong thời tiết khắc nghiệt cây vẫn đứng thẳng, cây lá xanh tốt. Vì vậy, loài cây này mang rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy.

Khác với những loại trúc cảnh có kích thước nhỏ thích hợp để trồng trong nhà, những cây trúc tự nhiên với hình dáng thanh mảnh, cao ráo khi trồng làm cây phong thủy trước nhà cũng rất phù hợp.

Loại cây này mang nét mềm mại, dù gặp mưa gió, điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng vững, hiên ngang. Do đó, trúc là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ. Nó còn là biểu tượng của sự đoàn kết bền vững bởi trúc sống theo khóm, sinh trưởng tốt dù sống ở nơi đất cằn sỏi đá.

Trong phong thủy, trồng cây Trúc trước nhà đem lại may mắn, tốt lành, xua đi những rủi ro, vận xui cho gia chủ. Dáng vẻ mộc mạc, thanh tao của cây thể hiện sự sống bình yên và tao nhã trồng cây này trước nhà mang tới sự may mắn và an lành cho gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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