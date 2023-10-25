3 vật phẩm nhỏ bé nghênh cát khí, đón quý nhân, "mời gọi" dòng tiền chạy vào nhà

Không gian sống 25/10/2023 15:07

Những vật phẩm phong thủy này đặt trong nhà đều mang ý nghĩa khai vận, chiêu tài, chiêu phúc giúp gia chủ bình an, giàu có.

Đá phong thủy

3 vật phẩm nhỏ bé nghênh cát khí, đón quý nhân, 'mời gọi' dòng tiền chạy vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là các loại đá quý hoặc bán quý, được trải qua hàng triệu năm hình thành, tích tụ linh khí thiên địa và ẩn chứa một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ.

Hầu hết các loại đá này đều mang những nguồn năng lượng tích cực, giúp kích hoạt may mắn trong cuộc sống và thành công trong công việc, chống lại sự ảnh hưởng của năng lượng xấu.

Các loại đá trong phong thủy khi đã được chế tác đều mang về những công dụng và lợi ích đặc biệt cho người sử dụng. Trong đó, mỗi loại đá sẽ mang lại những lợi ích riêng đáng kể hơn tùy theo tính chất, màu sắc của viên đá đó.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp tinh khiết với sắc màu quyến rũ của những viên đá quý tự nhiên cũng khiến chúng trở thành món đồ trang trí nhà không bao giờ lỗi mốt.

Chuông gió

3 vật phẩm nhỏ bé nghênh cát khí, đón quý nhân, 'mời gọi' dòng tiền chạy vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vật phẩm này phổ biến và quen thuộc không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới.

Chuông gió là sự kết hợp hài hòa của phần chuông và gió để tạo ra những âm thanh trong trẻo, vui tai như âm thanh của thiên nhiên, đất trời. Nhờ vậy mà người nghe sẽ cảm thấy tâm hồn bình yên, thoải mái.

Trong phong thủy, chuông gió còn là 1 vật phẩm phong thủy thu hút, phân tán nguồn năng lượng tích cực luân chuyển trong nhà đồng thời hóa giải khí xấu hiệu quả.

Bởi vậy, chuông gió đung đưa và tạo nên âm thanh là báo hiệu cho những điều may mắn, cát lành đến với người sử dụng.

Mèo Thần Tài

3 vật phẩm nhỏ bé nghênh cát khí, đón quý nhân, 'mời gọi' dòng tiền chạy vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những chú mèo trở thành biểu tượng của hạnh phúc và hy vọng, khiến trào lưu sử dụng vật phẩm phong thủy này trở nên phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được ý nghĩa văn hóa độc đáo phía sau màu sắc và tư thế để tay của những chú mèo Thần Tài.

Chú mèo giơ tay trái lên vẫy là mèo đực, có nghĩa chiêu tài, cầu chúc sự nghiệp hanh thông, kinh doanh phát đạt, biểu tượng của chiêu tài nạp khí, thích hợp bày ở cửa hàng cửa hiệu hay văn phòng làm việc.

Còn mèo Thần Tài vẫy chào bằng tay phải là mèo cái, mang nghĩa nạp phúc. Bày chú mèo này ở nhà thì có thể giúp cho gia đạo an hòa, hạnh phúc an khang, cũng mang ý chiêu mời khách đến nhà nên cũng có thể bày ở cửa hàng cửa hiệu.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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