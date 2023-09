12 cung hoàng đạo nên chọn loài hoa nào để vừa được TÌNH lại có TIỀN và MAY MẮN vây quanh?

Hoa anh đào còn được gọi là sakura ở Nhật Bản. Hoa anh đào là loài hoa đại diện cho mùa xuân, là thời điểm tái sinh. Và giống như cách Bạch Dương - chòm sao được cho là hiện thân của nhiều phẩm chất gắn liền với các chiến binh Nhật Bản và các chiến binh khác nói chung, hoa anh đào là loài hoa đáng kính nhất có thể được dùng để đem lại may mắn cho Bạch Dương 2023.

Ý nghĩa của loài hoa này khác nhau vì màu sắc của nó. Loài hoa này đem lại may mắn cho cung Kim Ngưu không chỉ vì những người sinh ra dưới cung này luôn tự tin là chính mình mà còn vì họ tôn trọng cá tính của những người xung quanh.

Kim Ngưu cũng được biết đến là người có bản tính thích nuôi dưỡng, là cung hoàng đạo thánh thiện, ấm áp và giống như một người mẹ.



Song Tử - Hoa cúc

Loài hoa này có mối liên hệ tuyệt vời với Song Tử và bản chất 2 mặt của họ, mặc dù loài hoa này có vẻ đẹp khá đơn giản và không gây chú ý nhiều nhưng nó đem lại may mắn cho Song Nhi là vô cùng tận.

Hoa cúc còn là một ví dụ tuyệt vời về biểu tượng của Song Tử, vì bản chất dễ thích nghi của cung này đôi khi có thể tạo ấn tượng rằng họ có hai tính cách khác biệt.

Cự Giải - Hoa oải hương

Ảnh minh họa: Internet

Hoa oải hương là một loài hoa tuyệt vời mang lại hạnh phúc, chữa lành và thư giãn cho bất kỳ ngôi nhà nào. Rất may, bây giờ nó có sẵn cho tất cả mọi người.

Loài hoa này có mối liên hệ chặt chẽ với Cự Giải do nó thường được kết hợp với các nghi lễ mê hoặc bằng mùi hương được thực hiện tại nhà.

Cự Giải nên mang về nhà nhiều hoa oải hương cho gia đình mình trong năm 2023 vì nó sẽ khiến ngôi nhà của bạn ngập tràn niềm vui, sự yên bình và hương thơm dễ chịu.

Sư Tử - Hoa hướng dương

Một số người nghĩ rằng ngay cả trong thời hiện đại, hoa hướng dương vẫn tiếp tục quay mặt về phía mặt trời từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn.

Do Sư Tử là cung được cai trị bởi Mặt Trời nên có mối liên hệ chặt chẽ với loài hoa này. Năm 2023, hoa hướng dương may mắn đem lại cho Sư Tử sự mạnh mẽ và quyền lực, không ngừng theo đuổi những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ - Hoa mẫu đơn





Hoa mẫu đơn thường gắn liền với tình cảm của tình yêu, thịnh vượng, hạnh phúc, vinh dự, giàu có và hôn nhân hạnh phúc.



Xử Nữ thường được so sánh với hoa mẫu đơn. Điều này là do tham vọng và vẻ đẹp của Xử Nữ khiến mọi người ghen tị.



Hoa mẫu đơn đem lại xui xẻo cho chòm sao khác nhưng đem lại may mắn cho Xử Nữ. Năm 2023, những bạn nào còn độc thân hoặc trắc trở chuyện tình cảm thì nên chọn mua loài hoa này về cắm hoặc để hình nền máy tính, điện thoại là hoa mẫu đơn nhé.

Thiên Bình - Hoa phong lan





Phong lan tinh tế, kỳ lạ và duyên dáng, là loại cây cảnh được tìm kiếm nhiều nhất, tên của nó tượng trưng cho tình yêu, sự sang trọng, vẻ đẹp và sức mạnh, quá hợp với Thiên Bình.



Theo loài hoa may mắn cho 12 cung hoàng đạo 2023, Thiên Bình mà muốn công việc hanh thông, muốn phát tài phát lộc và nhanh lấy chồng/vợ thì cứ tìm đến hoa lan nhé.

Hổ Cáp - Hoa sen





Hoa sen thường được miêu tả như một câu chuyện ngụ ngôn về những phẩm chất mong muốn ở phụ nữ, đặc biệt là trong thơ ca và các bài hát.

Trên cơ sở này, hoa sen là một biểu tượng may mắn cho Hổ Cáp năm 2023, nếu Cáp Nhi sử dụng hoa sen nhiều thì sẽ có khả năng phát triển mạnh mẽ bất kể xã hội đối xử tệ bạc với bạn như thế nào.

Nhân Mã - Hoa hồng





Hoa hồng được kết hợp với Nhân Mã vì dấu hiệu này vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ và họ có thể tự bảo vệ mình trước bất kỳ ai.



Nhân Mã cần hoa hồng để được tiếp thêm sức mạnh đứng trước thị phi trong năm 2023, dù cuộc đời có quật ngã bạn thê thảm ra sao thì bạn vẫn tự đứng dậy được nhờ sự trợ lực của loài hoa này.

Ảnh minh họa: Internet

Ma Kết - Cúc vạn thọ

Ma Kết cần phải chấp nhận cả những phẩm chất không mong muốn của mình để phát triển như một con người, giống như loài hoa này, mang cả ý nghĩa tiêu cực và tích cực.



Tử vi cung Ma Kết năm 2023 nói chòm sao này cần tới hoa cúc vạn thọ để chấp nhận rủi ro, biến bản thân thành một con người tốt hơn, không bị ám ảnh bởi những điều không hoàn hảo ở bản thân nữa.

Bảo Bình - Hoa dâm bụt





Hoa dâm bụt như một biểu tượng của uy quyền, sự tôn trọng và lòng hiếu khách.

Hoa dâm bụt hợp với cung Bảo Bình, nó mang đến cho cung hoàng đạo này sự cá tính và khả năng phát triển tâm linh trong năm mới theo thông điệp từ loài hoa may mắn cho 12 cung hoàng đạo 2023.

Song Ngư - Hoa thược dược





Hoa thược dược là một loài hoa đáng yêu như Song Ngư, nó có nguồn gốc từ lịch sử ở Mexico và đã tồn tại hàng trăm năm. Nó vẫn là quốc hoa của Mexico cho đến ngày nay.

Chúng cũng là biểu tượng của một người mạnh mẽ với những giá trị thiêng liêng của mình, đem lại may mắn cho Song Ngư.

Chúng là đại diện cho triết lý sống của Song Ngư, đó là “mọi thứ trong cuộc sống đều là tương đối”. Nếu Ngư muốn mình có thể may mắn trong các mối quan hệ xã hội và học được cách sống mạnh mẽ hãy tìm tới hoa thược dược trong năm 2023 nhé.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm