Thời tới cản sao nổi: 3 cung hoàng đạo đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 3/2023, "check" xem bạn có lọt top không nào?

Không gian sống 28/02/2023 14:02

Có thay đổi đang diễn ra trong ngôi nhà thứ 2 của bạn - nơi chịu trách nhiệm về sự thoải mái, tài chính và các giá trị của bạn.

Kim Ngưu

Bạn đã vượt lên trên những điều hời hợt vụn vặt từng chi phối công việc của bạn và những người xung quanh bạn.

Trong vài ngày tới, Ngưu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói rõ hy vọng, tầm nhìn tương lai và mục tiêu dài hạn của mình để xác định các bước tiếp theo.

 

Dù Ngưu được công nhận là người thích làm mọi thứ một cách chậm rãi, nhưng tháng 3 sẽ không có chỗ cho sự chậm chạp trong cuộc sống của bạn.

 

Hành tinh cai trị của bạn - sao Kim, cũng sẽ đi đến cuối hành trình của nó qua cung Song Ngư - cung thịnh vượng và phát đạt nhất, trước khi tiến vào cung Bạch Dương qua cung địa bàn thứ 12 trong nhà của bạn - cung liên quan đến các khuôn mẫu vô thức.

 

Sự hiểu biết của Ngưu về những gì tạo nên sự an toàn cũng sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng việc sao Hỏa đi qua phần này trên bản đồ của bạn sẽ luôn có thể cung cấp một số góc nhìn về vấn đề này.

 

Có nhiều khả năng Ngưu sẽ biết được những thông tin tích cực và bất ngờ liên quan đến công việc, học tập hoặc thậm chí là tương lai của bạn.

 

Hít thở sâu vài lần và cố gắng giữ bình tĩnh bất chấp sự hỗn loạn. Ngoài ra, bạn sẽ tiếp xúc nhiều hơn với cảm xúc của chính mình, vì vậy hãy cố gắng bình tĩnh trước mọi thử thách, vũ trụ đang hỗ trợ bạn trên mọi hành trình.

 

Thời tới cản sao nổi: 3 cung hoàng đạo đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 3/2023, 'check' xem bạn có lọt top không nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sư Tử

 

Trăng non luôn là thời điểm thú vị vì nó mở ra một chu kỳ Mặt Trăng hoàn toàn mới thay đổi cuộc sống của Sư Tử. Sao Thổ ở rất gần nên có một bóng tối sâu thẳm, u ám tồn tại trong tâm hồn bạn.

 

Với góc vuông hình thành giữa sao Thủy và sao Thiên Vương, có thể nó sẽ gây ra tác động liên quan đến một số kiểu hợp tác trong cuộc sống, công việc của bạn.

 

Hãy cho bản thân thời gian để tìm ra tất cả và tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề của bạn, đừng phản ứng nóng vội nếu bạn cảm thấy mình đang mất phương hướng.

 

Hãy cho mình thời gian, Sư Tử sẽ tìm ra được con đường đúng đắn cho bản thân mình, bạn luôn là chòm sao mạnh mẽ cơ mà.

Những khó khăn trước mắt là đòn bẩy giúp bạn phát triển trong tháng 3, càng cố gắng càng có thành quả cực lớn, cố lên nhé bạn không kém cỏi đâu!

 

Thời tới cản sao nổi: 3 cung hoàng đạo đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 3/2023, 'check' xem bạn có lọt top không nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bảo Bình

Có thay đổi đang diễn ra trong ngôi nhà thứ 2 của bạn - nơi chịu trách nhiệm về sự thoải mái, tài chính và các giá trị của bạn.

Ngoài ra, khi sao Thổ hoàn thành xong quá trình di chuyển dài của nó qua cung của bạn theo cách tăng dần, bạn có thể cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ áp lực hơn hẳn.

 

Mặt khác, sự căng thẳng này có thể là kết quả của sự thiếu rõ ràng về an ninh tài chính hoặc thậm chí là ý thức về giá trị bản thân của bạn.

 

Tại thời điểm này, Bảo Bình muốn tập trung hơn vào việc liệu các hoạt động hoặc khoản đầu tư mà bạn đang xem xét để xem liệu chúng có đáng để bạn đầu tư thời gian và công sức hay không.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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