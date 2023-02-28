Top 3 cung hoàng đạo BÁ ĐẠO nhất: Bạch Dương cái nết ngang ngược, Kim Ngưu chẳng ngán ai bao giờ!

Không gian sống 28/02/2023 14:20

Nếu bạn cố bảo Bạch Dương phải làm gì, cặp sừng man rợ của Cừu sẽ hạ gục bạn. Tốt nhất là nên bớt thêm lời vào khi chòm sao này đã quyết định việc gì đó...

Bạch Dương 

Bạch Dương được biết đến là người quyết đoán nhất trong chiêm tinh. Họ làm những gì họ muốn làm, bất kể mọi người nói gì đi nữa cũng không muốn nghe.

Họ đưa ra các quy tắc của riêng mình và không muốn học theo bước chân của bất kỳ ai. Trên thực tế, Cừu chọn con đường ít người đi hơn kể cả khi con đường đó khó khăn hơn con đường mọi người thường đi.

Nếu bạn cố bảo Bạch Dương phải làm gì, cặp sừng man rợ của Cừu sẽ hạ gục bạn. Tốt nhất là nên bớt thêm lời vào khi chòm sao này đã quyết định việc gì đó, nếu thảo luận quá lâu không chừng chiến tranh sẽ nổ ra.

 

Top 3 cung hoàng đạo BÁ ĐẠO nhất: Bạch Dương cái nết ngang ngược, Kim Ngưu chẳng ngán ai bao giờ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Kim Ngưu 

 

 

Kim Ngưu là một chòm sao thuộc nhóm Đất rất điềm tĩnh nhưng vô cùng chiếm hữu và bướng bỉnh, không sai khi nói họ là cung hoàng đạo bá đạo nhất đâu nhé.

Vì vậy, điều khiến chòm sao này trở thành một kẻ man rợ, không ngán ai là sự bướng bỉnh giúp bạn chọn một con đường và tiến lên phía trước bất kể người khác nói hay làm gì. 

Ngưu không thích nói nhiều đâu mà âm thầm làm, bên ngoài thì trông có vẻ ngoan hiền, tĩnh lặng vậy thôi nhưng bên trong thì làm trái ý, một mình đi 1 con đường riêng chẳng nghe ai bao giờ.

 

Top 3 cung hoàng đạo BÁ ĐẠO nhất: Bạch Dương cái nết ngang ngược, Kim Ngưu chẳng ngán ai bao giờ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sư Tử 

 

Bốc đồng là điều người ta nghĩ đến đầu tiêu khi nói đến những người cung Sư Tử, nếu có một người bạn cung này, bạn sẽ phải chịu đựng sự nóng nảy của họ thường xuyên.

Không biết từ đâu, Sư Tử sẽ bất ngờ xúc phạm bạn một cách thái quá, khắc nghiệt và bạo lực đến mức bạn thực sự sẽ lo sợ cho tính mạng của mình.

 

Sư Tử là cung hoàng đạo bốc lửa, mạnh mẽ, thích cầm quyền nhất trong số các cung , đôi khi họ thích ném sự nóng nảy đó ra xung quanh khiến mọi người khó chịu.

Chòm sao này đại diện cho việc luôn đi theo con đường của riêng mình và vì điều đó, họ hiếm khi phải tỏ ra đàng hoàng với những kẻ thích ngáng chân mình. 

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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