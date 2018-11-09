Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm

Sau tai nạn nổ túi ngực silicon trên máy bay gây chấn động mạng xã hội, Ivy Trần đã khỏe lại và khoe nhan sắc rạng rỡ bên anh kết nghĩa - ca sĩ Quách Tuấn Du.
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Thời gian gần đây, cái tên Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) được công chúng chú ý nhiều hơn vì gặp tai nạn hy hữu, bị nổ túi ngực giả trên máy bay.
Khi những hình ảnh về vụ việc được công khai trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi lo lắng cho nữ ca sĩ. May mắn là cơ thể nạn nhân không bị hoại tử và cô được đặt túi ngực mới sau đó ít ngày.
Sau thời gian nằm viện điều trị, mới đây Ivy Trần bất ngờ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ khi đi chơi cùng anh kết nghĩa – ca sĩ Quách Tuấn Du.
Dưới bài viết, Mai Tường Vy nhận được rất nhiều lời hỏi thăm về tình trạng sức khỏe sau tai nạn. Dù mặc trang phục khá kín đáo nhưng nhiều người "tinh ý" nhận ra hai bên ngực của nữ ca sĩ khá cân đối. Có vẻ cuộc phẫu thuật đặt túi ngực mới đã thành công tốt đẹp.