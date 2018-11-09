Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm

Thời gian gần đây, cái tên Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) được công chúng chú ý nhiều hơn vì gặp tai nạn hy hữu, bị nổ túi ngực giả trên máy bay.

Khi những hình ảnh về vụ việc được công khai trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi lo lắng cho nữ ca sĩ. May mắn là cơ thể nạn nhân không bị hoại tử và cô được đặt túi ngực mới sau đó ít ngày.