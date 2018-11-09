Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm

Hậu trường 09/11/2018 14:35

Sau tai nạn nổ túi ngực silicon trên máy bay gây chấn động mạng xã hội, Ivy Trần đã khỏe lại và khoe nhan sắc rạng rỡ bên anh kết nghĩa - ca sĩ Quách Tuấn Du.

Thời gian gần đây, cái tên Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) được công chúng chú ý nhiều hơn vì gặp tai nạn hy hữu, bị nổ túi ngực giả trên máy bay.

Khi những hình ảnh về vụ việc được công khai trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi lo lắng cho nữ ca sĩ. May mắn là cơ thể nạn nhân không bị hoại tử và cô được đặt túi ngực mới sau đó ít ngày.

Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm - Ảnh 1
Hình ảnh Ivy Trần bị nổ túi ngực giả được công khai trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Sau thời gian nằm viện điều trị, mới đây Ivy Trần bất ngờ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ khi đi chơi cùng anh kết nghĩa – ca sĩ Quách Tuấn Du. 

Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm - Ảnh 2
Ivy Trần khoe nhan sắc rạng ngời, tươi tắn sau tai nạn nổ ngực trên máy bay gây chấn động dư luận - Ảnh: FBNV
Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm - Ảnh 3
Ivy Trần và Quách Tuấn Du có mối quan hệ thân thiết. Nam ca sĩ là người đi cùng chuyến bay với em gái và chứng kiến tai nạn đau đớn của cô. Bên cạnh đó, anh còn giúp đỡ về tiền bạc và khuyên Ivy Trần đến bệnh viện điều trị - Ảnh: FBNV
Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm - Ảnh 4
Có thể thấy, cô đã khỏe và có thể đi chơi thoải mái - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Mai Tường Vy nhận được rất nhiều lời hỏi thăm về tình trạng sức khỏe sau tai nạn. Dù mặc trang phục khá kín đáo nhưng nhiều người "tinh ý" nhận ra hai bên ngực của nữ ca sĩ khá cân đối. Có vẻ cuộc phẫu thuật đặt túi ngực mới đã thành công tốt đẹp.

Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm - Ảnh 5

Xuất hiện sau vụ nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần mặc kín mít vẫn bị chú ý vùng nhạy cảm - Ảnh 6
Bạn bè và người hâm mộ không ngừng gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV
'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự'

'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự'

Dù chịu nhiều đau đớn khi bị nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần vẫn tiếp tục đưa túi silicon mới vào cơ thể thêm lần nữa.

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