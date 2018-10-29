Bạn bè và người hâm mộ không ngừng gửi lời hỏi thăm, động viên nữ ca sĩ nhanh chóng vượt qua cú sốc sau tai nạn nổ túi ngực silicon.
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Thông tin Mai Tường Vy (nghệ danh là Ivy Trần) bị nổ túi ngực trên máy bay được ca sĩ Quách Tuấn Du tiết lộ khiến nhiều người vô cùng hoang mang và lo lắng suốt hai ngày qua. Đặc biệt, hình ảnh túi ngực silicon bị bể nát được công khai càng khiến công chúng sốc nặng.
Trên trang cá nhân của Ivy Trần, công chúng không khỏi xót xa khi đọc dòng tâm trạng suy sụp của cô sau khi tai nạn kinh hoàng xảy ra. Cô chia sẻ dòng tâm trạng bế tắc trên nền đen u ám: “Phía trước là màu đen”.
Dưới bài viết, bạn bè và cư dân mạng đã gửi lời động viên tinh thần nữ ca sĩ. Khi một người quen hỏi: "Sao thế chị yêu", Ivy Trần trả lời buồn bã: "Chuyện kinh khủng xảy đến với chị... không biết sao qua được em". Trong một bình luận khác, khi được một người bạn hỏi thăm tình hình sao rồi, nữ ca sĩ chỉ dùng hai từ để diễn tả: "Tan nát...". Có thể thấy, cô đang chịu cú sốc tinh thần rất lớn.
Được biết, Ivy Trần hoạt động nghệ thuật khoảng 18 năm. Cô thường biểu diễn tại các phòng trà. Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ tự do, Mai Tường Vy còn được quan tâm khi là em gái kết nghĩa của Quách Tuấn Du. Nam ca sĩ cũng là người đầu tiên thông báo với công chúng về tai nạn hy hữu của người em thân thiết.
Anh nhờ khán giả tìm giúp bác sĩ đã làm phẫu thuật ngực cho Ivy Trần cách đây 7 năm. Hiện tại, vị bác sĩ này đã tắt điện thoại và chối bỏ trách nhiệm.