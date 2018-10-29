Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay

Xem loạt ảnh về cuộc sống đời thường của Ivy Trần – em kết nghĩa của Quách Tuấn Du, nhiều người xuýt xoa trước sự nóng bỏng, cuốn hút khó cưỡng của nữ ca sĩ.
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Mới đây, cộng đồng mạng chấn động trước thông tin ca sĩ Mai Tường Vi (nghệ danh là Ivy Trần) bị nổ túi ngực khi đi máy bay. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bất ngờ đăng tải bài viết nói về việc em gái nuôi đang cấp cứu ở bệnh viện thẩm mỹ vì túi ngực bị vỡ vào ngày 22/10.
Theo một số thông tin ban đầu, khi nhập viện, ngực phải của nữ ca sĩ bị vỡ và ứ dịch. Bác sĩ phải lấy toàn bộ túi ngực và nạo vét silicon. Lúc này túi ngực silicon đã bể nát và chuyển sang màu vàng.
Ngay sau vụ việc kinh hoàng này, cái tên Ivy Trần được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều hơn. Nhiều cư dân mạng lập tức bắt tay vào tìm kiếm và “soi" ra được trang cá nhân của chân dài này.
Qua loạt ảnh được đăng tải trên Facebook, có thể thấy Mai Tường Vi sở hữu nhan sắc khá nổi bật với gương mặt ưa nhìn. Đặc biệt, nữ ca sĩ chọn cho mình phong cách thời trang thoải mái và nóng bỏng, khoe trọn đường cong cơ thể cùng vòng 1 hút mắt.