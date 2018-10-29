Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay

Mới đây, cộng đồng mạng chấn động trước thông tin ca sĩ Mai Tường Vi (nghệ danh là Ivy Trần) bị nổ túi ngực khi đi máy bay. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bất ngờ đăng tải bài viết nói về việc em gái nuôi đang cấp cứu ở bệnh viện thẩm mỹ vì túi ngực bị vỡ vào ngày 22/10.

Theo một số thông tin ban đầu, khi nhập viện, ngực phải của nữ ca sĩ bị vỡ và ứ dịch. Bác sĩ phải lấy toàn bộ túi ngực và nạo vét silicon. Lúc này túi ngực silicon đã bể nát và chuyển sang màu vàng.