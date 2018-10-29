Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay

Hậu trường 29/10/2018 10:41

Xem loạt ảnh về cuộc sống đời thường của Ivy Trần – em kết nghĩa của Quách Tuấn Du, nhiều người xuýt xoa trước sự nóng bỏng, cuốn hút khó cưỡng của nữ ca sĩ.

Mới đây, cộng đồng mạng chấn động trước thông tin ca sĩ Mai Tường Vi (nghệ danh là Ivy Trần) bị nổ túi ngực khi đi máy bay. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bất ngờ đăng tải bài viết nói về việc em gái nuôi đang cấp cứu ở bệnh viện thẩm mỹ vì túi ngực bị vỡ vào ngày 22/10.

Theo một số thông tin ban đầu, khi nhập viện, ngực phải của nữ ca sĩ bị vỡ và ứ dịch. Bác sĩ phải lấy toàn bộ túi ngực và nạo vét silicon. Lúc này túi ngực silicon đã bể nát và chuyển sang màu vàng.

Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 1
Ivy Trần đang điều trị tại bệnh viện thẩm mỹ vì bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 2
Dù túi ngực silicon đã bị vỡ nát và chuyển sang màu vàng nhưng rất may bệnh nhân chưa bị nhiễm trùng và hoại tử - Ảnh: FBNV

Ngay sau vụ việc kinh hoàng này, cái tên Ivy Trần được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều hơn. Nhiều cư dân mạng lập tức bắt tay vào tìm kiếm và “soi" ra được trang cá nhân của chân dài này.

Qua loạt ảnh được đăng tải trên Facebook, có thể thấy Mai Tường Vi sở hữu nhan sắc khá nổi bật với gương mặt ưa nhìn. Đặc biệt, nữ ca sĩ chọn cho mình phong cách thời trang thoải mái và nóng bỏng, khoe trọn đường cong cơ thể cùng vòng 1 hút mắt.

Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 3
Ivy Trần có 18 năm hoạt động nghệ thuật. Cô là ca sĩ tự do, chủ yếu hát ở các phòng trà. Sau nhiều năm theo đuổi đam mê, người em thân thiết của Quách Tuấn Du chọn cho mình cuộc sống bình lặng, không scandal - FBNV
Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 4
Nhan sắc nóng bỏng, cuốn hút của chân dài này khi chưa xảy ra tai nạn đáng tiếc - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 5
Với lợi thế về vóc dáng, cô nàng chọn cho mình những chiếc váy ôm sát khoe thân hình nuột nà - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 6
Vòng 1 căng tròn 'bỏng mắt' của nữ ca sĩ khiến nhiều người đỏ mặt khi nhìn - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 7
Cô nàng có cuộc sống khá thoải mái và vui vẻ - Ảnh: FBNV

Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 8

Ngắm loạt ảnh khoe vòng 1 'khủng' muốn ná thở của Ivy Trần trước khi bị nổ túi ngực trên máy bay - Ảnh 9
Cô có gu thời trang khá táo bạo, sexy - Ảnh: FBNV
Em kết nghĩa của ca sĩ Quách Tuấn Du bị vỡ túi ngực 2.000 USD trên máy bay, bác sĩ thẩm mỹ biến mất

Em kết nghĩa của ca sĩ Quách Tuấn Du bị vỡ túi ngực 2.000 USD trên máy bay, bác sĩ thẩm mỹ biến mất

Theo ca sĩ Quách Tuấn Du, trên chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam sau cuộc lưu diễn, ca sĩ Mai Tường Vi bất ngờ bị vỡ túi ngực đã đặt 7 năm trước. Tuy nhiên khi liên lạc với vị BS thực hiện nâng ngực cho nạn nhân thì người này có ý chối bỏ trách nhiệm.

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