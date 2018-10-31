'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự'

Vụ em gái kết nghĩa của ca sĩ Quách Tuấn Du - ca sĩ Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) bị nổ túi ngực giả trên máy bay khiến dư luận xôn xao suốt nhiều ngày qua. Sau khi đến bệnh viện thẩm mỹ kiểm tra, bác sĩ tiết lộ túi silicon đã bị vỡ chuyển sang màu vàng và nát bấy. Rất may nạn nhân chưa bị nhiễm trùng và hoại tử.

Hiện Ivy Trần đã đặt túi silicon mới - Ảnh: FBNV

Cận cảnh chiếc túi chứa silicon bị nổ - Ảnh: FBNV

Là người bên cạnh giúp đỡ em gái khi cô gặp nạn, Quách Tuấn Du chia sẻ, tình hình sức khỏe của Ivy Trần đã ổn định. Tuy nhiên, cô phải ở lại bệnh viện một thời gian vì bác sĩ cần theo dõi việc đặt túi ngực mới.