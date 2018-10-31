'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự'

Dù chịu nhiều đau đớn khi bị nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần vẫn tiếp tục đưa túi silicon mới vào cơ thể thêm lần nữa.
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Vụ em gái kết nghĩa của ca sĩ Quách Tuấn Du - ca sĩ Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) bị nổ túi ngực giả trên máy bay khiến dư luận xôn xao suốt nhiều ngày qua. Sau khi đến bệnh viện thẩm mỹ kiểm tra, bác sĩ tiết lộ túi silicon đã bị vỡ chuyển sang màu vàng và nát bấy. Rất may nạn nhân chưa bị nhiễm trùng và hoại tử.
Là người bên cạnh giúp đỡ em gái khi cô gặp nạn, Quách Tuấn Du chia sẻ, tình hình sức khỏe của Ivy Trần đã ổn định. Tuy nhiên, cô phải ở lại bệnh viện một thời gian vì bác sĩ cần theo dõi việc đặt túi ngực mới.
Nam ca sĩ tiết lộ, em kết nghĩa muốn đặt túi ngực giả vì sợ ngực sẽ trở lại như ban đầu. Anh nói: “Cô ấy xấu hổ, thêm vào đó, cô ấy muốn ngực đẹp còn vì ông xã. Ivy bất chấp đau đớn, làm thẩm mỹ này cũng vì muốn mình đẹp hơn trong mắt ông xã”.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, Quách Tuấn Du tiết lộ thêm: “Cũng tại chồng cô ấy quá đam mê ngực bự nên con bé áp lực làm ngực tiếp, nếu có gì hối hận cả đời nha em”.
Được biết, Quách Tuấn Du cũng là người đứng ra lo liệu khi biết Mai Tường Vy không có đủ tiền để nhập viện điều trị. Cả hai có mối thân thiết như anh em ruột, quen nhau và đi hát chung từ thuở hàn vi.