'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự'

Hậu trường 31/10/2018 15:06

Dù chịu nhiều đau đớn khi bị nổ túi ngực trên máy bay, Ivy Trần vẫn tiếp tục đưa túi silicon mới vào cơ thể thêm lần nữa.

Vụ em gái kết nghĩa của ca sĩ Quách Tuấn Du - ca sĩ Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) bị nổ túi ngực giả trên máy bay khiến dư luận xôn xao suốt nhiều ngày qua. Sau khi đến bệnh viện thẩm mỹ kiểm tra, bác sĩ tiết lộ túi silicon đã bị vỡ chuyển sang màu vàng và nát bấy. Rất may nạn nhân chưa bị nhiễm trùng và hoại tử.

'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự' - Ảnh 1
Hiện Ivy Trần đã đặt túi silicon mới - Ảnh: FBNV
'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự' - Ảnh 2
Cận cảnh chiếc túi chứa silicon bị nổ - Ảnh: FBNV

Là người bên cạnh giúp đỡ em gái khi cô gặp nạn, Quách Tuấn Du chia sẻ, tình hình sức khỏe của Ivy Trần đã ổn định. Tuy nhiên, cô phải ở lại bệnh viện một thời gian vì bác sĩ cần theo dõi việc đặt túi ngực mới.

Nam ca sĩ tiết lộ, em kết nghĩa muốn đặt túi ngực giả vì sợ ngực sẽ trở lại như ban đầu. Anh nói: “Cô ấy xấu hổ, thêm vào đó, cô ấy muốn ngực đẹp còn vì ông xã. Ivy bất chấp đau đớn, làm thẩm mỹ này cũng vì muốn mình đẹp hơn trong mắt ông xã”.

'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự' - Ảnh 3
Vẻ ngoài nóng bỏng của Ivy Trần trước khi tai nạn kinh hoàng xảy ra - Ảnh: FBNV

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Quách Tuấn Du tiết lộ thêm: “Cũng tại chồng cô ấy quá đam mê ngực bự nên con bé áp lực làm ngực tiếp, nếu có gì hối hận cả đời nha em”.

'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự' - Ảnh 4
Nam ca sĩ tiết lộ, vì xấu hổ và lo cho chồng nên Ivy quyết định đặt túi ngực silicon mới vào cơ thể dù chịu nhiều đau đớn - Ảnh: FBNV

Được biết, Quách Tuấn Du cũng là người đứng ra lo liệu khi biết Mai Tường Vy không có đủ tiền để nhập viện điều trị. Cả hai có mối thân thiết như anh em ruột, quen nhau và đi hát chung từ thuở hàn vi.

'Thánh nữ bolero dance' Ivy Trần tiếp tục bơm silicon sau khi nổ túi ngực vì 'chồng quá đam mê ngực bự' - Ảnh 5
Quách Tuấn Du là người đã thông báo với công chúng về vụ việc hy hữu của Mai Tường Vy - Ảnh: Internet
Ivy Trần suy sụp, 'tan nát cõi lòng' sau tai nạn nổ túi ngực silicon 2.000 USD ngay trên máy bay

Ivy Trần suy sụp, 'tan nát cõi lòng' sau tai nạn nổ túi ngực silicon 2.000 USD ngay trên máy bay

Bạn bè và người hâm mộ không ngừng gửi lời hỏi thăm, động viên nữ ca sĩ nhanh chóng vượt qua cú sốc sau tai nạn nổ túi ngực silicon.

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