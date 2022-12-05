Xót xa nghe Trường Giang tiết lộ bị mắc một chứng bệnh khó chữa từ khi nổi tiếng

Hậu trường 05/12/2022 08:28

Những chia sẻ mới nhất của Trường Giang khiến người hâm mộ lẫn các đồng nghiệp không khỏi lo lắng. Nam nghệ sĩ đang dần tập những thói quen tốt để khắc phục chứng bệnh.

Trường Giang là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất nhì Vbiz hiện nay. Anh quen mặt với khán giả trong nhiều vai trò từ diễn viên hài đến MC chương trình, gameshow giải trí.

Trong tập phát sóng mới nhất của Nhà Trọ Destiny, HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy và Hoa hậu Khánh Vân đã được "chủ nhà" Trường Giang tiếp đón nồng hậu. Xuyên suốt bữa ăn tối, dàn sao Việt liên tục chia sẻ về chuyến đi thú vị tại nhà "Mười Khó" cùng những bí mật chưa được bật mí. Cũng tại đây, người hâm mộ hết sức bất ngờ, lo lắng khi nghe Trường Giang bộc bạch đã mắc bệnh mất ngủ từ khi nổi tiếng.

Xót xa nghe Trường Giang tiết lộ bị mắc một chứng bệnh khó chữa từ khi nổi tiếng - Ảnh 1
Trường Giang gặp chứng mất ngủ trầm trọng.

Theo đó, nam danh hài bộc bạch đã mắc bệnh mất ngủ từ khi nổi tiếng: "Anh thiếu ngủ, mất ngủ từ khi nổi tiếng". Trường Giang còn nói thêm: "Hôm đi quay ở Kon Tum về là sinh nhật vợ anh. Vợ rủ anh đi chơi, ăn uống, anh mới nói đi tắm cái rồi nghỉ ngơi xíu sẽ đi, lúc hơn 9h tối nhưng không ngờ ngủ tới sáng luôn. Vợ anh biết anh “sập” nên cũng không gọi dậy vì trước đó 2 ngày 2 đêm anh không ngủ được. Đến khi nào hết sức rồi mới ngủ thôi".

Chia sẻ của nam diễn viên sinh năm 1983 khiến Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ và lo lắng: "Có nhiều khi đi quay anh tới trễ nhưng lại là người dậy sớm nhất, thì ra anh không ngủ". Cô cũng khuyên Trường Giang nên luyện tập để lấy lại giấc ngủ, đảm bảo sức khỏe. Người đẹp khuyên đàn anh nên tập ngủ sớm vì mất ngủ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt đến sức khỏe như ảnh hưởng hệ thần kinh, gan, thận hay thậm chí là đột quỵ. HIEUTHUHAI cũng thốt lên: "Thế anh mất ngủ từ lâu lắm rồi đó"

Xót xa nghe Trường Giang tiết lộ bị mắc một chứng bệnh khó chữa từ khi nổi tiếng - Ảnh 2
Trường Giang tiết lộ mắc bệnh mất ngủ kể từ ngày nổi tiếng.

 

Xót xa nghe Trường Giang tiết lộ bị mắc một chứng bệnh khó chữa từ khi nổi tiếng - Ảnh 3
Nam danh hài thường xuyên mất ngủ khi quay "2 ngày 1 đêm" 

 Trường Giang cho biết sau Nhà Trọ Destiny, anh sẽ bắt đầu tập ngủ đúng giờ, phải giảm 5kg để đóng phim. Đồng cảm với Trường Giang, Ngô Kiến Huy tâm sự rằng thời gian này ít nhận show vì quá mệt: "Em thấy không đủ sức là em không nhận show nhiều. Em quay Ca Sĩ Mặt Nạ tới 4 giờ sáng, ghi hình đến giờ đó là không thể nói nổi nữa. Nhưng nghệ sĩ thì vẫn hát nổi, họ hát xong thì còn lại mình dẫn thôi", Ngô Kiến Huy chia sẻ.

Xót xa nghe Trường Giang tiết lộ bị mắc một chứng bệnh khó chữa từ khi nổi tiếng - Ảnh 4
Ngô Kiến Huy phải ghi hình "Ca Sĩ Mặt Nạ" đến 4 giờ sáng.

Hiện nay, nam diễn viên "Mười Khó" có cuộc hôn nhân viên mãn với Nhã Phương. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Trường Giang và Nhã Phương vẫn luôn được công chúng dành nhiều sự quan tâm đặc biệt. Là một gia đình hạnh phúc nhất nhì trong Vbiz nhưng cả hai lại rất kín tiếng về đời tư. Những hình ảnh liên quan đến nhóc tỳ của cặp vợ chồng nổi tiếng này cũng chỉ được đăng tải nhỏ giọt nhưng luôn làm dân mạng thích thú thả tim rần rần.

Xót xa nghe Trường Giang tiết lộ bị mắc một chứng bệnh khó chữa từ khi nổi tiếng - Ảnh 5
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của gia đình Trường Giang - Nhã Phương.
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Nhiều đồng nghiệp nhận định rằng, Trường Giang là nghệ sĩ giàu nhất Việt Nam.

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