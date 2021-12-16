Xôn xao việc Mỹ Tâm nhập hội 'chỉ follow mình anh', bị phát hiện lập tức có động thái lạ

Hậu trường 16/12/2021 19:23

Giữa những nghi vấn hẹn hò với nhau, cả Mai Tài Phến và Mỹ Tâm sau đó đều không có động thái phản hồi. Tuy nhiên, hành động lạ lần này của nữ ca sĩ khiến dân tình không khỏi “rần rần”

Vào giữa tháng 2/2021 vừa qua, cả showbiz và khán giả như được ăn mừng trước thông tin Mỹ Tâm chính thức xác nhận hẹn hò với Mai Tài Phến. Trong khi dân tình đang thi nhau gửi lời chúc mừng thì ngay sau đó, giọng ca “Đừng hỏi em” bất ngờ lên tiếng phủ nhận khiến ai nấy đều khó hiểu.

Xôn xao việc Mỹ Tâm nhập hội 'chỉ follow mình anh', bị phát hiện lập tức có động thái lạ - Ảnh 1

Kể từ đó đến nay, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến hạn chế nhắc về nhau hơn. Mặc dù vậy, cả hai vẫn được dân tình đinh ninh đang hẹn hò và được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Sau 5 lần 7 lượt bị soi "hint" hẹn hò, Mỹ Tâm mới đây tiếp tục có 1 động thái lạ.

Xôn xao việc Mỹ Tâm nhập hội 'chỉ follow mình anh', bị phát hiện lập tức có động thái lạ - Ảnh 2

Cụ thể, mới đây, netizen còn phát hiện Mỹ Tâm nhập hội "chỉ follow mình anh" trên MXH. Theo đó, trang fanpage của nữ ca sĩ bất ngờ bấm theo dõi Mai Tài Phến. Điều đáng nói, nữ ca sĩ chỉ theo dõi duy nhất 4 tài khoản, trong khi 4 tài khoản kia đều có liên quan đến công việc thì việc tài khoản của Mai Tài Phến xuất hiện lại khiến netizen không khỏi chú ý.

Xôn xao việc Mỹ Tâm nhập hội 'chỉ follow mình anh', bị phát hiện lập tức có động thái lạ - Ảnh 3

Ngay sau khi “bị phát hiện”, Mỹ Tâm đã lập tức hủy theo dõi Mai Tài Phến. Phải chăng, đây chính là hành động nhằm "xoá dấu vết" của nữ ca sĩ. Động thái “lạ” của cặp đôi khiến dân tình vô cùng thích thú.

Xôn xao việc Mỹ Tâm nhập hội 'chỉ follow mình anh', bị phát hiện lập tức có động thái lạ - Ảnh 4

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu rộ tin hẹn hò từ sau khi hợp tác cùng nhau trong một bộ phim. Dù nhiều lần để lộ các hành động tình cảm cùng những cử chỉ cực thân mật, thế nhưng, Mỹ Tâm đến nay vẫn không phủ nhận cũng không khẳng định.

Xôn xao việc Mỹ Tâm nhập hội 'chỉ follow mình anh', bị phát hiện lập tức có động thái lạ - Ảnh 5

Xôn xao việc Mỹ Tâm nhập hội 'chỉ follow mình anh', bị phát hiện lập tức có động thái lạ - Ảnh 6

Trước đó, nữ ca sĩ cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải "rào trước đón sau" mỗi khi ở cạnh nhau. Mỹ Tâm khẳng định Mai Tài Phến không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ gì nên chẳng có lý do gì để từ chối tình cảm của đàn em. Trong tương lai, cô bộc bạch mong muốn tiến đến mối quan hệ bền chặt. Nếu không được, cô mong cả hai vẫn sẽ là bạn bè.

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