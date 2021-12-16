Anh Đức chính thức có động thái đầu tiên sau 'liên hoàn phốt', liệu có phải đã ngầm thừa nhận mọi tố cáo từ bạn gái?

Sau hơn 1 năm mặn nồng bên nhau, tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp, tuy nhiên, Anh Đức - Uyên Tố vừa qua đã chính thức “đường ai nấy đi” trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tưởng chừng khi yêu nồng thắm, khi kết thúc cũng sẽ tốt đẹp, thế nhưng, thay vào đó, bạn gái cũ Anh Đức liên tục khiến dân tình “ngã ngửa” với những bài bóc phốt bạn trai cũ.

Không chỉ tố bạn trai cũ quỵt tiền trắng trợn, Uyên Tô còn tiết lộ nhiều tình tiết đáng thất vọng từ Anh Đức như bắt bạn gái phải chuyển đi trong 2 ngày nếu không sẽ nhờ bảo vệ và cảnh sát can thiệp, hay chuyện lấy 2 chú mèo đi và bắt bạn gái phải trả tiền mua lại mới cho mang về nuôi.

Sốc hơn cả, Uyên Tô còn bất ngờ tung loạt tin nhắn với bạn bè thân thiết, trong đó ẩn ý việc nam diễn viên sử dụng chất cấm trong nhà nên mới yêu cầu cô chuyển gấp trong 2 ngày để thoải mái sử dụng. Trong khi bạn gái liên tục đưa ra những bằng chứng tố cáo, thì Anh Đức những ngày qua lại khá im ắng và không lên tiếng phản hồi lại.





Tin nhắn ẩn ý bạn trai cũ sử dụng chất cấm - Ảnh: Công lý và Xã hội

Sau nhiều ngày, Anh Đức mới đây đã chính thức có động thái đầu tiên trên MXH sau “liên hoàn phốt” từ bạn gái. Dù công chúng rất muốn nghe một lời giải thích từ nam diễn viên, thế nhưng, anh chàng lại dường như không mấy quan tâm và khá dửng dưng đăng tải hình ảnh đang ngồi xem đá bóng trong lúc đi tập dợt cho sân khấu mới.

Anh Đức thoải mái chia sẻ ảnh xem bóng đá giữa hàng loạt tố cáo từ bạn gái (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, chính động thái lần này của Anh Đức lại khiến công chúng như tin chắc rằng nam diễn viên đã “ngầm” thừa nhận mọi tố cáo từ bạn gái là đúng nên mới không lên tiếng giải thích. Hậu quả sau mối tình 1 năm hiện đang để lại những tổn thất lớn cho Anh Đức khi hình ảnh của nam diễn viên hoàn toàn “đổ sập” trước khán giả. Dù vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng anh sẽ sớm lên tiếng giải thích rõ hơn.