Nghệ sĩ gạo cội Mai Thành qua đời: Sức khỏe yếu vì tắc nghẽn phổi, ra đi mãi mãi sau giấc ngủ trưa

Hậu trường 16/12/2021 12:03

Thông tin nghệ sĩ gạo cội Mai Thành qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, xót xa. Ông ra đi sau thời gian điều trị căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, dẫn đến trụy tim

Chia sẻ với Người Lao Động, người nhà nghệ sĩ Mai Thành cho biết ông qua đời lúc 14 giờ 40 ngày 15/12 tại nhà riêng, sau thời gian điều trị căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, dẫn đến trụy tim. Theo chia sẻ, sau đợt giãn cách xã hội, gia đình đưa nghệ sĩ Mai Thành đến Bệnh viện Vạn Hạnh điều trị 1 tuần, sau đó chuyển qua BV Nhân dân 115.

Nghệ sĩ gạo cội Mai Thành qua đời: Sức khỏe yếu vì tắc nghẽn phổi, ra đi mãi mãi sau giấc ngủ trưa - Ảnh 1

Nghệ sĩ Mai Thành yếu dần và ra đi mãi mãi sau 1 giấc ngủ trưa: “Sau một tuần điều trị tại BV Nhân dân 115, ba tôi về nhà sức khỏe yếu dần, đến hôm qua thì ngủ trưa rồi ra đi mãi mãi” – chị Võ Thị Thanh Thủy, con gái của nghệ sĩ Mai Thành chia sẻ.

Nghệ sĩ Mai Thành hưởng thọ 83 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức tại nhà riêng ở đường 3/2, quận 10. Đến ngày 18/12, linh cữu của cố diễn viên sẽ được đưa đi an táng tại huyện Ba Tri, Bến Tre - quê nhà nghệ sĩ.

Nghệ sĩ gạo cội Mai Thành qua đời: Sức khỏe yếu vì tắc nghẽn phổi, ra đi mãi mãi sau giấc ngủ trưa - Ảnh 2

Nghệ sĩ Mai Thành được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim với những vai diễn khắc khổ. Tên tuổi của ông được nhiều người biết đến khi tham gia các vở diễn như: Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Vó ngựa truy phong… Từ một nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp, ông liên tục mời tham gia những dự án phim đình đám như: Ngày ấy quê tôi, Người đẹp Tây Đô, Sương gió biên thuỳ…

Nghệ sĩ gạo cội Mai Thành qua đời: Sức khỏe yếu vì tắc nghẽn phổi, ra đi mãi mãi sau giấc ngủ trưa - Ảnh 3

Với chiều sâu trong từng vai diễn cùng những nét diễn riêng biệt, nghệ sĩ Mai Thành in sâu trong trí nhớ của khán giả với ngoài hình mái tóc bạc phơ, chòm râu dài trắng xóa. Trong sự nghiệp, ông thường đảm nhận những vai cụ già chất phác, khắc khổ và có số phận đặc biệt trên màn ảnh.

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