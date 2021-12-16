Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã có khoảng thời gian trải lòng, tâm sự nhiều điều về cuộc sống cùng Lê Dương Bảo Lâm . Nổi tiếng là sao nữ độc lập, mạnh mẽ, Lý Nhã Kỳ cho biết thời gian của cô chỉ để dành tập trung cho công việc, sự nghiệp: “Tôi cứ lao vào công việc, vào những mục đích mình muốn đạt được để thành công” - nữ diễn viên tâm sự.

Lý Nhã Kỳ thừa nhận, từng có thời gian, nhân viên của cô sợ hãi cô đến mức chỉ cần nghe tiếng guốc của nữ diễn viên bước vào là “ai cũng sợ bắn linh hồn”. Chỉ cần nghe tin cô gọi vào họp là thậm chí có nhân viên còn sợ đến mức “tụt huyết áp”.

“Tuy nhiên, bên trong tôi vẫn quan tâm đến mọi người, chỉ là không thể hiện ra. Thế rồi, tôi nhận thấy mọi người không dám tiếp cận mình nên mình phải là người chủ động tiếp cận trước. Đến khi đã mở lòng, tôi có được những người bạn để chia sẻ, nói chuyện. Thậm chí, tôi còn muốn học hỏi những người bạn của mình” - Lý Nhã Kỳ trải lòng.

Ở thời điểm hiện tại, Lý Nhã Kỳ cho rằng việc lao mình vào công việc và tạo khoảng cách với mọi người là thiếu sót lớn nhất của bản thân cô ngày xưa. Giờ đây, nữ diễn viên “Kiều nữ và đại gia” muốn mở lòng hơn để gần gũi với bạn bè, gia đình. Lý Nhã Kỳ bộc bạch: “Tôi luôn đơn độc trên con đường mình đi, đơn độc trong công việc, cuộc sống. Thời gian gần đây, tôi cảm nhận được tình yêu của gia đình thật đáng trân trọng. Mẹ tôi cũng đã lớn tuổi và tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho bà”.

“Tôi thấy rằng mình không hề đơn độc. Chẳng qua trước giờ tôi chọn sự đơn độc vì không muốn người ta thấy mình yếu đuối. Tôi vốn là người đa sầu, đa cảm và thân thiện từ bên trong nhưng lại chọn lối sống lý trí”.

Là người bạn thân thiết, Lê Dương Bảo Lâm cũng thừa nhận thời gian đầu anh không dám tiếp xúc với Lý Nhã Kỳ: “Chị Lý Nhã Kỳ cứ phải gồng mình lên như vậy thật vất vả. Thời gian đầu mới gặp, tôi còn không dám tiếp xúc với chị Kỳ. Nhưng đến khi nói chuyện, tôi mới thấy chị rất gần gũi, luôn mở lòng, cái gì cũng kể, thân thiện”.

Những chia sẻ của Lý Nhã Kỳ và Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả thêm hiểu hơn về 2 ngôi sao của showbiz Việt. Tại chương trình, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự khâm phục với người đồng nghiệp và mong muốn sớm có chồng con để được kết sui gia với Lê Dương Bảo Lâm.

Ảnh: Tổng hợp, Internet, chụp màn hình