Vượt mặt ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi, người có sức ảnh hưởng nhất trong tháng qua chính là nhân vật này?

Hậu trường 19/08/2023 07:01

Chi Pu, Thùy Tiên, Lê Dương Bảo Lâm... là những nghệ sĩ được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau bảng xếp hạng Top 10 Influencer có lượt tương tác cao nhất trong tháng 7/2023. Chỉ số này được tính toán dựa trên tổng số lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Đáng chú ý, bảng xếp hạng này còn chứng kiến sự "tề tựu" của đông đảo ngôi sao thuộc nhiều lĩnh vực như ca sĩ - rapper, diễn viên, hoa hậu...

Vượt mặt ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi, người có sức ảnh hưởng nhất trong tháng qua chính là nhân vật này? - Ảnh 1
Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau bảng xếp hạng Top 10 Influencer có lượt tương tác cao nhất trong tháng 7/2023

Theo đó, kết quả cho thấy Chi Pu xuất sắc giữ vị trí đầu tiên với hơn 12,5 triệu lượt tương tác cùng 92,47% chỉ số cảm xúc vượt mặt những cái tên đình đám như Ý Nhi, Mỹ Tâm để vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Đây là thành quả xứng đáng mà Chi Pu nhận được sau nhiều nỗ lực không ngừng tại show "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023" đình đám làng giải trí xứ Trung. Vừa qua, kết quả chung cuộc tại show, Chi Pu đạt vị trí thứ 6 và ẵm thêm giải "Sân khấu xuất sắc nhất Đạp Gió" với “Shut Up And Dance”. Sau chương trình này, cô có thêm nhiều hoạt động ở Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Vượt mặt ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi, người có sức ảnh hưởng nhất trong tháng qua chính là nhân vật này? - Ảnh 2
Theo đó, kết quả cho thấy Chi Pu xuất sắc giữ vị trí đầu tiên với hơn 12,5 triệu lượt tương tác cùng 92,47% chỉ số cảm xúc 

Xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là danh hài Lê Dương Bảo Lâm. Trong tháng qua, anh xuất hiện trong loạt gameshow ăn khách như "Hành trình rực rỡ", "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân". Ngoài ra, trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên quê Đồng Nai cũng tích cực hoạt động bằng việc thường xuyên đăng tải nhiều clip hài hước cùng vợ và các con.

Vượt mặt ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi, người có sức ảnh hưởng nhất trong tháng qua chính là nhân vật này? - Ảnh 3
Xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là danh hài Lê Dương Bảo Lâm. Trong tháng qua, anh xuất hiện trong loạt gameshow ăn khách như "Hành trình rực rỡ", "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân"

Hoa hậu Thùy Tiên đứng vị trí thứ 3 khi có nhiều hoạt động xã hội ấn tượng. Series "Nong dân" của cô có sự tham gia của Đức Phúc và Misthy thu hút hàng triệu lượt xem. Thùy Tiên cho biết cô tiếp tục khai thác chủ đề về các tầng lớp lao động bình dân nhưng vẫn đầy tinh thần giải trí. Trong các clip, nàng hậu 9X để mặt mộc, ăn diện đơn giản, chăm chỉ làm việc, học hỏi từ những người dân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Vượt mặt ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi, người có sức ảnh hưởng nhất trong tháng qua chính là nhân vật này? - Ảnh 4
Hoa hậu Thùy Tiên đứng vị trí thứ 3 khi có nhiều hoạt động xã hội ấn tượng. Series "Nong dân" của cô có sự tham gia của Đức Phúc và Misthy thu hút hàng triệu lượt xem

Đáng chú ý nhất, có lẽ là tân Hoa hậu Ý Nhi khi đứng ở vị trí thứ 4. Theo đó, chỉ 1 tuần sau đăng quang hoa hậu, Ý Nhi liên tiếp gây tranh cãi trên mạng xã hội về những phát ngôn của mình. Thậm chí, khán giả còn lập group anti-fan nàng hậu với số lượng người tham gia khủng lên đến hơn 650.000 thành viên và đề nghị tước vương miện. Sau ồn ào, Ý Nhi đa nhiều lần lên tiếng xin lỗi về phát ngôn của mình nhưng dường như chẳng thể lấy lại thiện cảm từ người hâm mộ. Trước áp lực dư luận, nàng hậu đã khoá trang cá nhân và hiện hạn chế xuất hiện trước truyền thông cũng như các hoạt động giải trí.

Vượt mặt ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi, người có sức ảnh hưởng nhất trong tháng qua chính là nhân vật này? - Ảnh 5
Đáng chú ý nhất, có lẽ là tân Hoa hậu Ý Nhi khi đứng ở vị trí thứ 4. Theo đó, chỉ 1 tuần sau đăng quang hoa hậu, Ý Nhi liên tiếp gây tranh cãi trên mạng xã hội về những phát ngôn của mình

Ngoài ra bảng xếp hạng còn có các nghệ sĩ khác như Bích Phương, Double2T, Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Mỹ Tâm, rapper HIEUTHUHAI, DJ Wokeup.

Chi Pu vụt sáng thành 'con cưng quốc tế', được dàn vệ sĩ bảo đảm an toàn tuyệt đối khi ghi hình tại Trung Quốc

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